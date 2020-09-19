Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200919/protest-1577492868.html
В Минске у РОВД с задержанными протестующими начали собираться люди
Люди собираются у советского РОВД в Минске, они ждут выхода задержанных на женской акции протеста, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T20:26
2020-09-19T20:26
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/13/1577487003_0:95:3343:1975_1400x0_80_0_0_0d35838649e5f96361bde568fd634b13.jpg
<strong>МИНСК. 19 сен - РИА Новости.</strong> Люди собираются у советского РОВД в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, они ждут выхода задержанных на женской акции протеста, передает корреспондент РИА Новости с места событий.У отделения милиции, где находятся задержанные на несанкционированной акции протеста, в данный момент стоит около 50 человек. Рядом с отделением ходят сотрудники правоохранительных органов. Пришедшие поддержать задержанных принесли с собой теплые вещи и чай.В субботу в Минске состоялся оппозиционный "женский марш", его участницы были одеты в красно-белые и блестящие одежды. В ходе акции, по данным ГУВД, были задержаны несколько человек "за участие в несанкционированном массовом мероприятии".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. <strong>Все новости <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200916/minsk-1577348244.html
https://ria.ru/20200919/belorussiya-1577458448.html
Что наша власть творит? Уже сейчас большинстао беларусов готовятся к отьезду. Примерно 1,5 млн уже на заработках на востоке, 1,35 млн на заработках на западе. Еще 3,5 млн уехать должно и будет управленческиц праздник !
28
Печеньки принесли польские? Пришли родители хлопотать за беспутных дочек?
27
13
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/13/1577487003_424:0:3155:2048_1400x0_80_0_0_12b69c0423fb2d101ddb25b82fa4ed8b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минск, белоруссия, в мире

В Минске у РОВД с задержанными протестующими начали собираться люди

20:26 19.09.2020
1551
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники ОМОНа задерживают участников марша оппозиции в Минске
Сотрудники ОМОНа задерживают участников марша оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК. 19 сен - РИА Новости. Люди собираются у советского РОВД в Минске, они ждут выхода задержанных на женской акции протеста, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
У отделения милиции, где находятся задержанные на несанкционированной акции протеста, в данный момент стоит около 50 человек. Рядом с отделением ходят сотрудники правоохранительных органов. Пришедшие поддержать задержанных принесли с собой теплые вещи и чай.
Шествие в поддержку стабильности и безопасности в Белоруссии. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 20:19
В Минске состоялся "крестный ход" за мир в стране
В субботу в Минске состоялся оппозиционный "женский марш", его участницы были одеты в красно-белые и блестящие одежды. В ходе акции, по данным ГУВД, были задержаны несколько человек "за участие в несанкционированном массовом мероприятии".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Сторонники президента Белоруссии Александра Лукашенко на форуме Союза женщин в Минске - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
Вчера, 08:00Протесты в Белоруссии
Отгородиться от соседей. Зачем Лукашенко закрывает Белоруссию
11513340
Обсудить13
Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Что наша власть творит? Уже сейчас большинстао беларусов готовятся к отьезду. Примерно 1,5 млн уже на заработках на востоке, 1,35 млн на заработках на западе. Еще 3,5 млн уехать должно и будет управленческиц праздник !
19 сентября, 20:29
Мык ЧарМык Чар
1201024
Печеньки принесли польские? Пришли родители хлопотать за беспутных дочек?
19 сентября, 20:29
Александр НевскийАлександр Невский
2400102
Рекомендуем
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук отказался посещать Донбасс
Участники марша оппозиции в Минске
МВД Белоруссии заявило, что задержанный в Минске хотел отравить силовиков
Жещина в защитной маске на Английской набережной в Ницце
Во Франции зафиксировали рекордное число случаев COVID-19 за сутки
Стивен Коэн
Умер американский специалист по истории СССР Стивен Коэн
Работы по оборудованию КПВВ Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе
На Украине признали необходимость предоставления Донбассу особого статуса
Участники марша оппозиции в Минске
В Минске начали отпускать задержанных протестующих
Леонид Кравчук
Кравчук о партии Порошенко: "Мы разгребаем то, что они натворили"
Полисы ОСАГО
Назван неожиданный фактор, влияющий на стоимость полиса ОСАГО
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук назвал условие для проведения саммита "нормандской четверки"
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 во время генеральной репетиции воздушной части парада в Москве
Российские Ту-160 установили новый мировой рекорд по дальности полета
Президент США Дональд Трамп
CNN: правоохранители перехватили отправленную Трампу посылку с ядом
Светлана Тихановская во время пресс-конференции в Вильнюсе, Литва
Тихановская пригрозила работающим на митингах силовикам деанонимизацией
Сотрудники правоохранительных органов перед началом несанкционированной акции оппозиции в Минске
В МВД Белоруссии прокомментировали утечку данных силовиков
Депутаты на заседании Верховной рады Украины
Кравчук раскритиковал постановление Рады о выборах в Донбассе
Актер Михаил Ефремов во время оглашения приговора по делу о ДТП со смертельным исходом в зале заседаний Пресненского суда города Москвы
Ефремов заинтересовался книгами о тюремной жизни
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:44Пушков рассказал, как победа Байдена на выборах в США отразится на России
02:07Вирусолог рассказал о своеобразности распространения COVID-19 в России
02:02В Совфеде назвали риски для Европы при отказе от "Северного потока — 2"
02:00Назван способ сэкономить на врачах и таблетках
01:32Депутат Рады заявил об отвращении от позиции Киева по Белоруссии
01:21В Нигерии 15 человек погибли при падении автобуса в реку
00:39В Подмосковье состоялся фестиваль фейерверков "Ростех"
23:45Сестра ведущего "Русского лото" опровергла сообщения о его смерти
23:24В ДНР заявили об обстреле окраин Донецка
23:11Ведущий "Русского лото" Михаил Борисов попал в больницу
23:03В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом
22:57ФБР сообщило о расследовании отправки Трампу посылки с ядом рицином
22:52На востоке Москвы перевернулась машина скорой помощи
22:37Четыре человека погибли в ДТП под Воронежем
22:20Возможный преемник Меркель выступил за заморозку "Северного потока — 2"
22:10Представитель TikTok прокомментировал решение США о запрете приложения
21:57Ливийская NOC возобновила добычу нефти
21:48СМИ узнали о свадьбе Натальи Водяновой и миллиардера Арно
21:42Ефремов заинтересовался книгами о тюремной жизни
21:25В МВД Белоруссии прокомментировали утечку данных силовиков
Лента новостейМолния