https://ria.ru/20200919/sanktsii-1577486108.html

В МИД прокомментировали планы ЕС ввести санкции против Белоруссии

Возможное введение санкций Евросоюза против Белоруссии противоречит цели восстановления стабильности, налаживания диалога и ослабления напряженности в... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T16:58

2020-09-19T16:58

2020-09-19T20:39

протесты в белоруссии

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

евросоюз

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 19 сен - РИА Новости</strong>. Возможное введение санкций Евросоюза против <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии </a>противоречит цели восстановления стабильности, налаживания диалога и ослабления напряженности в республике, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой."Наша позиция в отношении применяемого Евросоюзом санкционного инструментария хорошо известна. Он нелегитимен с точки зрения международного права, представляет собой недопустимое вмешательство во внутренние дела. А в контексте ситуации в Белоруссии противоречит цели восстановления стабильности, налаживания диалога, запуска конституционного процесса, ослабления напряженности, о чем так много говорили представители ЕС", - говорится в комментарии на <a href="https://www.mid.ru/ru/home" target="_blank">сайте </a>МИД РФ."Налицо попытки "раскачивать лодку", и в Брюсселе не должны удивляться тому, что ответные меры последуют", - добавила Захарова.ЕС в настоящее время согласовывает списки индивидуальных санкций, в которые войдут лица, по мнению Евросоюза, причастные к фальсификации президентских выборов в Белоруссии и насилию над участниками протестных акций.Ранее пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина сообщила РИА Новости, что политик выступит 21 сентября на встрече глав МИД ЕС в <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселе</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что выборы выиграла Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко. <strong>Все новости <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200919/belorussiya-1577458448.html

https://ria.ru/20200915/makey-1577287160.html

ivanignat5519 Плохо конечно. Пусть народ Беларусии увидит, от куда ноги растут! Не смогли сделать переворот, решили задушить Беларусь! Вся эта европа в месте с опозиции и гуайдохой, одно поле ягодка, 💩! 43

NewDeniska2018 DA_DA_DA Ну вот я житель РБ и что я должен увидеть? Что РФ нагло лезет во внутриние дела РБ? 43

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, белоруссия, в мире