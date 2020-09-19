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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200919/sofiya-1577465498.html
Парламентарии надеются, что православные скоро смогут посетить Айя-Софию
В Межпарламентской ассамблее православия рассчитывают, что православные верующие "в ближайшее время" смогут посетить собор Святой Софии в Стамбуле, заявил РИА... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T10:00
2020-09-19T10:00
религия и мировоззрение
религия
межпарламентская ассамблея православия
новости - религия и мировоззрение
госдума рф
юнеско
сергей гаврилов
кипр
сирия
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<strong>МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.</strong> В Межпарламентской ассамблее православия рассчитывают, что православные верующие "в ближайшее время" смогут посетить собор Святой Софии в Стамбуле, заявил РИА Новости президент МАП и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.Гаврилов был вновь избран президентом МАП на прошедшем в четверг заседании организации. Среди приоритетов в работе организации он назвал сохранение институтов веры и традиционной семьи - "фундамента развития человечества в XXI веке"."(В Межпарламентской ассамблее православия – ред.) поставили вопрос сохранения памятников нашей православной цивилизации. Речь идет о храме Святой Софии в Турции, он является общим достоянием человечества. Мы надеемся, что православные верующие в ближайшее время смогут поклониться этой святыне", - сказал Гаврилов.По его словам, также обсуждаются вопросы, связанные с Черногорией, Украиной, Кипром и Сирией.Храм Святой Софии (Айя-София) был основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В июле 2020 года Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Первый намаз был совершен в Айя-Софии 24 июля.
https://ria.ru/20200907/stambul-1576856295.html
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религия, межпарламентская ассамблея православия, новости - религия и мировоззрение, госдума рф, юнеско, сергей гаврилов, кипр, сирия, стамбул, в мире

Парламентарии надеются, что православные скоро смогут посетить Айя-Софию

10:00 19.09.2020
198
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСергей Гаврилов
Сергей Гаврилов - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. В Межпарламентской ассамблее православия рассчитывают, что православные верующие "в ближайшее время" смогут посетить собор Святой Софии в Стамбуле, заявил РИА Новости президент МАП и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.
Гаврилов был вновь избран президентом МАП на прошедшем в четверг заседании организации. Среди приоритетов в работе организации он назвал сохранение институтов веры и традиционной семьи - "фундамента развития человечества в XXI веке".
"(В Межпарламентской ассамблее православия – ред.) поставили вопрос сохранения памятников нашей православной цивилизации. Речь идет о храме Святой Софии в Турции, он является общим достоянием человечества. Мы надеемся, что православные верующие в ближайшее время смогут поклониться этой святыне", - сказал Гаврилов.
По его словам, также обсуждаются вопросы, связанные с Черногорией, Украиной, Кипром и Сирией.
Храм Святой Софии (Айя-София) был основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В июле 2020 года Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Первый намаз был совершен в Айя-Софии 24 июля.
Верующие в мечети Айя-София (собор Святой Софии) в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
7 сентября, 13:13Туризм
Эксперты пояснили новые правила посещения Святой Софии в Стамбуле
040102
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Религия и мировоззрениеРелигияМежпарламентская ассамблея православияНовости - Религия и мировоззрениеГосдума РФЮНЕСКОСергей ГавриловКипрСирияСтамбулВ мире
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