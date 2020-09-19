https://ria.ru/20200919/sheyk-1577480625.html

Ирина Шейк сделала откровенное фото и удивила фанатов фигурой

Российская модель Ирина Шейк опубликовала новое фото в Instagram. Ее фигура на снимке вызвала неоднозначную реакцию у подписчиков.На фотографии Шейк обнимает... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T13:54

2020-09-19T13:54

2020-09-19T13:56

ирина шейк

общество

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<strong>МОСКВА, 19 сен – РИА Новости.</strong>Российская модель <a href="http://ria.ru/person_Irina_SHejjk1/" target="_blank" data-auto="true">Ирина Шейк</a> опубликовала новое фото в Instagram. Ее фигура на снимке вызвала неоднозначную реакцию у подписчиков.<br>На фотографии Шейк обнимает домашнее растение. Из одежды на ней - синие джинсы и белый топ с глубоким вырезом.На замечания Ирина Шейк никак не отреагировала.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина шейк, общество