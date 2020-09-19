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https://ria.ru/20200919/stavka-1577471029.html
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%
Банк России по итогам заседания совета не стал менять ключевую ставку и сохранил ее на уровне 4,25 процента годовых. Об этом свидетельствует информация из... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T01:39
2020-09-19T09:40
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
экономика
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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.</strong> Банк России по итогам заседания совета не стал менять ключевую ставку и сохранил ее на уровне 4,25 процента годовых. Об этом свидетельствует информация из пресс-релиза регулятора.В сообщении также говорится, что целесообразность дальнейшего изменения ставки будет оцениваться на следующих заседаниях <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦБ</a>. Глава регулятора <a href="http://ria.ru/person_EHlvira_Nabiullina/" target="_blank" data-auto="true">Эльвира Набиуллина</a> отметила, что Банк России все еще видит пространство для того, чтобы смягчать денежно-кредитную политику.В последние месяцы ЦБ снижал ключевую ставку: в июне изменение произошло сразу на один процентный пункт, до 4,5 процента годовых, а в июле — еще на 0,25 процентного пункта, до исторического минимума в 4,25 процента.Решение ожидаемоРешение регулятора было ожидаемым для опрошенных РИА Новости экспертов. Они утверждали, что ЦБ предпочтет взять паузу в снижении ставки. На это, по их мнению, указывало более уверенное восстановление деловой активности, а также неопределенность касательно второй волны COVID-19. Кроме того, добавили аналитики, решение Банка России просматривалось заранее по инфляционным факторам, включая недавнее ослабление рубля и усиление санкционных рисков.Рубль на сохранение ключевой ставки отреагировал спокойно: к 13:37 курс доллара расчетами "завтра" на <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhbankovskaja_valjutnaja_birzha/" target="_blank" data-auto="true">Московской бирже</a> снижался на 12 копеек, до 75,05 рубля, курс евро — на 16 копеек, до 88,91 рубля.Почему это выгодноЭкономист Игорь Николаев в эфире радио<a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200918/bank-1577442859.html" target="_blank"> Sputnik</a> оценил решение ЦБ по ключевой ставке. По его мнению, оно было важным. Николаев пояснил, что от ключевой ставки зависит доходность российских гособлигаций, госбумаг, которые покупают, в том числе, и иностранцы.Он добавил, что таким образом стимулируется увеличение спроса на рубль, а также укрепляется сама валюта.
https://ria.ru/20200910/bank-1577032196.html
https://ria.ru/20200918/gosdolg-1577377752.html
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россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, экономика

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

01:39 19.09.2020 (обновлено: 09:40 19.09.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Банка России / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Банк России по итогам заседания совета не стал менять ключевую ставку и сохранил ее на уровне 4,25 процента годовых. Об этом свидетельствует информация из пресс-релиза регулятора.
В сообщении также говорится, что целесообразность дальнейшего изменения ставки будет оцениваться на следующих заседаниях ЦБ. Глава регулятора Эльвира Набиуллина отметила, что Банк России все еще видит пространство для того, чтобы смягчать денежно-кредитную политику.
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 13:46
Банк России будет публиковать траекторию ключевой ставки
В последние месяцы ЦБ снижал ключевую ставку: в июне изменение произошло сразу на один процентный пункт, до 4,5 процента годовых, а в июле — еще на 0,25 процентного пункта, до исторического минимума в 4,25 процента.

Решение ожидаемо

Решение регулятора было ожидаемым для опрошенных РИА Новости экспертов. Они утверждали, что ЦБ предпочтет взять паузу в снижении ставки. На это, по их мнению, указывало более уверенное восстановление деловой активности, а также неопределенность касательно второй волны COVID-19. Кроме того, добавили аналитики, решение Банка России просматривалось заранее по инфляционным факторам, включая недавнее ослабление рубля и усиление санкционных рисков.
Рубль на сохранение ключевой ставки отреагировал спокойно: к 13:37 курс доллара расчетами "завтра" на Московской бирже снижался на 12 копеек, до 75,05 рубля, курс евро — на 16 копеек, до 88,91 рубля.
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Вчера, 08:00
Госдолг России вырастет до рекордных уровней

Почему это выгодно

Экономист Игорь Николаев в эфире радио Sputnik оценил решение ЦБ по ключевой ставке. По его мнению, оно было важным. Николаев пояснил, что от ключевой ставки зависит доходность российских гособлигаций, госбумаг, которые покупают, в том числе, и иностранцы.

"Они доллары переводят в рубли — ставка же большая, и доходность будет большая. Им это выгодно. Проходит некоторое время, обратно переводят рубли в доллары и получают, фактически, долларовую доходность по нашим высоким ставкам, которые напрямую зависят от размера ключевой ставки", — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что таким образом стимулируется увеличение спроса на рубль, а также укрепляется сама валюта.
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РоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Московская биржаЭкономика
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