https://ria.ru/20200919/raketa-1577471684.html

Центр разработок S7 приступил к созданию легкой ракеты-носителя

Центр разработок группы компаний S7 (владеет плавучим космодромом "Морской старт") приступил к созданию легкой ракеты-носителя с возвращаемой первой ступенью,... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T03:06

2020-09-19T03:06

2020-09-19T03:06

россия

юрий борисов (вице-премьер)

космос - риа наука

роскосмос

s7 airlines

москва

байконур (город)

сша

украина

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<strong>МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.</strong> Центр разработок группы компаний <a href="http://ria.ru/organization_S7_Airlines/" target="_blank" data-auto="true">S7</a> (владеет плавучим космодромом "Морской старт") приступил к созданию легкой ракеты-носителя с возвращаемой первой ступенью, этот опыт будет использован для производства новой ракеты для плавучего космодрома, сообщает на сайте центра.В пресс-службе группы компаний S7 РИА Новости подтвердили, что в структуре холдинга существует такой центр.Как указывается на сайте центра, в перспективе наработки по многоразовой легкой ракете будут использованы для промышленного изготовления ракеты-носителя среднего класса, запускаемой с космодрома "Морской старт".С 2014 года, после событий на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>, космодром "Морской старт" остался без ракеты "Зенит", которую производили на Украине из российских комплектующих. В это же время "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмос</a>" приступил к разработке ракеты "<a href="http://ria.ru/organization_Feniks/" target="_blank" data-auto="true">Феникс</a>" (сейчас называется "Союз-5", или "Иртыш"), которая должна была заменить "Зенит".Сейчас именно этот носитель "Роскосмос" предлагает использовать группе S7 для пусков с "Морского старта". Однако первый испытательный пуск новой ракеты с <a href="http://ria.ru/location_Baikonur/" target="_blank" data-auto="true">Байконура</a> планируется на 2023 год. В августе вице-премьер <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Borisov_politik/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Борисов</a> сообщил, что морской космодром может возобновить пуски в 2023-2024 годах.Проект "Морской старт" создан в 1995 году. В 2016 году его приобрела группа S7, а в 2020 году комплекс был перевезен из <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в Россию.

https://ria.ru/20200918/luna-1577419041.html

https://ria.ru/20200916/dvigatel-1577293996.html

2

россия

москва

байконур (город)

сша

украина

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юрий борисов (вице-премьер), космос - риа наука, роскосмос, s7 airlines, москва, байконур (город), сша, украина