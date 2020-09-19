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https://ria.ru/20200919/rubl-1577471720.html
Эксперт назвал факторы, которые могут привести к новому ослаблению рубля
Серьезных предпосылок для ослабления рубля в настоящий момент нет, однако на ситуацию могут повлиять непредвиденные события, например, волатильность на мировых... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T03:15
2020-09-19T03:15
россия
динамика курсов валют
москва
сша
рубль
экономика
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<strong>МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.</strong> Серьезных предпосылок для ослабления рубля в настоящий момент нет, однако на ситуацию могут повлиять непредвиденные события, например, волатильность на мировых рынках из-за выборов в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, а также неопределенность в отношении новых международных санкций, заявил РИА Новости профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.С начала года рубль потерял против доллара более 17%, а максимальное падение этого года превышало в марте 24%. "Каких-то серьезных предпосылок для падения рубля на сегодня нет, если, конечно, не произойдет нечто непредвиденное", - считает Коган.При этом он отмечает, что на ситуацию могут повлиять следующие факторы. "Во-первых, высокая доля волатильности на мировых рынках. Впереди выборы президента США, и этот фактор может сильно потрясти мировые рынки. Будут трястись рынки - будет слабеть и рубль, как валюта всех развивающихся стран", - рассуждает он."Во-вторых, неопределенность в отношении санкций. Опять же в преддверии президентских выборов в США Россия – традиционно удобная мишень. За ее счет можно решать свои внутриполитические проблемы. Если санкционный фактор будет усиливаться, то и рубль будет ослабевать. К экономике это имеет мало отношения, в основном – к геополитике", - продолжил собеседник агентства.Среди фундаментальных факторов, влияющих на валютный курс, он также назвал цены на нефть. "И хотя пока не видно никаких драматических изменений по нефтяным котировкам, думаю, мы скорее можем уйти вверх, чем вниз, и это с учетом второй, и даже третьей волн пандемии", - полагает Коган, который также является сопредседателем "<a href="http://ria.ru/organization_Partija_rosta/" target="_blank" data-auto="true">Партии роста</a>"."Также нельзя забывать о сокращении доходов российского бюджета. Но, так или иначе, – все это уже плюс-минус в цене. Начался комфортный курс для нашей экономики. Если ничего страшного в ближайшее время не случится, то курс сохранится на уровне 72-75 рублей за доллар, а если случится, то последствия не должны быть слишком драматичными", - заключил он.
https://ria.ru/20200918/rubl-1577421339.html
https://ria.ru/20200918/dokhody-1577465937.html
Экспертом быть не нужно,чтобы предсказать падение юбля.Не валюта а смехотворная единица измерения
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россия
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сша
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россия, динамика курсов валют, москва, сша, рубль, экономика

Эксперт назвал факторы, которые могут привести к новому ослаблению рубля

03:15 19.09.2020
9024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкРабота Пенсионного фонда РФ в Чите
Работа Пенсионного фонда РФ в Чите - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Серьезных предпосылок для ослабления рубля в настоящий момент нет, однако на ситуацию могут повлиять непредвиденные события, например, волатильность на мировых рынках из-за выборов в США, а также неопределенность в отношении новых международных санкций, заявил РИА Новости профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.
С начала года рубль потерял против доллара более 17%, а максимальное падение этого года превышало в марте 24%. "Каких-то серьезных предпосылок для падения рубля на сегодня нет, если, конечно, не произойдет нечто непредвиденное", - считает Коган.
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При этом он отмечает, что на ситуацию могут повлиять следующие факторы. "Во-первых, высокая доля волатильности на мировых рынках. Впереди выборы президента США, и этот фактор может сильно потрясти мировые рынки. Будут трястись рынки - будет слабеть и рубль, как валюта всех развивающихся стран", - рассуждает он.
"Во-вторых, неопределенность в отношении санкций. Опять же в преддверии президентских выборов в США Россия – традиционно удобная мишень. За ее счет можно решать свои внутриполитические проблемы. Если санкционный фактор будет усиливаться, то и рубль будет ослабевать. К экономике это имеет мало отношения, в основном – к геополитике", - продолжил собеседник агентства.
Среди фундаментальных факторов, влияющих на валютный курс, он также назвал цены на нефть. "И хотя пока не видно никаких драматических изменений по нефтяным котировкам, думаю, мы скорее можем уйти вверх, чем вниз, и это с учетом второй, и даже третьей волн пандемии", - полагает Коган, который также является сопредседателем "Партии роста".
"Также нельзя забывать о сокращении доходов российского бюджета. Но, так или иначе, – все это уже плюс-минус в цене. Начался комфортный курс для нашей экономики. Если ничего страшного в ближайшее время не случится, то курс сохранится на уровне 72-75 рублей за доллар, а если случится, то последствия не должны быть слишком драматичными", - заключил он.
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РоссияДинамика курсов валютМоскваСШАРубльЭкономика
Популярные комментарии
Экспертом быть не нужно,чтобы предсказать падение юбля.Не валюта а смехотворная единица измерения
19 сентября, 05:31
SMSergey Milano
1810207
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