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Ирина Шейк сделала откровенное фото и удивила фанатов фигурой
Российская модель Ирина Шейк опубликовала новое фото в Instagram. Ее фигура на снимке вызвала неоднозначную реакцию у подписчиков.На фотографии Шейк обнимает... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T13:54
2020-09-19T13:56
ирина шейк
общество
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<strong>МОСКВА, 19 сен – РИА Новости.</strong>Российская модель <a href="http://ria.ru/person_Irina_SHejjk1/" target="_blank" data-auto="true">Ирина Шейк</a> опубликовала новое фото в Instagram. Ее фигура на снимке вызвала неоднозначную реакцию у подписчиков.<br>На фотографии Шейк обнимает домашнее растение. Из одежды на ней - синие джинсы и белый топ с глубоким вырезом.На замечания Ирина Шейк никак не отреагировала.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
ирина шейк, общество

Ирина Шейк сделала откровенное фото и удивила фанатов фигурой

13:54 19.09.2020 (обновлено: 13:56 19.09.2020)
5393
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСупермодель Ирина Шейк
Супермодель Ирина Шейк - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Супермодель Ирина Шейк. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости.Российская модель Ирина Шейк опубликовала новое фото в Instagram. Ее фигура на снимке вызвала неоднозначную реакцию у подписчиков.
На фотографии Шейк обнимает домашнее растение. Из одежды на ней - синие джинсы и белый топ с глубоким вырезом.
Поклонники внимательно осмотрели размещенный в социальной сети кадр и заметили, что пышные формы звезды куда-то исчезли. Свое мнение о внешности знаменитости они высказали в комментариях:
- Как мальчик.
- Что случилось с вашими формами?
На замечания Ирина Шейк никак не отреагировала.
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Ирина ШейкОбщество
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