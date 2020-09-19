https://ria.ru/20200919/smartfon-1577470359.html
Эксперт рассказал, как быть, если вы случайно заблокировали телефон
Способы восстановления доступа к устройству в случае непреднамеренной блокировки условно можно разделить на штатные и аварийные. К первым относится сброс... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T03:05
2020-09-19T03:05
2020-09-19T10:42
смартфоны
рэу имени г. в. плеханова
технологии
общество
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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.</strong> Способы восстановления доступа к устройству в случае непреднамеренной блокировки условно можно разделить на штатные и аварийные. К первым относится сброс старого и установка нового пароля с помощью альтернативных средств идентификации пользователя, рассказал агентству "<a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200919/832045127.html" target="_blank">Прайм</a>" заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_ehkonomicheskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">РЭУ имени Г. В. Плеханова</a> Тимур Садыков."Ссылка для восстановления пароля может быть выслана на указанный заранее электронный адрес, отправлена в личный кабинет пользователя в социальных сетях или на сайте производителя. Это наилучший вариант, доступный, однако, лишь предусмотрительным пользователям, позаботившимся обо всем заранее", — отмечает эксперт.Аварийные способы подразумевают возврат устройства к заводским настройкам или же загрузку в режиме с ограничениями функционала.
https://ria.ru/20200918/smartfon-1577418226.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смартфоны, рэу имени г. в. плеханова, технологии, общество