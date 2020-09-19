Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200919/serial-1577439321.html
Сериал "Воспитанные волками" продлили на второй сезон после первых серий
Сериал "Воспитанные волками" Ридли Скотта продлили на второй сезон из-за популярности шоу на платформе HBO Max, сообщает Deadline. РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T05:27
2020-09-19T05:28
культура
кино и сериалы
новости культуры
ридли скотт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577437480_0:416:2072:1582_1400x0_80_0_0_50ce83182011b8456574cfe1e1b3a918.jpg
<strong>МОСКВА, 19 сен – РИА Новости</strong>. Сериал "Воспитанные волками" Ридли Скотта продлили на второй сезон из-за популярности шоу на платформе HBO Max, <a href="https://deadline.com/2020/09/raised-by-wolves-renewed-hbo-max-season-2-1234578786/" target="_blank">сообщает</a> Deadline.Премьера проекта состоялась 3 сентября, тогда были показаны первые три серии. По информации HBO Max, на второй неделе аудитория сериала увеличилась на 50 процентов. В центре сюжета – два андроида, воспитывающие детей человека на загадочной планете. Они сталкиваются с угрозой, исходящей от колонии людей, которым мешают договориться друг с другом религиозные противоречия. Ридли Скотт выступает исполнительным продюсером проекта. Он же снял его первые два эпизода. Сценарий написал Аарон Гузиковский ("Красная дорога")."Будучи завзятым рекламщиком, я был поражен невероятной кампанией маркетологов HBO Max, которые сумели доказать, что первый сезон обязательно нужно всем посмотреть. &lt;…&gt; Мы очень рады энтузиазму зрителей, и уже размышляем над "уровнями" второго сезона. Аарон начал писать сценарий, и я уверен, что следующая часть будет такой же прекрасной, как и первая", — отметил Скотт.
https://ria.ru/20200908/chuzhoy-1576869883.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577437480_0:16:2072:1570_1400x0_80_0_0_d222340f14cf723beae06a700fb694bf.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры, ридли скотт

Сериал "Воспитанные волками" продлили на второй сезон после первых серий

05:27 19.09.2020 (обновлено: 05:28 19.09.2020)
108
© Film Afrika Worldwide CC (2020-...)Кадр из сериала "Воспитанные волками"
Кадр из сериала Воспитанные волками - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© Film Afrika Worldwide CC (2020-...)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Сериал "Воспитанные волками" Ридли Скотта продлили на второй сезон из-за популярности шоу на платформе HBO Max, сообщает Deadline.
Премьера проекта состоялась 3 сентября, тогда были показаны первые три серии. По информации HBO Max, на второй неделе аудитория сериала увеличилась на 50 процентов.
В центре сюжета – два андроида, воспитывающие детей человека на загадочной планете. Они сталкиваются с угрозой, исходящей от колонии людей, которым мешают договориться друг с другом религиозные противоречия.
Ридли Скотт выступает исполнительным продюсером проекта. Он же снял его первые два эпизода. Сценарий написал Аарон Гузиковский ("Красная дорога").
"Будучи завзятым рекламщиком, я был поражен невероятной кампанией маркетологов HBO Max, которые сумели доказать, что первый сезон обязательно нужно всем посмотреть. <…> Мы очень рады энтузиазму зрителей, и уже размышляем над "уровнями" второго сезона. Аарон начал писать сценарий, и я уверен, что следующая часть будет такой же прекрасной, как и первая", — отметил Скотт.
Кадр из фильма Чужой(1979) - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября, 02:42Культура
Ридли Скотт подтвердил, что снимет новый фильм из серии "Чужой"
200000
КультураКино и сериалыНовости культурыРидли Скотт
Рекомендуем
Клип Насти Каменских A Huevo
У Насти Каменских вышел первый испаноязычный альбом
Кадр из сериала Сверхъестественное
Главным героям "Сверхъестественного" подарят автомобили их героев
Бри Ларсон на церемонии вручения премии Оскар
Бри Ларсон получила свою первую премию "Эмми"
Класс в новой школе
В Китае учитель до смерти избил ученицу за неверный ответ, пишет СМИ
Ваенга необычно отреагировала на ошибку
"Это страшно!" Ваенга необычно отреагировала на ошибку в "Голосе 60+"
Режиссер Анна Меликян, актеры Юлия Пересильд, Константин Хабенский и Виктория Исакова (слева направо) на красной дорожке перед премьерой фильма режиссера Анны Меликян Трое в рамках 31-го кинофестиваля Кинотавр в Сочи.
Итоги "Кинотавра": почему фестиваль в Сочи всех удивил
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Названы риски для Украины при остановке "Северного потока — 2"
Запуск американской крылатой ракеты
Трамп обвинил Россию в краже технологии гиперзвуковой ракеты
Телеведущий Дмитрий Шепелев
"Ты любовник Галкина": Шепелев рассказал о разговоре с Пугачевой
Скриншот из видео с дочерью Любови Успенской
Дочь Любови Успенской заметили в неадекватном состоянии на улице
Жители Пальмиры, вернувшиеся в город после его освобождения от боевиков
Жители Пальмиры рассказали о восстановлении разрушенного города
Выдающийся российский разведчик Юрий Дроздов
Ветеран спецназа рассказал об уникальности методов советской разведки
Губернатор Рязанской области Николай Любимов во время встречи с Дмитрием Медведевым
Рязанский губернатор отметил важность поддержки промышленности в регионах
Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Ленар Сафин
Сенатором от Татарстана стал глава Минтранса республики Сафин
Надводная сварка захлёстного стыка во время строительства газопровода Северный поток-2
Немецкий депутат оценил риски остановки проекта "Северный поток — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:00В Ассамблее православия выступают против церковного раскола на Украине
10:54В МИД надеются, что на сессии ГА ООН не будет проблем с визами дипломатам
10:51В Иране рассказали, кому будут мстить за генерала Сулеймани
10:48В России провели более 42,4 миллиона тестов на коронавирус
10:45ByteDance оспорила в суде решение о запрете TikTok в США
10:41Актера Юрия Назарова выписали из больницы после лечения от COVID-19
10:40В МИД считают прогнозы о дате саммита "пятерки" СБ ООН преждевременными
10:36В России за сутки 144 человек умерли от коронавируса
10:35Адвокаты рассказали, что ждет Пашаева после лишения статуса
10:34Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
10:34В России за сутки 5255 человек вылечились от коронавируса
10:34В Москве выявили 825 новых случаев коронавируса
10:32В России выявили 6065 новых случаев коронавируса
10:23Россия не имеет данных о подготовке КНДР ракетных пусков с подлодки
10:19Недалеко от Лос-Анджелеса произошло землетрясение
10:05В МИД назвали возможные санкции Запада против Белоруссии незаконными
10:02Два человека стали жертвами стрельбы в Рочестере
10:00Парламентарии надеются, что православные скоро смогут посетить Айя-Софию
09:45Ставшая звездой телешоу мать 13 детей покончила с собой
09:39Правительство одобрило проект бюджета на 2021 год
Лента новостейМолния