Два человека стали жертвами стрельбы в Рочестере
10:02 19.09.2020 (обновлено: 11:06 19.09.2020)
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Протесты в США
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. При стрельбе в американском городе Рочестер (штат Нью-Йорк), где бушуют протесты, погибли два человека, еще 14 пострадали, сообщил глава городской полиции Марк Симмонс.
"Если быть точным, у нас 16 подтвержденных пострадавших при стрельбе, и я с прискорбием сообщаю, что двое из этих 16 получили смертельные ранения", — сказал он на пресс-конференции, которую транслировал местный телеканал 13 WHAM.
Just arrived at a massive scene on North Goodman Street. Tons of police cars and a mobile command unit. I’m working to get more details at the scene. Stay with @13WHAM for the latest. pic.twitter.com/LF9iyjnU2Y— Tyler Brown 13 WHAM (@tbrown13WHAM) September 19, 2020
По данным канала, на месте стрельбы находится множество полицейских, несколько улиц перекрыты.
Накануне в Рочестере проходила очередная акция сторонников движения Black Lives Matter. Протесты в городе начались после того, как стало известно о гибели афроамериканца Дэниела Пруда. Он умер от удушья после того, как сотрудники местной полиции надели ему на голову мешок и удерживали прижатым к асфальту в течение двух минут.
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