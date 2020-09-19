https://ria.ru/20200919/raketa-1577472344.html
Трамп обвинил Россию в краже технологии гиперзвуковой ракеты
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия смогла создать гиперзвуковое оружие только после того, как якобы украла технологию у администрации его... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T05:05
2020-09-19T05:05
2020-09-19T09:13
дональд трамп
барак обама
китай
мичиган
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 19 сен — РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank">Дональд Трамп</a> заявил, что Россия смогла создать гиперзвуковое оружие только после того, как якобы украла технологию у администрации его предшественника Барака Обамы.Так он ответил на обвинения в раскрытии засекреченной информации.Он снова заявил, что США обладают самым мощным в мире оружием."У нас сейчас самое великое оружие, когда-либо созданное человеком. Мы возродили армию и подняли ее на такой уровень, на который никто не думал, что это будет возможно. И я говорил, что мы создали самое мощное оружие, известное человечеству. Это правда", — отметил он.При этом, по словам президента, это оружие настолько передовое, что Россия и Китай "будут завидовать" США. "Они не знают, что у нас есть, но знают, что это нечто, о чем никто не слышал никогда", — заключил Трамп.Трамп уже не раз заявлял о разработке в США "супер-пупер-ракеты", скорость которой в 17 раз превышает скорость звука. На прошлой неделе он в очередной раз похвастался тем, что американская армия обладает мощным секретным оружием, какого нет ни у кого в мире. В начале сентября Пентагон сообщал об успешных испытаниях прототипов гиперзвукового оружия. При этом американское командование признавало, что отстает в этой области от России и Китая как минимум на пять лет.
https://ria.ru/20200912/oruzhie-1577123094.html
Good Morning
Походу мы не технологии похитили, а ракеты и само производство. Поэтому они ,бедные, не могут сделать гиперзвуковые ракеты.
302
Виктор А
Самое сильное оружие, это нормальные мозги, с которыми не идёт в сравнение никакое «супер-пупер»...
250
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китай
мичиган
сша
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, барак обама, китай, мичиган, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 19 сен — РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп
заявил, что Россия смогла создать гиперзвуковое оружие только после того, как якобы украла технологию у администрации его предшественника Барака Обамы.
Так он ответил на обвинения в раскрытии засекреченной информации.
"Какое-то ничтожество говорит: "Мне кажется, он раскрывает засекреченную информацию". Нет. Все, что я сделал, — это рассказал миру, что у нас есть самое мощное оружие, но я даже не говорю, что это за оружие. И надеюсь, нам никогда не придется его применять. У нас есть супер-пупер-гиперзвуковая ракета, которая в пять раз быстрее, чем обычная ракета. А Россия украла эту информацию у администрации Обамы, и они создали свою", — сказал Трамп, выступая на предвыборном митинге.
Он снова заявил, что США обладают самым мощным в мире оружием.
"У нас сейчас самое великое оружие, когда-либо созданное человеком. Мы возродили армию и подняли ее на такой уровень, на который никто не думал, что это будет возможно. И я говорил, что мы создали самое мощное оружие, известное человечеству. Это правда", — отметил он.
При этом, по словам президента, это оружие настолько передовое, что Россия и Китай "будут завидовать" США.
"Они не знают, что у нас есть, но знают, что это нечто, о чем никто не слышал никогда", — заключил Трамп.
Трамп уже не раз заявлял о разработке в США "супер-пупер-ракеты", скорость которой в 17 раз превышает скорость звука. На прошлой неделе он в очередной раз похвастался тем, что американская армия обладает мощным секретным оружием, какого нет ни у кого в мире.
В начале сентября Пентагон сообщал об успешных испытаниях прототипов гиперзвукового оружия. При этом американское командование признавало, что отстает в этой области от России и Китая как минимум на пять лет.