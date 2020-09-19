https://ria.ru/20200919/sheron-1577485145.html

Снимок 62-летней Шэрон Стоун сравнили с кадром из "Основного инстинкта"

Актриса Шэрон Стоун в своем Instagram поделилась снимком, который вызвал бурное обсуждение в соцсети. РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T16:31

2020-09-19T16:31

2020-09-19T16:31

шоу-бизнес

шэрон стоун

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156321/85/1563218554_0:39:3159:1815_1400x0_80_0_0_2f597feaee3c88500981f121083d7cfa.jpg

<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.</strong> Актриса <a href="http://ria.ru/person_SHehron_Stoun/" target="_blank" data-auto="true">Шэрон Стоун</a> в своем <a href="https://www.instagram.com/p/CFLXHAlp4aH/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> поделилась снимком, который вызвал бурное обсуждение в соцсети.На снимке 62-летняя актриса сидит на краю бассейна, опустив ноги в воду. На ней — серый свитер и шорты. На ее плечи накинуто пальто.Brandijoy4 отметила, что эта поза из "Основного инстинкта". Об этом же написали benue66888 и riqualavarezart.Также пользователи отметили, что актриса отлично выглядит."С годами все красивее", — отметил semoconnor."Потрясающая женщина, актриса и абсолютная богиня красоты", — отметил kleitiabengust.Elizabethperkins назвала Стоун "Королевой всего".

https://ria.ru/20200918/serebro-1577418445.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, шэрон стоун, общество