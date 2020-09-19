https://ria.ru/20200919/sodruzhestvo-1577473268.html

В бундестаге предложили создать содружество от Владивостока до Лиссабона

Член комитета бундестага по международным делам Вальдемар Гердт ("Альтернатива для Германии") предложил создать новое добровольное содружество суверенных... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T08:42

2020-09-19T08:42

2020-09-19T10:11

вальдемар гердт

россия

германия

в мире

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен — РИА Новости.</strong> Член комитета бундестага по международным делам <a href="http://ria.ru/person_valdemar-gerdt/" target="_blank" data-auto="true">Вальдемар Гердт</a> ("Альтернатива для Германии") предложил создать новое добровольное содружество суверенных государств от Владивостока до Лиссабона.При этом он назвал недопустимой политику ухудшения дружеских отношений между Москвой и Берлином.Гердт также оценил риски отказа от строительства газопровода "Северный поток — 2". По его мнению, это не только приведет к многомиллиардным штрафам, но и ставит под вопрос энергетическую безопасность Германии.Депутат считает, что вся история вокруг остановки "Северного потока — 2" — это борьба за энергетические рынки сбыта, так как США с их планами по поставкам сжиженного газа в Европу невыгодно строительство газопровода из России.В последние дни споры вокруг "Северного потока — 2" обострились на фоне <a href="https://ria.ru/category_gospitalizatsiya-alekseya-navalnogo-v-omske/" target="_blank">ситуации с Алексеем Навальным</a>. Некоторые политики в Германии призывают заблокировать его. Однако канцлер <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank">Ангела Меркель</a> заявила, что вопросы строительства газопровода и инцидента с Навальным должны рассматриваться отдельно.В Москве не раз подчеркивали, что "Северный поток — 2" — исключительно коммерческое прдприятие и реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента. Министр энергетики <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Novak/" target="_blank">Александр Новак</a> заявил, что проект находится в высокой степени готовности, и выразил уверенность, он будет реализован до конца года.

https://ria.ru/20200905/evropa-1576794852.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вальдемар гердт, россия, германия, в мире