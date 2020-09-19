ByteDance оспорила в суде решение о запрете TikTok в США
© AP Photo / Anjum NaveedТелефон с приложением Tik Tok
© AP Photo / Anjum Naveed
Телефон с приложением Tik Tok. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Китайская компания ByteDance, которой принадлежит сервис TikTok, обратилась в суд Вашингтона с требованием заблокировать решение администрации президента США Дональда Трампа о запрете приложения на территории страны, сообщает агентство Блумберг.
Иск был подан в пятницу вечером. Компания утверждает, что своими действиями в отношении приложения Трамп превысил свои полномочия и сделал это по политическим причинам, а не для предотвращения "необычайной и чрезвычайной угрозы" для страны. Запрет также нарушает право на свободу слова, которое гарантируется первой поправкой к Конституции США, сообщается в документе.
Как говорится в жалобе, действия Трампа могут "уничтожить онлайн-сообщество, в котором для самовыражения собрались миллионы американцев". Компания отметила, что власти "проигнорировали доказательства", показывающие, что TikTok выполняет обязательства по обеспечению безопасности и защите данных американских пользователей.
Ранее в пятницу власти США заявили о введении запрета на скачивание китайских приложений TikTok и WeChat с 20 сентября и на их использование с 12 ноября. При этом министерство торговли отметило, что президент США Дональд Трамп дал TikTok срок до 12 ноября на устранение проблемы, связанной с национальной безопасностью, в случае решения этих проблем запрет с TikTok может быть снят.
Администрация США обвиняет TikTok в том, что приложение может передавать данные американцев властям Китая. Его владелец - компания ByteDance - это отрицает. Между тем президент США Дональд Трамп в августе подписал исполнительные указы "О борьбе с угрозой TikTok" и "О борьбе с угрозой WeChat", в которых дал примерно месяц на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с ByteDance.
Ранее СМИ также сообщали, что американская компания Oracle и ByteDance планируют создать новую компанию TikTok Global со штаб-квартирой в США, где Oracle будет миноритарным акционером, а ByteDance - мажоритарным, а в четверг, по данным СМИ, обе компании и минфин США предварительно согласовали условия покупки активов TikTok.