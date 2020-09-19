Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200919/rekord-1577489053.html
Российские Ту-160 установили новый мировой рекорд по дальности полета
Сверхзвуковые стратегические бомбардировщики России Ту-160 установили в субботу мировой рекорд по дальности и продолжительности беспосадочного полета для... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T18:53
2020-09-19T22:03
россия
ту-160м
сергей кобылаш
воздушно-космические силы россии
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/13/1577489612_0:252:3145:2021_1400x0_80_0_0_315fc0985dab28564e06e56647103bf1.jpg
<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.</strong> Сверхзвуковые стратегические бомбардировщики России <a href="http://ria.ru/product_tu-160m/" target="_blank" data-auto="true">Ту-160</a> установили в субботу мировой рекорд по дальности и продолжительности беспосадочного полета для самолетов данного класса, сообщил журналистам командующий дальней авиацией Воздушно-космических сил (<a href="http://ria.ru/organization_Vozdushno-kosmicheskie_sily_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ВКС</a>) генерал-лейтенант <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kobylash/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кобылаш</a>."Сегодня новый рекорд дальности и продолжительности полета на сверхзвуковых стратегических ракетоносцах Ту-160 установили два экипажа дальней авиации. Летчики ВКС России находились в воздухе более 25 часов, преодолев свыше 20 тысяч километров", — сказал Кобылаш. Он добавил, что "дольше на самолетах подобного класса не летал никто".Предыдущий рекорд в 2010 году также был установлен на Ту-160, которые провели в воздухе 24 часа и 24 минуты.Как уточнили в Минобороны, полет двух Ту-160 проходил над нейтральными водами центральной части <a href="http://ria.ru/location_Severnyjj_Ledovityjj_okean/" target="_blank" data-auto="true">Северного Ледовитого океана</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tikhijj_okean/" target="_blank" data-auto="true">Тихого океана</a>, <a href="http://ria.ru/location_Karskoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Карского моря</a>, Моря Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского, <a href="http://ria.ru/location_Barencevo_more/" target="_blank" data-auto="true">Баренцева морей</a>. Ракетоносцы взлетели и сели на аэродроме <a href="http://ria.ru/location_EHngels/" target="_blank" data-auto="true">Энгельс</a>. Командиры экипажей — генерал-майор Олег Пчела и подполковник Сергей Волковицкий.В ведомстве добавили, что во время полета Ту-160 выполнили три дозаправки в воздухе от шести самолетов Ил-78. "На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы Ту-160 сопровождались истребителями Су-35С, а также самолетами иностранных государств", — рассказали в министерстве.Полет российских бомбардировщиков проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
https://ria.ru/20200916/samolety-1577359353.html
Красавцы!
222
Ждем очередную истерику)))
91
127
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/13/1577489612_671:566:2522:1954_1400x0_80_0_0_a6eaec060fc21dbdf79a257ed7d39a5d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ту-160м, сергей кобылаш, воздушно-космические силы россии, безопасность

Российские Ту-160 установили новый мировой рекорд по дальности полета

18:53 19.09.2020 (обновлено: 22:03 19.09.2020)
75350
© РИА Новости / Фотохост-агентствоСтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 во время генеральной репетиции воздушной части парада в Москве
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 во время генеральной репетиции воздушной части парада в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Сверхзвуковые стратегические бомбардировщики России Ту-160 установили в субботу мировой рекорд по дальности и продолжительности беспосадочного полета для самолетов данного класса, сообщил журналистам командующий дальней авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
"Сегодня новый рекорд дальности и продолжительности полета на сверхзвуковых стратегических ракетоносцах Ту-160 установили два экипажа дальней авиации. Летчики ВКС России находились в воздухе более 25 часов, преодолев свыше 20 тысяч километров", — сказал Кобылаш. Он добавил, что "дольше на самолетах подобного класса не летал никто".
Предыдущий рекорд в 2010 году также был установлен на Ту-160, которые провели в воздухе 24 часа и 24 минуты.
