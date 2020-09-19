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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200919/protest-1577493966.html
В Минске начали отпускать задержанных протестующих
Из советского РОВД в Минске начали выпускать участников акции, оттуда вышли минимум три задержанные девушки, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T21:17
2020-09-19T21:17
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК. 19 сен - РИА Новости.</strong> Из советского РОВД в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> начали выпускать участников акции, оттуда вышли минимум три задержанные девушки, передает корреспондент РИА Новости с места событий.По словам одной из ранее задержанных, в советском РОВД с ними обращались нормально, внутри еще остается около 30 человек. Одна из жалоб, которую озвучила побывавшая в РОВД участница акции в субботу, это использующие нецензурную лексику сотрудники милиции.В субботу в Минске состоялся оппозиционный "женский марш", его участницы были одеты в красно-белые и блестящие одежды. В ходе акции, по данным ГУВД, были задержаны несколько человек "за участие в несанкционированном массовом мероприятии".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии </a>9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200918/plan-1577397124.html
Тебе она отольётся 80-ю шамполами по одному твоему месту!(в лучшем случае.)
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Детей людям верните, варвары кукушкой поехвашие!
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минск
белоруссия
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минск, белоруссия, в мире

В Минске начали отпускать задержанных протестующих

21:17 19.09.2020
850
© Sputnik / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкУчастники марша оппозиции в Минске
Участники марша оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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МИНСК. 19 сен - РИА Новости. Из советского РОВД в Минске начали выпускать участников акции, оттуда вышли минимум три задержанные девушки, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
По словам одной из ранее задержанных, в советском РОВД с ними обращались нормально, внутри еще остается около 30 человек. Одна из жалоб, которую озвучила побывавшая в РОВД участница акции в субботу, это использующие нецензурную лексику сотрудники милиции.
В субботу в Минске состоялся оппозиционный "женский марш", его участницы были одеты в красно-белые и блестящие одежды. В ходе акции, по данным ГУВД, были задержаны несколько человек "за участие в несанкционированном массовом мероприятии".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.
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Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Тебе она отольётся 80-ю шамполами по одному твоему месту!(в лучшем случае.)
20 сентября, 00:18
Aleksandr63sAleksandr63s
1700000
Детей людям верните, варвары кукушкой поехвашие!
19 сентября, 21:17
Semen IvanoffSemen Ivanoff
3000013
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