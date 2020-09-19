https://ria.ru/20200919/strakhovanie-1577474255.html

Правительство утвердило бюджет на обязательное медицинское страхование

Правительство РФ утвердило бюджет на обязательное медицинское страхование на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T09:38

2020-09-19T09:38

2020-09-19T09:38

россия

обязательное медицинское страхование

омс

здоровье - общество

правительство рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/149417/11/1494171174_0:274:3611:2305_1400x0_80_0_0_b44d7fbd30845b70a4a232841b0dfa2f.jpg

<strong>МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Pravitelstvo_RF" target="_blank">Правительство РФ</a> утвердило бюджет на обязательное медицинское страхование на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, сообщается на сайте кабмина.Законопроект, который обсудит правительство, предусматривает утверждение основных характеристик бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования на указанный период.Отмечается, что законопроект подготовлен на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития России до 2023 года. Его принятие позволит обеспечить финансирование фондом обязательств государства по бесплатному оказанию медицинской помощи населению."Одобрить проект федерального закона "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", доработав с учётом состоявшегося обсуждения, и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в <a href="http://government.ru/news/40428/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщении</a>.

https://ria.ru/20200916/byudzhet-1577325058.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, обязательное медицинское страхование, омс, здоровье - общество, правительство рф