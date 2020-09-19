https://ria.ru/20200919/serial-1577439321.html
Сериал "Воспитанные волками" продлили на второй сезон после первых серий
Сериал "Воспитанные волками" Ридли Скотта продлили на второй сезон из-за популярности шоу на платформе HBO Max, сообщает Deadline. РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T05:27
2020-09-19T05:27
2020-09-19T05:28
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новости культуры
ридли скотт
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<strong>МОСКВА, 19 сен – РИА Новости</strong>. Сериал "Воспитанные волками" Ридли Скотта продлили на второй сезон из-за популярности шоу на платформе HBO Max, <a href="https://deadline.com/2020/09/raised-by-wolves-renewed-hbo-max-season-2-1234578786/" target="_blank">сообщает</a> Deadline.Премьера проекта состоялась 3 сентября, тогда были показаны первые три серии. По информации HBO Max, на второй неделе аудитория сериала увеличилась на 50 процентов. В центре сюжета – два андроида, воспитывающие детей человека на загадочной планете. Они сталкиваются с угрозой, исходящей от колонии людей, которым мешают договориться друг с другом религиозные противоречия. Ридли Скотт выступает исполнительным продюсером проекта. Он же снял его первые два эпизода. Сценарий написал Аарон Гузиковский ("Красная дорога")."Будучи завзятым рекламщиком, я был поражен невероятной кампанией маркетологов HBO Max, которые сумели доказать, что первый сезон обязательно нужно всем посмотреть. <…> Мы очень рады энтузиазму зрителей, и уже размышляем над "уровнями" второго сезона. Аарон начал писать сценарий, и я уверен, что следующая часть будет такой же прекрасной, как и первая", — отметил Скотт.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, ридли скотт
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости
. Сериал "Воспитанные волками" Ридли Скотта продлили на второй сезон из-за популярности шоу на платформе HBO Max, сообщает
Deadline.
Премьера проекта состоялась 3 сентября, тогда были показаны первые три серии. По информации HBO Max, на второй неделе аудитория сериала увеличилась на 50 процентов.
В центре сюжета – два андроида, воспитывающие детей человека на загадочной планете. Они сталкиваются с угрозой, исходящей от колонии людей, которым мешают договориться друг с другом религиозные противоречия.
Ридли Скотт выступает исполнительным продюсером проекта. Он же снял его первые два эпизода. Сценарий написал Аарон Гузиковский ("Красная дорога").
"Будучи завзятым рекламщиком, я был поражен невероятной кампанией маркетологов HBO Max, которые сумели доказать, что первый сезон обязательно нужно всем посмотреть. <…> Мы очень рады энтузиазму зрителей, и уже размышляем над "уровнями" второго сезона. Аарон начал писать сценарий, и я уверен, что следующая часть будет такой же прекрасной, как и первая", — отметил Скотт.