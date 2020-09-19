https://ria.ru/20200919/raskol-1577465669.html

В Ассамблее православия выступают против церковного раскола на Украине

В Межпарламентской ассамблее православия (МАП) выступают против вмешательства государства в "процесс конфессионального выбора" народов, а также создания... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T11:00

2020-09-19T11:00

2020-09-19T11:00

религия и мировоззрение

религия

епифаний думенко

константинопольский патриархат

новости - религия и мировоззрение

латинская америка

украинская православная церковь

ближний восток

госдума рф

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<strong>МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.</strong> В Межпарламентской ассамблее православия (МАП) выступают против вмешательства государства в "процесс конфессионального выбора" народов, а также создания "псевдоцерквей" и политически мотивированных расколов на Украине и в Белоруссии, заявил РИА Новости президент МАП и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.Он был вновь избран президентом МАП на прошедшем в четверг заседании организации. Говоря о ситуации в Белоруссии, Гаврилов отметил, что ассамблея с уважением относится к самостоятельности и свободе этой страны."По Украине и Белоруссии мы призываем не осуществлять искусственные расколы, подавление прав верующих, использование неонацистских формирований, преследование священников, изъятие церковной собственности и создание экстремистских псевдоцерквей. Судьба этих образований не завидна, они уже сейчас испытывают кризис деградации", - сказал Гаврилов.По его словам, искусственно навязанные расколы "служат провоцированию розни и неоколониального закабаления стран в экономической и политической сферах". МАП приняла резолюцию, осуждающую происходящее на Украине и в Черногории, напомнил Гаврилов. "Мы уверены, что светские власти ни в коем случае не должны вмешиваться в процесс конфессионального выбора своих народов", - подчеркнул парламентарий.Он также отметил, что МАП, в отличие от многих других международных организаций, "осуществляет поиск общих решений и не культивирует дух противоречий и конфликтов"."Многие страны, представленные в МАП, входят в НАТО, находятся на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, т.е. находятся в разном геополитическом окружении. Но духовные традиции… являются основанием для надежды на будущее, на совместное решение проблем, на обеспечение режима общей безопасности. Наши позиции можно противопоставить нынешнему миру, который находится на грани перелома от глобализма к агрессивному разделению на противоборствующие страны и блоки", - подытожил Гаврилов.В декабре 2018 года при участии светских властей в Киеве была образована так называемая "Православная церковь Украины" (ПЦУ), это произошло в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших в стране. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным. Получив от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности "новая церковь" оказалась почти полностью от него зависимой. После этого РПЦ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

https://ria.ru/20200916/ptsu-1577289571.html

https://ria.ru/20200919/sofiya-1577465498.html

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латинская америка

ближний восток

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, епифаний думенко, константинопольский патриархат, новости - религия и мировоззрение, латинская америка, украинская православная церковь, ближний восток, госдума рф, сергей гаврилов, белоруссия, в мире