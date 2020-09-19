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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200919/sanktsii-1577486108.html
В МИД прокомментировали планы ЕС ввести санкции против Белоруссии
Возможное введение санкций Евросоюза против Белоруссии противоречит цели восстановления стабильности, налаживания диалога и ослабления напряженности в... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T16:58
2020-09-19T20:39
протесты в белоруссии
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
евросоюз
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 сен - РИА Новости</strong>. Возможное введение санкций Евросоюза против <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии </a>противоречит цели восстановления стабильности, налаживания диалога и ослабления напряженности в республике, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой."Наша позиция в отношении применяемого Евросоюзом санкционного инструментария хорошо известна. Он нелегитимен с точки зрения международного права, представляет собой недопустимое вмешательство во внутренние дела. А в контексте ситуации в Белоруссии противоречит цели восстановления стабильности, налаживания диалога, запуска конституционного процесса, ослабления напряженности, о чем так много говорили представители ЕС", - говорится в комментарии на <a href="https://www.mid.ru/ru/home" target="_blank">сайте </a>МИД РФ."Налицо попытки "раскачивать лодку", и в Брюсселе не должны удивляться тому, что ответные меры последуют", - добавила Захарова.ЕС в настоящее время согласовывает списки индивидуальных санкций, в которые войдут лица, по мнению Евросоюза, причастные к фальсификации президентских выборов в Белоруссии и насилию над участниками протестных акций.Ранее пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина сообщила РИА Новости, что политик выступит 21 сентября на встрече глав МИД ЕС в <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселе</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что выборы выиграла Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко. <strong>Все новости <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200919/belorussiya-1577458448.html
https://ria.ru/20200915/makey-1577287160.html
Плохо конечно. Пусть народ Беларусии увидит, от куда ноги растут! Не смогли сделать переворот, решили задушить Беларусь! Вся эта европа в месте с опозиции и гуайдохой, одно поле ягодка, 💩!
43
Ну вот я житель РБ и что я должен увидеть? Что РФ нагло лезет во внутриние дела РБ?
43
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россия
белоруссия
РИА Новости
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, белоруссия, в мире

В МИД прокомментировали планы ЕС ввести санкции против Белоруссии

16:58 19.09.2020 (обновлено: 20:39 19.09.2020)
4997
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАкция в поддержку действующей власти в Минске
Акция в поддержку действующей власти в Минске - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Возможное введение санкций Евросоюза против Белоруссии противоречит цели восстановления стабильности, налаживания диалога и ослабления напряженности в республике, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"Наша позиция в отношении применяемого Евросоюзом санкционного инструментария хорошо известна. Он нелегитимен с точки зрения международного права, представляет собой недопустимое вмешательство во внутренние дела. А в контексте ситуации в Белоруссии противоречит цели восстановления стабильности, налаживания диалога, запуска конституционного процесса, ослабления напряженности, о чем так много говорили представители ЕС", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
Сторонники президента Белоруссии Александра Лукашенко на форуме Союза женщин в Минске - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
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"Налицо попытки "раскачивать лодку", и в Брюсселе не должны удивляться тому, что ответные меры последуют", - добавила Захарова.
ЕС в настоящее время согласовывает списки индивидуальных санкций, в которые войдут лица, по мнению Евросоюза, причастные к фальсификации президентских выборов в Белоруссии и насилию над участниками протестных акций.
Ранее пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина сообщила РИА Новости, что политик выступит 21 сентября на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что выборы выиграла Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко.
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Девушка с флагом ЕС и надписью Беларусь в Минске - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
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МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов
68600327
Обсудить7
Протесты в БелоруссииРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЕвросоюзБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Плохо конечно. Пусть народ Беларусии увидит, от куда ноги растут! Не смогли сделать переворот, решили задушить Беларусь! Вся эта европа в месте с опозиции и гуайдохой, одно поле ягодка, 💩!
19 сентября, 17:42
iivanignat5519
3410008
Ну вот я житель РБ и что я должен увидеть? Что РФ нагло лезет во внутриние дела РБ?
19 сентября, 17:52
NewDeniska2018 DA_DA_DANewDeniska2018 DA_DA_DA
12000031
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