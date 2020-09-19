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Ставшая звездой телешоу мать 13 детей покончила с собой
Многодетная мать Мэнди Гарднер из Великобритании найдена мертвой недалеко от своего дома в графстве Уэст-Сассекс, сообщает The Sun. РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T09:45
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великобритания
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.</strong> Многодетная мать Мэнди Гарднер из Великобритании найдена мертвой недалеко от своего дома в графстве Уэст-Сассекс, сообщает <a href="https://www.thesun.co.uk/" target="_blank">The Sun</a>.Как рассказало издание, 43-летняя британка покончила с собой. О причинах суицида женщины не уточняется.Мэнди Гарднер известна в Великобритании по телешоу "Необычные беременности". На момент появления в передаче в 2016 году она ожидала 12-го ребенка. Два года назад у нее родился и 13-й.Женщина рассказывала, что чем больше детей она рожает, тем больше ей хочется повторить это снова.В своем аккаунте в Instagram она рассказывала о своей семье и писала о том, как сильно любит своих детей, собак и мужа.
https://ria.ru/20200617/1573053900.html
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великобритания
РИА Новости
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60
великобритания, в мире

Ставшая звездой телешоу мать 13 детей покончила с собой

09:45 19.09.2020 (обновлено: 09:52 19.09.2020)
6564
© Фото : @mandymumof13/InstagramЗвезда канала TLC Mandy Gardner
Звезда канала TLC Mandy Gardner - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© Фото : @mandymumof13/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Многодетная мать Мэнди Гарднер из Великобритании найдена мертвой недалеко от своего дома в графстве Уэст-Сассекс, сообщает The Sun.
Как рассказало издание, 43-летняя британка покончила с собой. О причинах суицида женщины не уточняется.
Мэнди Гарднер известна в Великобритании по телешоу "Необычные беременности". На момент появления в передаче в 2016 году она ожидала 12-го ребенка. Два года назад у нее родился и 13-й.
Женщина рассказывала, что чем больше детей она рожает, тем больше ей хочется повторить это снова.
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В своем аккаунте в Instagram она рассказывала о своей семье и писала о том, как сильно любит своих детей, собак и мужа.
63106455
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ВеликобританияВ мире
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