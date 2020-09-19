Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200919/rabota-1577481590.html
В ЕР предложили отделить самозанятых от наемных работников в ТК
Первый замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев считает, что необходимо внесение поправок в Трудовой кодекс РФ, которые четко разделят... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T14:28
2020-09-19T14:28
андрей исаев
госдума рф
единая россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/153338/19/1533381914_0:0:5616:3159_1400x0_80_0_0_c891fb8f8993adefbdd8430747af0e36.jpg
<strong>МОСКВА, 19 сен – РИА Новости.</strong> Первый замруководителя фракции "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единой России</a>" в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуме</a> Андрей Исаев считает, что необходимо внесение поправок в Трудовой кодекс РФ, которые четко разделят категории самозанятых и наемных работников."Очень правильно и хорошо правительство предложило, а мы поддержали, ввести новый статус самозанятых. Это легализовало труд тех людей, которые до этого работали где-то украдкой, сегодня они могут легально работать, получать доход, уплачивать налог. Но мы видим, что часть недобросовестных работодателей начала использовать это как инструмент для того, чтобы переводить работников в статус самозанятых, а, значит, лишать их будущей пенсии, отпуска, социальных гарантий", - сказал <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Isaev/" target="_blank">Исаев </a>на торжественном заседании Федерации независимых профсоюзов России (<a href="http://ria.ru/organization_Federacija_nezavisimykh_profsojuzov_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ФНПР</a>), посвященном 30-летию организации.Он подчеркнул, что эта опасность гораздо более серьезная, чем опасность заемного труда, борьба с которым шла несколько лет и привела к его запрету."Это значит, что нам необходимы поправки в Трудовой кодекс, которые четко отделят самозанятых от наемных работников, нам необходим закон о статусе самозанятых, их правах и гарантиях, которые разделят эти категории", - добавил Исаев.
https://ria.ru/20200908/samozanyatye-1576906667.html
4
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/153338/19/1533381914_312:0:5304:3744_1400x0_80_0_0_b21f6c4a2d56c6eed4c142fb81f6cd9e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей исаев, госдума рф, единая россия, общество

В ЕР предложили отделить самозанятых от наемных работников в ТК

14:28 19.09.2020
2009
CC0 / StartupStockPhotos / Мужчина с ноутбуком
Мужчина с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
CC0 / StartupStockPhotos /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Первый замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев считает, что необходимо внесение поправок в Трудовой кодекс РФ, которые четко разделят категории самозанятых и наемных работников.
"Очень правильно и хорошо правительство предложило, а мы поддержали, ввести новый статус самозанятых. Это легализовало труд тех людей, которые до этого работали где-то украдкой, сегодня они могут легально работать, получать доход, уплачивать налог. Но мы видим, что часть недобросовестных работодателей начала использовать это как инструмент для того, чтобы переводить работников в статус самозанятых, а, значит, лишать их будущей пенсии, отпуска, социальных гарантий", - сказал Исаев на торжественном заседании Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), посвященном 30-летию организации.
Он подчеркнул, что эта опасность гораздо более серьезная, чем опасность заемного труда, борьба с которым шла несколько лет и привела к его запрету.
"Это значит, что нам необходимы поправки в Трудовой кодекс, которые четко отделят самозанятых от наемных работников, нам необходим закон о статусе самозанятых, их правах и гарантиях, которые разделят эти категории", - добавил Исаев.
Производство швейной продукции на дому - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября, 06:03
Часть самозанятых предложили освободить от налога
13000113
Обсудить4
Андрей ИсаевГосдума РФЕдиная РоссияОбщество
Рекомендуем
Рабочая встреча президента РФ Владимира Путина с советником по науке ОАО ВПК НПО машиностроения Ефремовым
Путин сравнил труд оружейников с подвигом
Флаг Коммунистической партии Китая на площади Тяньаньмэнь в Пекина, КНР
Китай опубликовал регламент включения иностранцев в черный список
Путин рассказал, что лично присутствовал на первом пуске Авангарда
Путин рассказал, как присутствовал на первом пуске "Авангарда"
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус)
Глава Европарламента принял российских пранкеров за Тихановскую
Испытания ракетного комплекса Авангард
Путин раскрыл имя автора гиперзвукового боевого блока "Авангард"
Андрей Исаев
В ЕР заявили о необходимости поправок в сфере трудовых отношений
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В ЕС рассказали, когда перестанут считать Лукашенко президентом
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
В Белоруссии прокомментировали участие Тихановской во встрече глав МИД ЕС
Путин: Россия обладает самыми современными видами оружия
Путин рассказал о роли США в создании российского гиперзвукового оружия
Зараженная COVID-19 женщина пришла на свадьбу внука
Зараженная коронавирусом женщина посетила свадьбу внука и умерла
Подозреваемый в убийстве двух девочек в Рыбинске Виталий Молчанов
Обвиняемого в убийстве двух девочек в Рыбинске арестовали
Певец Николай Басков
Киркоров резко ответил на "оправдания" Баскова за клип о Белоруссии
Трамвай Витязь-М в Сыромятническом переулке в Москве
В Москве начнут тестировать первый беспилотный трамвай
Здание МИД России
МИД обвинил Евросоюз в нарушении Устава ООН
Пистолет
СМИ: охранник главы МИД Британии забыл заряженный пистолет в самолете
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:44Пушков рассказал, как победа Байдена на выборах в США отразится на России
02:07Вирусолог рассказал о своеобразности распространения COVID-19 в России
02:02В Совфеде назвали риски для Европы при отказе от "Северного потока — 2"
02:00Назван способ сэкономить на врачах и таблетках
01:32Депутат Рады заявил об отвращении от позиции Киева по Белоруссии
01:21В Нигерии 15 человек погибли при падении автобуса в реку
00:39В Подмосковье состоялся фестиваль фейерверков "Ростех"
23:45Сестра ведущего "Русского лото" опровергла сообщения о его смерти
23:24В ДНР заявили об обстреле окраин Донецка
23:11Ведущий "Русского лото" Михаил Борисов попал в больницу
23:03В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом
22:57ФБР сообщило о расследовании отправки Трампу посылки с ядом рицином
22:52На востоке Москвы перевернулась машина скорой помощи
22:37Четыре человека погибли в ДТП под Воронежем
22:20Возможный преемник Меркель выступил за заморозку "Северного потока — 2"
22:10Представитель TikTok прокомментировал решение США о запрете приложения
21:57Ливийская NOC возобновила добычу нефти
21:48СМИ узнали о свадьбе Натальи Водяновой и миллиардера Арно
21:42Ефремов заинтересовался книгами о тюремной жизни
21:25В МВД Белоруссии прокомментировали утечку данных силовиков
Лента новостейМолния