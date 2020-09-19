https://ria.ru/20200919/strakhovanie-1577474255.html
Правительство утвердило бюджет на обязательное медицинское страхование
Правительство РФ утвердило бюджет на обязательное медицинское страхование на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T09:38
2020-09-19T09:38
2020-09-19T09:38
россия
обязательное медицинское страхование
омс
здоровье - общество
правительство рф
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<strong>МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Pravitelstvo_RF" target="_blank">Правительство РФ</a> утвердило бюджет на обязательное медицинское страхование на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, сообщается на сайте кабмина.Законопроект, который обсудит правительство, предусматривает утверждение основных характеристик бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования на указанный период.Отмечается, что законопроект подготовлен на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития России до 2023 года. Его принятие позволит обеспечить финансирование фондом обязательств государства по бесплатному оказанию медицинской помощи населению."Одобрить проект федерального закона "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", доработав с учётом состоявшегося обсуждения, и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в <a href="http://government.ru/news/40428/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщении</a>.
https://ria.ru/20200916/byudzhet-1577325058.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, обязательное медицинское страхование, омс, здоровье - общество, правительство рф