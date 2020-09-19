https://ria.ru/20200919/protest-1577493966.html

В Минске начали отпускать задержанных протестующих

Из советского РОВД в Минске начали выпускать участников акции, оттуда вышли минимум три задержанные девушки, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T21:17

2020-09-19T21:17

2020-09-19T21:17

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК. 19 сен - РИА Новости.</strong> Из советского РОВД в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> начали выпускать участников акции, оттуда вышли минимум три задержанные девушки, передает корреспондент РИА Новости с места событий.По словам одной из ранее задержанных, в советском РОВД с ними обращались нормально, внутри еще остается около 30 человек. Одна из жалоб, которую озвучила побывавшая в РОВД участница акции в субботу, это использующие нецензурную лексику сотрудники милиции.В субботу в Минске состоялся оппозиционный "женский марш", его участницы были одеты в красно-белые и блестящие одежды. В ходе акции, по данным ГУВД, были задержаны несколько человек "за участие в несанкционированном массовом мероприятии".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии </a>9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200918/plan-1577397124.html

Aleksandr63s Тебе она отольётся 80-ю шамполами по одному твоему месту!(в лучшем случае.) 17

Semen Ivanoff Детей людям верните, варвары кукушкой поехвашие! 16

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире