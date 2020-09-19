https://ria.ru/20200919/sheron-1577485145.html
Снимок 62-летней Шэрон Стоун сравнили с кадром из "Основного инстинкта"
Актриса Шэрон Стоун в своем Instagram поделилась снимком, который вызвал бурное обсуждение в соцсети. РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T16:31
2020-09-19T16:31
2020-09-19T16:31
шоу-бизнес
шэрон стоун
общество
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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.</strong> Актриса <a href="http://ria.ru/person_SHehron_Stoun/" target="_blank" data-auto="true">Шэрон Стоун</a> в своем <a href="https://www.instagram.com/p/CFLXHAlp4aH/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> поделилась снимком, который вызвал бурное обсуждение в соцсети.На снимке 62-летняя актриса сидит на краю бассейна, опустив ноги в воду. На ней — серый свитер и шорты. На ее плечи накинуто пальто.Brandijoy4 отметила, что эта поза из "Основного инстинкта". Об этом же написали benue66888 и riqualavarezart.Также пользователи отметили, что актриса отлично выглядит."С годами все красивее", — отметил semoconnor."Потрясающая женщина, актриса и абсолютная богиня красоты", — отметил kleitiabengust.Elizabethperkins назвала Стоун "Королевой всего".
https://ria.ru/20200918/serebro-1577418445.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, шэрон стоун, общество
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.
Актриса Шэрон Стоун
в своем Instagram
поделилась снимком, который вызвал бурное обсуждение в соцсети.
На снимке 62-летняя актриса сидит на краю бассейна, опустив ноги в воду. На ней — серый свитер и шорты. На ее плечи накинуто пальто.
Brandijoy4 отметила, что эта поза из "Основного инстинкта". Об этом же написали benue66888 и riqualavarezart.
Также пользователи отметили, что актриса отлично выглядит.
"С годами все красивее", — отметил semoconnor.
"Потрясающая женщина, актриса и абсолютная богиня красоты", — отметил kleitiabengust.
Elizabethperkins назвала Стоун "Королевой всего".