В МИД прокомментировали планы ЕС ввести санкции против Белоруссии
16:58 19.09.2020 (обновлено: 20:39 19.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАкция в поддержку действующей власти в Минске
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Возможное введение санкций Евросоюза против Белоруссии противоречит цели восстановления стабильности, налаживания диалога и ослабления напряженности в республике, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"Наша позиция в отношении применяемого Евросоюзом санкционного инструментария хорошо известна. Он нелегитимен с точки зрения международного права, представляет собой недопустимое вмешательство во внутренние дела. А в контексте ситуации в Белоруссии противоречит цели восстановления стабильности, налаживания диалога, запуска конституционного процесса, ослабления напряженности, о чем так много говорили представители ЕС", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
"Налицо попытки "раскачивать лодку", и в Брюсселе не должны удивляться тому, что ответные меры последуют", - добавила Захарова.
ЕС в настоящее время согласовывает списки индивидуальных санкций, в которые войдут лица, по мнению Евросоюза, причастные к фальсификации президентских выборов в Белоруссии и насилию над участниками протестных акций.
Ранее пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина сообщила РИА Новости, что политик выступит 21 сентября на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что выборы выиграла Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко.
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