https://ria.ru/20200919/protest-1577492868.html

В Минске у РОВД с задержанными протестующими начали собираться люди

Люди собираются у советского РОВД в Минске, они ждут выхода задержанных на женской акции протеста, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T20:26

2020-09-19T20:26

2020-09-19T20:26

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК. 19 сен - РИА Новости.</strong> Люди собираются у советского РОВД в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, они ждут выхода задержанных на женской акции протеста, передает корреспондент РИА Новости с места событий.У отделения милиции, где находятся задержанные на несанкционированной акции протеста, в данный момент стоит около 50 человек. Рядом с отделением ходят сотрудники правоохранительных органов. Пришедшие поддержать задержанных принесли с собой теплые вещи и чай.В субботу в Минске состоялся оппозиционный "женский марш", его участницы были одеты в красно-белые и блестящие одежды. В ходе акции, по данным ГУВД, были задержаны несколько человек "за участие в несанкционированном массовом мероприятии".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. <strong>Все новости <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200916/minsk-1577348244.html

https://ria.ru/20200919/belorussiya-1577458448.html

Мык Чар Что наша власть творит? Уже сейчас большинстао беларусов готовятся к отьезду. Примерно 1,5 млн уже на заработках на востоке, 1,35 млн на заработках на западе. Еще 3,5 млн уехать должно и будет управленческиц праздник ! 28

Александр Невский Печеньки принесли польские? Пришли родители хлопотать за беспутных дочек? 27

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире