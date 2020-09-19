https://ria.ru/20200919/strelba-1577474611.html

Два человека стали жертвами стрельбы в Рочестере

При стрельбе в американском городе Рочестер (штат Нью-Йорк), где бушуют протесты, погибли два человека, еще 14 пострадали, сообщил глава городской полиции Марк... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T10:02

2020-09-19T10:02

2020-09-19T11:06

нью-йорк (штат)

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.</strong> При стрельбе в американском городе Рочестер (штат <a href="http://ria.ru/location_NewYorkState/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорк</a>), где бушуют протесты, погибли два человека, еще 14 пострадали, сообщил глава городской полиции Марк Симмонс.По данным канала, на месте стрельбы находится множество полицейских, несколько улиц перекрыты.Накануне в Рочестере проходила очередная акция сторонников движения Black Lives Matter. Протесты в городе начались после того, как стало известно о гибели афроамериканца Дэниела Пруда. Он умер от удушья после того, как сотрудники местной полиции надели ему на голову мешок и удерживали прижатым к асфальту в течение двух минут.

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нью-йорк (штат)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нью-йорк (штат), сша, в мире