Кадры полета двух стратегических ракетоносцев Ту-160 над Балтийским морем - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 21:33
Два Ту-160 пролетели над Балтикой в сопровождении истребителей НАТО
Как уточнили в Минобороны, полет двух Ту-160 проходил над нейтральными водами центральной части Северного Ледовитого океана, Тихого океана, Карского моря, Моря Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского, Баренцева морей. Ракетоносцы взлетели и сели на аэродроме Энгельс. Командиры экипажей — генерал-майор Олег Пчела и подполковник Сергей Волковицкий.
В ведомстве добавили, что во время полета Ту-160 выполнили три дозаправки в воздухе от шести самолетов Ил-78. "На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы Ту-160 сопровождались истребителями Су-35С, а также самолетами иностранных государств", — рассказали в министерстве.
Полет российских бомбардировщиков проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
135331166937
Обсудить127
РоссияТу-160МСергей КобылашВоздушно-космические силы РоссииБезопасность
Популярные комментарии
Красавцы!
19 сентября, 19:18
Юрий СорокинЮрий Сорокин
19731009
Ждем очередную истерику)))
19 сентября, 19:11
Илья ГольдманИлья Гольдман
611701210
Рекомендуем
Здание МИД России
МИД обвинил Евросоюз в нарушении Устава ООН
Испытания ракетного комплекса Авангард
Путин раскрыл имя автора гиперзвукового боевого блока "Авангард"
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус)
Глава Европарламента принял российских пранкеров за Тихановскую
Певец Николай Басков
Киркоров резко ответил на "оправдания" Баскова за клип о Белоруссии
Пилот ВВС США в кабине истребителя F-22 Raptor
"Он взлетел": американцы тайно испытали истребитель будущего
Сотрудники правоохранительных органов перед началом несанкционированной акции оппозиции в Минске
В МВД Белоруссии прокомментировали утечку данных силовиков
Пленарное заседание в Европейском парламенте в Брюсселе
Резолюцией по Навальному Европарламент признал "Россию будущего"
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Возможный преемник Меркель выступил за заморозку "Северного потока — 2"
Кадры с места смертельной аварии в Нижегородской области
Пять человек погибли в ДТП под Нижним Новгородом
Татьяна Брухунова
Жена Петросяна объяснила призыв "рожать от слесарей"
Запуск американской крылатой ракеты
Трамп обвинил Россию в краже технологии гиперзвуковой ракеты
Полисы ОСАГО
Назван неожиданный фактор, влияющий на стоимость полиса ОСАГО
Президент США Дональд Трамп
ФБР сообщило о расследовании отправки Трампу посылки с ядом рицином
Российская модель Наталья Водянова и французский бизнесмен Антуан Арно
СМИ узнали о свадьбе Натальи Водяновой и миллиардера Арно
Люди в защитных масках проходят мимо пункта обмена валют в Гонконге
Американский банк: Китай и коронавирус начали ломать превосходство США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:44Пушков рассказал, как победа Байдена на выборах в США отразится на России
02:07Вирусолог рассказал о своеобразности распространения COVID-19 в России
02:02В Совфеде назвали риски для Европы при отказе от "Северного потока — 2"
02:00Назван способ сэкономить на врачах и таблетках
01:32Депутат Рады заявил об отвращении от позиции Киева по Белоруссии
01:21В Нигерии 15 человек погибли при падении автобуса в реку
00:39В Подмосковье состоялся фестиваль фейерверков "Ростех"
23:45Сестра ведущего "Русского лото" опровергла сообщения о его смерти
23:24В ДНР заявили об обстреле окраин Донецка
23:11Ведущий "Русского лото" Михаил Борисов попал в больницу
23:03В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом
22:57ФБР сообщило о расследовании отправки Трампу посылки с ядом рицином
22:52На востоке Москвы перевернулась машина скорой помощи
22:37Четыре человека погибли в ДТП под Воронежем
22:20Возможный преемник Меркель выступил за заморозку "Северного потока — 2"
22:10Представитель TikTok прокомментировал решение США о запрете приложения
21:57Ливийская NOC возобновила добычу нефти
21:48СМИ узнали о свадьбе Натальи Водяновой и миллиардера Арно
21:42Ефремов заинтересовался книгами о тюремной жизни
21:25В МВД Белоруссии прокомментировали утечку данных силовиков
Лента новостейМолния