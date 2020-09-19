https://ria.ru/20200919/stavka-1577471029.html
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%
Банк России по итогам заседания совета не стал менять ключевую ставку и сохранил ее на уровне 4,25 процента годовых. Об этом свидетельствует информация из... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T01:39
2020-09-19T01:39
2020-09-19T09:40
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
экономика
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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.</strong> Банк России по итогам заседания совета не стал менять ключевую ставку и сохранил ее на уровне 4,25 процента годовых. Об этом свидетельствует информация из пресс-релиза регулятора.В сообщении также говорится, что целесообразность дальнейшего изменения ставки будет оцениваться на следующих заседаниях <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦБ</a>. Глава регулятора <a href="http://ria.ru/person_EHlvira_Nabiullina/" target="_blank" data-auto="true">Эльвира Набиуллина</a> отметила, что Банк России все еще видит пространство для того, чтобы смягчать денежно-кредитную политику.В последние месяцы ЦБ снижал ключевую ставку: в июне изменение произошло сразу на один процентный пункт, до 4,5 процента годовых, а в июле — еще на 0,25 процентного пункта, до исторического минимума в 4,25 процента.Решение ожидаемоРешение регулятора было ожидаемым для опрошенных РИА Новости экспертов. Они утверждали, что ЦБ предпочтет взять паузу в снижении ставки. На это, по их мнению, указывало более уверенное восстановление деловой активности, а также неопределенность касательно второй волны COVID-19. Кроме того, добавили аналитики, решение Банка России просматривалось заранее по инфляционным факторам, включая недавнее ослабление рубля и усиление санкционных рисков.Рубль на сохранение ключевой ставки отреагировал спокойно: к 13:37 курс доллара расчетами "завтра" на <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhbankovskaja_valjutnaja_birzha/" target="_blank" data-auto="true">Московской бирже</a> снижался на 12 копеек, до 75,05 рубля, курс евро — на 16 копеек, до 88,91 рубля.Почему это выгодноЭкономист Игорь Николаев в эфире радио<a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200918/bank-1577442859.html" target="_blank"> Sputnik</a> оценил решение ЦБ по ключевой ставке. По его мнению, оно было важным. Николаев пояснил, что от ключевой ставки зависит доходность российских гособлигаций, госбумаг, которые покупают, в том числе, и иностранцы.Он добавил, что таким образом стимулируется увеличение спроса на рубль, а также укрепляется сама валюта.
https://ria.ru/20200910/bank-1577032196.html
https://ria.ru/20200918/gosdolg-1577377752.html
2
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, экономика
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Банк России по итогам заседания совета не стал менять ключевую ставку и сохранил ее на уровне 4,25 процента годовых. Об этом свидетельствует информация из пресс-релиза регулятора.
В сообщении также говорится, что целесообразность дальнейшего изменения ставки будет оцениваться на следующих заседаниях ЦБ
. Глава регулятора Эльвира Набиуллина
отметила, что Банк России все еще видит пространство для того, чтобы смягчать денежно-кредитную политику.
В последние месяцы ЦБ снижал ключевую ставку: в июне изменение произошло сразу на один процентный пункт, до 4,5 процента годовых, а в июле — еще на 0,25 процентного пункта, до исторического минимума в 4,25 процента.
Решение ожидаемо
Решение регулятора было ожидаемым для опрошенных РИА Новости экспертов. Они утверждали, что ЦБ предпочтет взять паузу в снижении ставки. На это, по их мнению, указывало более уверенное восстановление деловой активности, а также неопределенность касательно второй волны COVID-19. Кроме того, добавили аналитики, решение Банка России просматривалось заранее по инфляционным факторам, включая недавнее ослабление рубля и усиление санкционных рисков.
Рубль на сохранение ключевой ставки отреагировал спокойно: к 13:37 курс доллара расчетами "завтра" на Московской бирже
снижался на 12 копеек, до 75,05 рубля, курс евро — на 16 копеек, до 88,91 рубля.
Почему это выгодно
Экономист Игорь Николаев в эфире радио Sputnik
оценил решение ЦБ по ключевой ставке. По его мнению, оно было важным. Николаев пояснил, что от ключевой ставки зависит доходность российских гособлигаций, госбумаг, которые покупают, в том числе, и иностранцы.
"Они доллары переводят в рубли — ставка же большая, и доходность будет большая. Им это выгодно. Проходит некоторое время, обратно переводят рубли в доллары и получают, фактически, долларовую доходность по нашим высоким ставкам, которые напрямую зависят от размера ключевой ставки", — подчеркнул эксперт.
Он добавил, что таким образом стимулируется увеличение спроса на рубль, а также укрепляется сама валюта.