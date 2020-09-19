Ирина Шейк сделала откровенное фото и удивила фанатов фигурой
13:54 19.09.2020 (обновлено: 13:56 19.09.2020)
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© Sputnik / Асатур Есаянц
Супермодель Ирина Шейк. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости.Российская модель Ирина Шейк опубликовала новое фото в Instagram. Ее фигура на снимке вызвала неоднозначную реакцию у подписчиков.
На фотографии Шейк обнимает домашнее растение. Из одежды на ней - синие джинсы и белый топ с глубоким вырезом.
На фотографии Шейк обнимает домашнее растение. Из одежды на ней - синие джинсы и белый топ с глубоким вырезом.
Поклонники внимательно осмотрели размещенный в социальной сети кадр и заметили, что пышные формы звезды куда-то исчезли. Свое мнение о внешности знаменитости они высказали в комментариях:
- Как мальчик.
- Что случилось с вашими формами?
- Как мальчик.
- Что случилось с вашими формами?
На замечания Ирина Шейк никак не отреагировала.