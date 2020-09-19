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Центр разработок S7 приступил к созданию легкой ракеты-носителя
Центр разработок группы компаний S7 (владеет плавучим космодромом "Морской старт") приступил к созданию легкой ракеты-носителя с возвращаемой первой ступенью,... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T03:06
2020-09-19T03:06
россия
юрий борисов (вице-премьер)
космос - риа наука
роскосмос
s7 airlines
москва
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сша
украина
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<strong>МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.</strong> Центр разработок группы компаний <a href="http://ria.ru/organization_S7_Airlines/" target="_blank" data-auto="true">S7</a> (владеет плавучим космодромом "Морской старт") приступил к созданию легкой ракеты-носителя с возвращаемой первой ступенью, этот опыт будет использован для производства новой ракеты для плавучего космодрома, сообщает на сайте центра.В пресс-службе группы компаний S7 РИА Новости подтвердили, что в структуре холдинга существует такой центр.Как указывается на сайте центра, в перспективе наработки по многоразовой легкой ракете будут использованы для промышленного изготовления ракеты-носителя среднего класса, запускаемой с космодрома "Морской старт".С 2014 года, после событий на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>, космодром "Морской старт" остался без ракеты "Зенит", которую производили на Украине из российских комплектующих. В это же время "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмос</a>" приступил к разработке ракеты "<a href="http://ria.ru/organization_Feniks/" target="_blank" data-auto="true">Феникс</a>" (сейчас называется "Союз-5", или "Иртыш"), которая должна была заменить "Зенит".Сейчас именно этот носитель "Роскосмос" предлагает использовать группе S7 для пусков с "Морского старта". Однако первый испытательный пуск новой ракеты с <a href="http://ria.ru/location_Baikonur/" target="_blank" data-auto="true">Байконура</a> планируется на 2023 год. В августе вице-премьер <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Borisov_politik/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Борисов</a> сообщил, что морской космодром может возобновить пуски в 2023-2024 годах.Проект "Морской старт" создан в 1995 году. В 2016 году его приобрела группа S7, а в 2020 году комплекс был перевезен из <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в Россию.
https://ria.ru/20200918/luna-1577419041.html
https://ria.ru/20200916/dvigatel-1577293996.html
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россия, юрий борисов (вице-премьер), космос - риа наука, роскосмос, s7 airlines, москва, байконур (город), сша, украина

Центр разработок S7 приступил к созданию легкой ракеты-носителя

03:06 19.09.2020
3534
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкШвартовка стартовой платформы Odyssey плавучего космодрома "Морской старт" в Славянке
Швартовка стартовой платформы Odyssey плавучего космодрома Морской старт в Славянке - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Центр разработок группы компаний S7 (владеет плавучим космодромом "Морской старт") приступил к созданию легкой ракеты-носителя с возвращаемой первой ступенью, этот опыт будет использован для производства новой ракеты для плавучего космодрома, сообщает на сайте центра.
"Мы приступили к созданию двухступенчатой ракеты-носителя с жидкостным ракетным двигателем с возвращаемой первой ступенью", - говорится в сообщении.
В пресс-службе группы компаний S7 РИА Новости подтвердили, что в структуре холдинга существует такой центр.
Как указывается на сайте центра, в перспективе наработки по многоразовой легкой ракете будут использованы для промышленного изготовления ракеты-носителя среднего класса, запускаемой с космодрома "Морской старт".
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С 2014 года, после событий на Украине, космодром "Морской старт" остался без ракеты "Зенит", которую производили на Украине из российских комплектующих. В это же время "Роскосмос" приступил к разработке ракеты "Феникс" (сейчас называется "Союз-5", или "Иртыш"), которая должна была заменить "Зенит".
Сейчас именно этот носитель "Роскосмос" предлагает использовать группе S7 для пусков с "Морского старта". Однако первый испытательный пуск новой ракеты с Байконура планируется на 2023 год. В августе вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что морской космодром может возобновить пуски в 2023-2024 годах.
Проект "Морской старт" создан в 1995 году. В 2016 году его приобрела группа S7, а в 2020 году комплекс был перевезен из США в Россию.
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РоссияЮрий Борисов (вице-премьер)Космос - РИА НаукаРоскосмосS7 AirlinesМоскваБайконур (город)СШАУкраина
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