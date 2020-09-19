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Два человека стали жертвами стрельбы в Рочестере
При стрельбе в американском городе Рочестер (штат Нью-Йорк), где бушуют протесты, погибли два человека, еще 14 пострадали, сообщил глава городской полиции Марк... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T10:02
2020-09-19T11:06
нью-йорк (штат)
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.</strong> При стрельбе в американском городе Рочестер (штат <a href="http://ria.ru/location_NewYorkState/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорк</a>), где бушуют протесты, погибли два человека, еще 14 пострадали, сообщил глава городской полиции Марк Симмонс.По данным канала, на месте стрельбы находится множество полицейских, несколько улиц перекрыты.Накануне в Рочестере проходила очередная акция сторонников движения Black Lives Matter. Протесты в городе начались после того, как стало известно о гибели афроамериканца Дэниела Пруда. Он умер от удушья после того, как сотрудники местной полиции надели ему на голову мешок и удерживали прижатым к асфальту в течение двух минут.
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30
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нью-йорк (штат)
сша
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нью-йорк (штат), сша, в мире

Два человека стали жертвами стрельбы в Рочестере

10:02 19.09.2020 (обновлено: 11:06 19.09.2020)
3425
© REUTERS / Stephen MaturenПротесты в США
Протесты в США - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© REUTERS / Stephen Maturen
Протесты в США
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. При стрельбе в американском городе Рочестер (штат Нью-Йорк), где бушуют протесты, погибли два человека, еще 14 пострадали, сообщил глава городской полиции Марк Симмонс.
"Если быть точным, у нас 16 подтвержденных пострадавших при стрельбе, и я с прискорбием сообщаю, что двое из этих 16 получили смертельные ранения", — сказал он на пресс-конференции, которую транслировал местный телеканал 13 WHAM.
По данным канала, на месте стрельбы находится множество полицейских, несколько улиц перекрыты.
Накануне в Рочестере проходила очередная акция сторонников движения Black Lives Matter. Протесты в городе начались после того, как стало известно о гибели афроамериканца Дэниела Пруда. Он умер от удушья после того, как сотрудники местной полиции надели ему на голову мешок и удерживали прижатым к асфальту в течение двух минут.
Black Lives Matter Plaza в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
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Нью-Йорк (штат)СШАВ мире
Популярные комментарии
Если неграм что-то не нравится, то у них есть запасной вариант чемодан-аэропорт-африка.
19 сентября, 10:25
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2031105
Ну это же демократично! Не то что в Беларуссии - там то тиран лютует...
19 сентября, 10:26
Дмитрий ПоповДмитрий Попов
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