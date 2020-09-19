https://ria.ru/20200919/suitsid-1577474319.html
Ставшая звездой телешоу мать 13 детей покончила с собой
Многодетная мать Мэнди Гарднер из Великобритании найдена мертвой недалеко от своего дома в графстве Уэст-Сассекс, сообщает The Sun. РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T09:45
2020-09-19T09:45
2020-09-19T09:52
великобритания
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.</strong> Многодетная мать Мэнди Гарднер из Великобритании найдена мертвой недалеко от своего дома в графстве Уэст-Сассекс, сообщает <a href="https://www.thesun.co.uk/" target="_blank">The Sun</a>.Как рассказало издание, 43-летняя британка покончила с собой. О причинах суицида женщины не уточняется.Мэнди Гарднер известна в Великобритании по телешоу "Необычные беременности". На момент появления в передаче в 2016 году она ожидала 12-го ребенка. Два года назад у нее родился и 13-й.Женщина рассказывала, что чем больше детей она рожает, тем больше ей хочется повторить это снова.В своем аккаунте в Instagram она рассказывала о своей семье и писала о том, как сильно любит своих детей, собак и мужа.
https://ria.ru/20200617/1573053900.html
4
великобритания
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, в мире
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.
Многодетная мать Мэнди Гарднер из Великобритании найдена мертвой недалеко от своего дома в графстве Уэст-Сассекс, сообщает The Sun
.
Как рассказало издание, 43-летняя британка покончила с собой. О причинах суицида женщины не уточняется.
Мэнди Гарднер известна в Великобритании по телешоу "Необычные беременности". На момент появления в передаче в 2016 году она ожидала 12-го ребенка. Два года назад у нее родился и 13-й.
Женщина рассказывала, что чем больше детей она рожает, тем больше ей хочется повторить это снова.
В своем аккаунте в Instagram она рассказывала о своей семье и писала о том, как сильно любит своих детей, собак и мужа.