https://ria.ru/20200919/protest-1577492868.html
В Минске у РОВД с задержанными протестующими начали собираться люди
Люди собираются у советского РОВД в Минске, они ждут выхода задержанных на женской акции протеста, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T20:26
2020-09-19T20:26
2020-09-19T20:26
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК. 19 сен - РИА Новости.</strong> Люди собираются у советского РОВД в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, они ждут выхода задержанных на женской акции протеста, передает корреспондент РИА Новости с места событий.У отделения милиции, где находятся задержанные на несанкционированной акции протеста, в данный момент стоит около 50 человек. Рядом с отделением ходят сотрудники правоохранительных органов. Пришедшие поддержать задержанных принесли с собой теплые вещи и чай.В субботу в Минске состоялся оппозиционный "женский марш", его участницы были одеты в красно-белые и блестящие одежды. В ходе акции, по данным ГУВД, были задержаны несколько человек "за участие в несанкционированном массовом мероприятии".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. <strong>Все новости <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200916/minsk-1577348244.html
https://ria.ru/20200919/belorussiya-1577458448.html
Мык Чар
Что наша власть творит? Уже сейчас большинстао беларусов готовятся к отьезду. Примерно 1,5 млн уже на заработках на востоке, 1,35 млн на заработках на западе. Еще 3,5 млн уехать должно и будет управленческиц праздник !
28
Александр Невский
Печеньки принесли польские? Пришли родители хлопотать за беспутных дочек?
27
13
минск
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, белоруссия, в мире