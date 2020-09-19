https://ria.ru/20200919/rabota-1577481590.html

В ЕР предложили отделить самозанятых от наемных работников в ТК

Первый замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев считает, что необходимо внесение поправок в Трудовой кодекс РФ, которые четко разделят... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T14:28

2020-09-19T14:28

2020-09-19T14:28

андрей исаев

госдума рф

единая россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/153338/19/1533381914_0:0:5616:3159_1400x0_80_0_0_c891fb8f8993adefbdd8430747af0e36.jpg

<strong>МОСКВА, 19 сен – РИА Новости.</strong> Первый замруководителя фракции "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единой России</a>" в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуме</a> Андрей Исаев считает, что необходимо внесение поправок в Трудовой кодекс РФ, которые четко разделят категории самозанятых и наемных работников."Очень правильно и хорошо правительство предложило, а мы поддержали, ввести новый статус самозанятых. Это легализовало труд тех людей, которые до этого работали где-то украдкой, сегодня они могут легально работать, получать доход, уплачивать налог. Но мы видим, что часть недобросовестных работодателей начала использовать это как инструмент для того, чтобы переводить работников в статус самозанятых, а, значит, лишать их будущей пенсии, отпуска, социальных гарантий", - сказал <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Isaev/" target="_blank">Исаев </a>на торжественном заседании Федерации независимых профсоюзов России (<a href="http://ria.ru/organization_Federacija_nezavisimykh_profsojuzov_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ФНПР</a>), посвященном 30-летию организации.Он подчеркнул, что эта опасность гораздо более серьезная, чем опасность заемного труда, борьба с которым шла несколько лет и привела к его запрету."Это значит, что нам необходимы поправки в Трудовой кодекс, которые четко отделят самозанятых от наемных работников, нам необходим закон о статусе самозанятых, их правах и гарантиях, которые разделят эти категории", - добавил Исаев.

https://ria.ru/20200908/samozanyatye-1576906667.html

4

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей исаев, госдума рф, единая россия, общество