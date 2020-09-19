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https://ria.ru/20200919/tiktok-1577476129.html
ByteDance оспорила в суде решение о запрете TikTok в США
Китайская компания ByteDance, которой принадлежит сервис TikTok, обратилась в суд Вашингтона с требованием заблокировать решение администрации президента США... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T10:45
2020-09-19T10:45
tiktok
wechat
министерство финансов сша
дональд трамп
китай
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.</strong> Китайская компания ByteDance, которой принадлежит сервис <a href="http://ria.ru/organization_tiktok/" target="_blank" data-auto="true">TikTok</a>, обратилась в суд Вашингтона с требованием заблокировать решение администрации президента США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> о запрете приложения на территории страны, сообщает агентство<a href="https://www.bloomberg.com/europe" target="_blank"> Блумберг.</a>Иск был подан в пятницу вечером. Компания утверждает, что своими действиями в отношении приложения Трамп превысил свои полномочия и сделал это по политическим причинам, а не для предотвращения "необычайной и чрезвычайной угрозы" для страны. Запрет также нарушает право на свободу слова, которое гарантируется первой поправкой к Конституции США, сообщается в документе.Как говорится в жалобе, действия Трампа могут "уничтожить онлайн-сообщество, в котором для самовыражения собрались миллионы американцев". Компания отметила, что власти "проигнорировали доказательства", показывающие, что TikTok выполняет обязательства по обеспечению безопасности и защите данных американских пользователей.Ранее в пятницу власти США заявили о введении запрета на скачивание китайских приложений TikTok и <a href="http://ria.ru/organization_WeChat/" target="_blank" data-auto="true">WeChat</a> с 20 сентября и на их использование с 12 ноября. При этом министерство торговли отметило, что президент США Дональд Трамп дал TikTok срок до 12 ноября на устранение проблемы, связанной с национальной безопасностью, в случае решения этих проблем запрет с TikTok может быть снят.Администрация США обвиняет TikTok в том, что приложение может передавать данные американцев властям <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>. Его владелец - компания ByteDance - это отрицает. Между тем президент США Дональд Трамп в августе подписал исполнительные указы "О борьбе с угрозой TikTok" и "О борьбе с угрозой WeChat", в которых дал примерно месяц на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с ByteDance.Ранее СМИ также сообщали, что американская компания Oracle и ByteDance планируют создать новую компанию TikTok Global со штаб-квартирой в США, где Oracle будет миноритарным акционером, а ByteDance - мажоритарным, а в четверг, по данным СМИ, обе компании и <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">минфин США</a> предварительно согласовали условия покупки активов TikTok.
https://ria.ru/20200919/bayden-1577471375.html
https://ria.ru/20200918/tiktok-1577469144.html
китай
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tiktok, wechat, министерство финансов сша, дональд трамп, китай, сша, в мире

ByteDance оспорила в суде решение о запрете TikTok в США

10:45 19.09.2020
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© AP Photo / Anjum NaveedТелефон с приложением Tik Tok
Телефон с приложением Tik Tok - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© AP Photo / Anjum Naveed
Телефон с приложением Tik Tok. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Китайская компания ByteDance, которой принадлежит сервис TikTok, обратилась в суд Вашингтона с требованием заблокировать решение администрации президента США Дональда Трампа о запрете приложения на территории страны, сообщает агентство Блумберг.
Иск был подан в пятницу вечером. Компания утверждает, что своими действиями в отношении приложения Трамп превысил свои полномочия и сделал это по политическим причинам, а не для предотвращения "необычайной и чрезвычайной угрозы" для страны. Запрет также нарушает право на свободу слова, которое гарантируется первой поправкой к Конституции США, сообщается в документе.
Вице-президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
02:26
Байден сравнил обеспокоенность из-за TikTok и действий Трампа
Как говорится в жалобе, действия Трампа могут "уничтожить онлайн-сообщество, в котором для самовыражения собрались миллионы американцев". Компания отметила, что власти "проигнорировали доказательства", показывающие, что TikTok выполняет обязательства по обеспечению безопасности и защите данных американских пользователей.
Ранее в пятницу власти США заявили о введении запрета на скачивание китайских приложений TikTok и WeChat с 20 сентября и на их использование с 12 ноября. При этом министерство торговли отметило, что президент США Дональд Трамп дал TikTok срок до 12 ноября на устранение проблемы, связанной с национальной безопасностью, в случае решения этих проблем запрет с TikTok может быть снят.
Администрация США обвиняет TikTok в том, что приложение может передавать данные американцев властям Китая. Его владелец - компания ByteDance - это отрицает. Между тем президент США Дональд Трамп в августе подписал исполнительные указы "О борьбе с угрозой TikTok" и "О борьбе с угрозой WeChat", в которых дал примерно месяц на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с ByteDance.
Ранее СМИ также сообщали, что американская компания Oracle и ByteDance планируют создать новую компанию TikTok Global со штаб-квартирой в США, где Oracle будет миноритарным акционером, а ByteDance - мажоритарным, а в четверг, по данным СМИ, обе компании и минфин США предварительно согласовали условия покупки активов TikTok.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
Вчера, 22:54
Трамп рассказал о "замечательных опциях" по сделке с TikTok
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TikTokWeChatМинистерство финансов СШАДональд ТрампКитайСШАВ мире
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10:34В России за сутки 5255 человек вылечились от коронавируса
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