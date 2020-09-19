https://ria.ru/20200919/rekord-1577489053.html

Российские Ту-160 установили новый мировой рекорд по дальности полета

Сверхзвуковые стратегические бомбардировщики России Ту-160 установили в субботу мировой рекорд по дальности и продолжительности беспосадочного полета для... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T18:53

2020-09-19T18:53

2020-09-19T22:03

россия

ту-160м

сергей кобылаш

воздушно-космические силы россии

безопасность

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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.</strong> Сверхзвуковые стратегические бомбардировщики России <a href="http://ria.ru/product_tu-160m/" target="_blank" data-auto="true">Ту-160</a> установили в субботу мировой рекорд по дальности и продолжительности беспосадочного полета для самолетов данного класса, сообщил журналистам командующий дальней авиацией Воздушно-космических сил (<a href="http://ria.ru/organization_Vozdushno-kosmicheskie_sily_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ВКС</a>) генерал-лейтенант <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kobylash/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кобылаш</a>."Сегодня новый рекорд дальности и продолжительности полета на сверхзвуковых стратегических ракетоносцах Ту-160 установили два экипажа дальней авиации. Летчики ВКС России находились в воздухе более 25 часов, преодолев свыше 20 тысяч километров", — сказал Кобылаш. Он добавил, что "дольше на самолетах подобного класса не летал никто".Предыдущий рекорд в 2010 году также был установлен на Ту-160, которые провели в воздухе 24 часа и 24 минуты.Как уточнили в Минобороны, полет двух Ту-160 проходил над нейтральными водами центральной части <a href="http://ria.ru/location_Severnyjj_Ledovityjj_okean/" target="_blank" data-auto="true">Северного Ледовитого океана</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tikhijj_okean/" target="_blank" data-auto="true">Тихого океана</a>, <a href="http://ria.ru/location_Karskoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Карского моря</a>, Моря Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского, <a href="http://ria.ru/location_Barencevo_more/" target="_blank" data-auto="true">Баренцева морей</a>. Ракетоносцы взлетели и сели на аэродроме <a href="http://ria.ru/location_EHngels/" target="_blank" data-auto="true">Энгельс</a>. Командиры экипажей — генерал-майор Олег Пчела и подполковник Сергей Волковицкий.В ведомстве добавили, что во время полета Ту-160 выполнили три дозаправки в воздухе от шести самолетов Ил-78. "На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы Ту-160 сопровождались истребителями Су-35С, а также самолетами иностранных государств", — рассказали в министерстве.Полет российских бомбардировщиков проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

https://ria.ru/20200916/samolety-1577359353.html

Юрий Сорокин Красавцы! 222

Илья Гольдман Ждем очередную истерику))) 91

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ту-160м, сергей кобылаш, воздушно-космические силы россии, безопасность