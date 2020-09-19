https://ria.ru/20200919/protest-1577487665.html

Известную активистку Багинскую завели в автозак на акции в Минске

Известную белорусскую активистку, 73-летнюю Нину Багинскую не задерживали после несанкционированной акции протеста в Минске, она отпущена по дороге, в отделение РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T17:52

2020-09-19T17:52

2020-09-19T18:32

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. </strong>Известную белорусскую активистку, 73-летнюю Нину Багинскую не задерживали после несанкционированной акции протеста в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, она отпущена по дороге, в отделение милиции ее не доставляли, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.Ранее Багинскую завели в автозак на "женском марше" протеста, проходившем в белорусской столице."Багинская отпущена, не задерживали", - сказал собеседник агентства.В субботу в Минске состоялся оппозиционный "женский марш", его участницы были одеты в красно-белые и блестящие одежды. В ходе акции, по данным ГУВД, были задержаны несколько человек "за участие в несанкционированном массовом мероприятии".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что выборы выиграла Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко. <strong>Все новости <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200919/zaderzhaniya-1577485620.html

Александр Невский Все они одним миром мазаны, эти протестуны 59

Александр Аникин У неё справка явно есть. Диагностировать её даже в отсутствие профильного образования нетрудно. 48

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире