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В бундестаге предложили создать содружество от Владивостока до Лиссабона
Член комитета бундестага по международным делам Вальдемар Гердт ("Альтернатива для Германии") предложил создать новое добровольное содружество суверенных... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T08:42
2020-09-19T10:11
вальдемар гердт
россия
германия
в мире
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен — РИА Новости.</strong> Член комитета бундестага по международным делам <a href="http://ria.ru/person_valdemar-gerdt/" target="_blank" data-auto="true">Вальдемар Гердт</a> ("Альтернатива для Германии") предложил создать новое добровольное содружество суверенных государств от Владивостока до Лиссабона.При этом он назвал недопустимой политику ухудшения дружеских отношений между Москвой и Берлином.Гердт также оценил риски отказа от строительства газопровода "Северный поток — 2". По его мнению, это не только приведет к многомиллиардным штрафам, но и ставит под вопрос энергетическую безопасность Германии.Депутат считает, что вся история вокруг остановки "Северного потока — 2" — это борьба за энергетические рынки сбыта, так как США с их планами по поставкам сжиженного газа в Европу невыгодно строительство газопровода из России.В последние дни споры вокруг "Северного потока — 2" обострились на фоне <a href="https://ria.ru/category_gospitalizatsiya-alekseya-navalnogo-v-omske/" target="_blank">ситуации с Алексеем Навальным</a>. Некоторые политики в Германии призывают заблокировать его. Однако канцлер <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank">Ангела Меркель</a> заявила, что вопросы строительства газопровода и инцидента с Навальным должны рассматриваться отдельно.В Москве не раз подчеркивали, что "Северный поток — 2" — исключительно коммерческое прдприятие и реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента. Министр энергетики <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Novak/" target="_blank">Александр Новак</a> заявил, что проект находится в высокой степени готовности, и выразил уверенность, он будет реализован до конца года.
https://ria.ru/20200905/evropa-1576794852.html
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вальдемар гердт, россия, германия, в мире

В бундестаге предложили создать содружество от Владивостока до Лиссабона

08:42 19.09.2020 (обновлено: 10:11 19.09.2020)
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© РИА Новости / Николай Филяков / Перейти в фотобанкИсторическое здание Рейхстага в центре Берлина
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости / Николай Филяков
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Историческое здание Рейхстага в центре Берлина. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен — РИА Новости. Член комитета бундестага по международным делам Вальдемар Гердт ("Альтернатива для Германии") предложил создать новое добровольное содружество суверенных государств от Владивостока до Лиссабона.

"Долгосрочный мир между Германией и Россией, между Европой и Россией — это единственный шанс для всех нас выстроить безопасное пространство на европейской территории, чтобы обеспечить счастливое будущее нашим детям и внукам. Другого варианта нет. Нам надо выстроить свободное торговое пространство от Лиссабона до Владивостока и создать добровольное содружество суверенных государств, чтобы мы могли развиваться, жить и процветать", — сказал депутат РИА Новости.

При этом он назвал недопустимой политику ухудшения дружеских отношений между Москвой и Берлином.
Гердт также оценил риски отказа от строительства газопровода "Северный поток — 2". По его мнению, это не только приведет к многомиллиардным штрафам, но и ставит под вопрос энергетическую безопасность Германии.
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Депутат считает, что вся история вокруг остановки "Северного потока — 2" — это борьба за энергетические рынки сбыта, так как США с их планами по поставкам сжиженного газа в Европу невыгодно строительство газопровода из России.

"Эта борьба ведется грязными политическими и экономическими методами. Те, кто ратует за отказ от "Северного потока", должны рассказать своим избирателям, что в результате этого цены на энергоресурсы увеличатся — в месяц за газ и свет придется платить на 20 процентов больше", — подчеркнул Гердт.

В последние дни споры вокруг "Северного потока — 2" обострились на фоне ситуации с Алексеем Навальным. Некоторые политики в Германии призывают заблокировать его. Однако канцлер Ангела Меркель заявила, что вопросы строительства газопровода и инцидента с Навальным должны рассматриваться отдельно.
В Москве не раз подчеркивали, что "Северный поток — 2" — исключительно коммерческое прдприятие и реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента. Министр энергетики Александр Новак заявил, что проект находится в высокой степени готовности, и выразил уверенность, он будет реализован до конца года.
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