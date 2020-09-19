https://ria.ru/20200919/supernatural-1577456938.html

Главным героям "Сверхъестественного" подарят автомобили их героев

Актер из "Сверсхъестественного" Джаред Падалеки рассказал в подкасте Inside of You, что ему и Дженсену Эклсу подарят по автомобилю Chevrolet Impala 1967 года. РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T02:34

2020-09-19T02:34

2020-09-19T02:34

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<strong>МОСКВА, 19 сен – РИА Новости</strong>. Актер из "Сверсхъестественного" Джаред Падалеки <a href="https://www.youtube.com/watch?v=w7ITef4EIXc" target="_blank">рассказал</a> в подкасте Inside of You, что ему и Дженсену Эклсу подарят по автомобилю Chevrolet Impala 1967 года."Нам обоим подарят по автомобилю. В контракте это не было прописано. Это просто подарок от студии Warner Bros.", — пояснил он.Актер добавил, что не только его герой, но и он сам очень любит автомобили. "Мой первой машиной был Chevrolet Camaro 1969 года, и он до сих пор у меня есть. Еще у меня Mustang 1966 года", — рассказал актер.В фильме главные герои путешествуют на Impala 1969 и расследуют паранормальные явления."Это невероятно. Они могли бы продать каждую за миллион долларов, но Питер Рот (исполнительный директор Warner Bros.) сказал: "Ребята, спасибо, что так долго и так прекрасно вы выполняли свою работу. Нам хотелось бы, чтобы они остались у вас", — добавил Джаред.Ранее Дженсен Эклс рассказывал, что много лет умолял создателей сериала подарить ему машину.

https://ria.ru/20191104/1560559232.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стиль жизни, кино и сериалы, новости культуры