https://ria.ru/20200919/sammit-1577490336.html

Кравчук назвал условие для проведения саммита "нормандской четверки"

Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, саммит лидеров государств в нормандском... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T19:24

2020-09-19T19:24

2020-09-19T19:24

россия

"нормандская четверка"

леонид кравчук

франция

германия

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 19 сен – РИА Новости.</strong> Глава делегации <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> в трехсторонней контактной группе по <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассу</a> и первый президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Kravchuk/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Кравчук</a> заявил, саммит лидеров государств в нормандском формате (Украина, Россия, Германия, Франция) состоится, если Киев покажет "движение вперед"."Давайте говорить откровенно, не советники определяют, будет ли движение вперед или нет. Главное, чтобы состоялась встреча глав государств. Они и определяют политику. Я бы попросил всех различать, где глава государства, а где чиновники", - сказал Кравчук в интервью изданию "<a href="https://strana.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Страна.UA</a>", опубликованном в субботу.Он добавил, что не знает, состоится ли встреча лидеров. "Я слышал, что канцлер Германии, президент Франции тоже хотят провести такую встречу. Как <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> - я не знаю. Это четверка, они договорятся между собой. Но решения помощников по этому вопросу быть не может", - заявил он.Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе подчеркнул, что саммит состоится при условии, если произойдет "движение вперед". "Если будет движение вперед. Если Украина докажет своими действиями, что мы идем и хотим идти дорогой мира, а также пытаемся убрать с этой дороги все бревна, которые мешают нам идти. А мы к этому стремимся, поэтому нет никаких препятствий для этой встречи", - резюмировал Кравчук.Консультации внешнеполитических советников глав государств и правительств "нормандского формата" по украинскому урегулированию прошли на прошлой неделе в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a>. С российской стороны в них принимал участие замглавы администрации президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kozak/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Козак</a>. По итогам встречи он отметил, что состоялся обмен мнениями по всем вопросам урегулирования конфликта, но "прорывов нет". Он добавил, что новой даты встречи политсоветников "нормандского формата" также пока нет. При этом Козак заявил, что на встрече советники договорились, что Рада в ближайшее время пересмотрит постановление о местных выборах на Украине.В четверг пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> говорил, что встреча глав государств "нормандской четверки" состоится в обозримом будущем, но фиксировать какие-то даты пока бесполезно, у <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> есть политическая воля работать в "нормандском формате", но нужен не саммит ради саммита, а результат.

https://ria.ru/20200917/donbass-1577378816.html

https://ria.ru/20200911/donbass-1577116422.html

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франция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, "нормандская четверка", леонид кравчук, франция, германия, украина, в мире