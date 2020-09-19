https://ria.ru/20200919/tiktok-1577476129.html

ByteDance оспорила в суде решение о запрете TikTok в США

Китайская компания ByteDance, которой принадлежит сервис TikTok, обратилась в суд Вашингтона с требованием заблокировать решение администрации президента США... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T10:45

2020-09-19T10:45

2020-09-19T10:45

tiktok

wechat

министерство финансов сша

дональд трамп

китай

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.</strong> Китайская компания ByteDance, которой принадлежит сервис <a href="http://ria.ru/organization_tiktok/" target="_blank" data-auto="true">TikTok</a>, обратилась в суд Вашингтона с требованием заблокировать решение администрации президента США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> о запрете приложения на территории страны, сообщает агентство<a href="https://www.bloomberg.com/europe" target="_blank"> Блумберг.</a>Иск был подан в пятницу вечером. Компания утверждает, что своими действиями в отношении приложения Трамп превысил свои полномочия и сделал это по политическим причинам, а не для предотвращения "необычайной и чрезвычайной угрозы" для страны. Запрет также нарушает право на свободу слова, которое гарантируется первой поправкой к Конституции США, сообщается в документе.Как говорится в жалобе, действия Трампа могут "уничтожить онлайн-сообщество, в котором для самовыражения собрались миллионы американцев". Компания отметила, что власти "проигнорировали доказательства", показывающие, что TikTok выполняет обязательства по обеспечению безопасности и защите данных американских пользователей.Ранее в пятницу власти США заявили о введении запрета на скачивание китайских приложений TikTok и <a href="http://ria.ru/organization_WeChat/" target="_blank" data-auto="true">WeChat</a> с 20 сентября и на их использование с 12 ноября. При этом министерство торговли отметило, что президент США Дональд Трамп дал TikTok срок до 12 ноября на устранение проблемы, связанной с национальной безопасностью, в случае решения этих проблем запрет с TikTok может быть снят.Администрация США обвиняет TikTok в том, что приложение может передавать данные американцев властям <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>. Его владелец - компания ByteDance - это отрицает. Между тем президент США Дональд Трамп в августе подписал исполнительные указы "О борьбе с угрозой TikTok" и "О борьбе с угрозой WeChat", в которых дал примерно месяц на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с ByteDance.Ранее СМИ также сообщали, что американская компания Oracle и ByteDance планируют создать новую компанию TikTok Global со штаб-квартирой в США, где Oracle будет миноритарным акционером, а ByteDance - мажоритарным, а в четверг, по данным СМИ, обе компании и <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">минфин США</a> предварительно согласовали условия покупки активов TikTok.

https://ria.ru/20200919/bayden-1577471375.html

https://ria.ru/20200918/tiktok-1577469144.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

tiktok, wechat, министерство финансов сша, дональд трамп, китай, сша, в мире