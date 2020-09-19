https://ria.ru/20200919/ssha-1577458993.html

Американский банк: Китай и коронавирус начали ломать превосходство США

До недавнего времени каждый мировой кризис превращался в источник дополнительных доходов и преимуществ для западной — особенно американской — экономики... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T08:00

2020-09-19T08:00

2020-09-19T08:00

федеральная резервная система сша

сша

авторы

экономика

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До недавнего времени каждый мировой кризис превращался в источник дополнительных доходов и преимуществ для западной — особенно американской — экономики. Механизм получения этих преимуществ, причем независимо от того, какого рода кризис сотрясал планету, всегда работал по одной и той же схеме: если на планете случается что-то плохое, то единственным активом, который демонстрировал максимальную надежность, был американский доллар (или долларовые облигации <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Минфина США</a>), а самым надежным местом для хранения этих надежных активов был какой-нибудь крупный американский банк. Иногда в качестве надежного места "парковки капиталов" работали и швейцарские банки, но тот же Минфин США и американские дипломаты сделали все для того, чтобы эту тихую гавань мирового финансового мира буквально сжечь, оставив фешенебельные, но руины на месте былого величия, которое кануло в лету вместе с понятием "банковская тайна".Соответственно, создавалась довольно страшная ситуация: чем хуже всему остальному миру, тем больше капитала концентрировалось в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и тем более тепличными становились финансовые условия для развития американского бизнеса и для роста американских бюджетных дефицитов, из которых в том числе финансировались американские программы по дестабилизации остального мира. Если посмотреть на ситуацию максимально цинично и грубо, то получался своего рода вечный двигатель, ну или "финансовый пылесос" глобального масштаба: мир вне США вкалывает в поте лица и зарабатывает капитал, потом США (неважно, с помощью "цветных революций" или очередного "финансового шока" с участием американских финансовых структур) устраивают какой-нибудь очередной глобальный или региональный кризис, и значимая часть капитала, заработанного в других странах, притекает в американскую (или просто "долларовую") финансовую систему, которая продолжает кормить этот генератор кризисов. На фоне этой схемы особенно смешно смотрятся традиционные объяснения этой американской исключительности, которые любят использовать филоамериканцы, работающие в финансовых структурах или СМИ, среди которых фигурируют такие мифы, как "соблюдение прав собственности", "низкий уровень коррупции" и "доверие к политической системе". Американская исключительность в финансовом смысле действительно существует, по крайней мере пока, но связана она явно не с мифическими "правами человека" и "верховенством права".Эпидемия коронавируса и сопутствующий экономический стресс глобального масштаба внезапно сломали вышеописанный механизм, причем слом произошел сравнительно незаметно, удивив тем самым прежде всего представителей финансового мира, которые ожидали, что все будет как обычно: доллар в кризис будет расти по отношению к другим валютам, а главной "тихой гаванью" окажутся инвестиции в американские государственные облигации. А с учетом того, что кризис произошел на фоне очередного и очень жесткого обострения экономической войны между США и КНР, Вашингтон даже начал выстраивать планы обрушения монетарной системы <a href="http://ria.ru/location_Hong_Kong/" target="_blank" data-auto="true">Гонконга</a> — что должно было нанести дополнительный экономический и имиджевый ущерб <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китаю</a>, который и так пострадал от последствий коронавируса. Более того: в контексте кризиса начались обсуждения перспектив девальвации не только гонконгского доллара, но и китайского юаня к американскому доллару, что опять же должно было добавить проблем официальному <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекину</a>. На практике получилось не совсем так, как должно было быть по вашингтонской теории. Американский финансовый <a href="https://www.cnbc.com/2020/09/17/goldman-sachs-sees-chinese-yuan-strengthening-over-the-next-12-months.html" target="_blank">телеканал CNBC сообщает</a>: Эта ситуация должна быть довольно неприятной для тех американских экспертов, которые еще несколько месяцев назад, при 7,1 юаня за доллар, говорили о тотальном дефиците валюты в китайской банковской системе и экономике и предсказывали очередное бегство капитала из КНР в США. Сейчас происходит нечто обратное: китайские финансовые рынки привлекают (хотя процесс еще в самом начале) часть тех самых потоков "напуганного" кризисом капитала, которые ищут высокую доходность при высокой надежности вложений. Международная консалтинговая компания Capital Economics указала в недавней аналитической записке для клиентов, что "... рекордная разница между доходностью государственных облигаций Китая и государственных облигаций США подает "самый благоприятный сигнал" для (будущего курса. — Прим. ред.) юаня. Хотя <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_rezervnaja_sistema/" target="_blank" data-auto="true">ФРС</a> снизила ставки и указала, что они будут оставаться близкими к нулю в течение многих лет, Центральный банк Китая развернул основную часть снижения краткосрочных ставок. По словам <a href="https://www.cnbc.com/2020/09/18/yuan-rallies-against-dollar-analysts-say-it-could-strengthen-further.html" target="_blank">аналитика Capital Economics</a>, это означает, что доходность казначейских облигаций Китая будет "намного выше доходности на других основных рынках (мира. — Прим. ред.)".У этой сухой констатации есть интересное последствие: раньше США могли держать ставку на сколь угодно низких уровнях, не переживая о том, что мировые капиталы, особенно в условиях кризиса, потекут в какую-то другую страну или на какие-то другие рынки. А сейчас Китай начинает процесс лишения США этой привилегии, так как его экономика, правильное решение проблемы эпидемии и консервативная политика Центрального банка позволяют ему предлагать капиталам со всего мира возможность прибыльных и надежных вложений на китайском рынке. У мировой экономики и финансовой системы (не говоря уже о привычках инвесторов) — колоссальная инерция, но процесс трансформации уже запущен, и, судя по всему, он будет только усиливаться. Вашингтон обязательно постарается повернуть этот процесс вспять, но пока администрация Трампа занята тем, что <a href="https://www.nytimes.com/2020/09/18/business/trump-tik-tok-wechat-ban.html" target="_blank">запрещает</a> в США популярную китайскую соцсеть "Тик-Ток". Это, конечно, мощный жест, но если Вашингтон этим ограничится, то в обозримой перспективе его решения и запреты уже мало кого будут серьезно волновать.

https://radiosputnik.ria.ru/20200908/valyuta-1576930259.html

https://ria.ru/20160201/1368266116.html

https://ria.ru/20190222/1551219032.html

https://ria.ru/20200116/1563483187.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Иван Данилов https://cdn22.img.ria.ru/images/149372/59/1493725903_0:0:2706:2705_100x100_80_0_0_7f36f047657061975e26af8dff604871.jpg

федеральная резервная система сша, сша, авторы, экономика