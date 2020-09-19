https://ria.ru/20200919/stavka-1577471029.html

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Банк России по итогам заседания совета не стал менять ключевую ставку и сохранил ее на уровне 4,25 процента годовых. Об этом свидетельствует информация из... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T01:39

2020-09-19T01:39

2020-09-19T09:40

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

экономика

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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.</strong> Банк России по итогам заседания совета не стал менять ключевую ставку и сохранил ее на уровне 4,25 процента годовых. Об этом свидетельствует информация из пресс-релиза регулятора.В сообщении также говорится, что целесообразность дальнейшего изменения ставки будет оцениваться на следующих заседаниях <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦБ</a>. Глава регулятора <a href="http://ria.ru/person_EHlvira_Nabiullina/" target="_blank" data-auto="true">Эльвира Набиуллина</a> отметила, что Банк России все еще видит пространство для того, чтобы смягчать денежно-кредитную политику.В последние месяцы ЦБ снижал ключевую ставку: в июне изменение произошло сразу на один процентный пункт, до 4,5 процента годовых, а в июле — еще на 0,25 процентного пункта, до исторического минимума в 4,25 процента.Решение ожидаемоРешение регулятора было ожидаемым для опрошенных РИА Новости экспертов. Они утверждали, что ЦБ предпочтет взять паузу в снижении ставки. На это, по их мнению, указывало более уверенное восстановление деловой активности, а также неопределенность касательно второй волны COVID-19. Кроме того, добавили аналитики, решение Банка России просматривалось заранее по инфляционным факторам, включая недавнее ослабление рубля и усиление санкционных рисков.Рубль на сохранение ключевой ставки отреагировал спокойно: к 13:37 курс доллара расчетами "завтра" на <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhbankovskaja_valjutnaja_birzha/" target="_blank" data-auto="true">Московской бирже</a> снижался на 12 копеек, до 75,05 рубля, курс евро — на 16 копеек, до 88,91 рубля.Почему это выгодноЭкономист Игорь Николаев в эфире радио<a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200918/bank-1577442859.html" target="_blank"> Sputnik</a> оценил решение ЦБ по ключевой ставке. По его мнению, оно было важным. Николаев пояснил, что от ключевой ставки зависит доходность российских гособлигаций, госбумаг, которые покупают, в том числе, и иностранцы.Он добавил, что таким образом стимулируется увеличение спроса на рубль, а также укрепляется сама валюта.

https://ria.ru/20200910/bank-1577032196.html

https://ria.ru/20200918/gosdolg-1577377752.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, экономика