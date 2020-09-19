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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200919/protest-1577487665.html
Известную активистку Багинскую завели в автозак на акции в Минске
Известную белорусскую активистку, 73-летнюю Нину Багинскую не задерживали после несанкционированной акции протеста в Минске, она отпущена по дороге, в отделение РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T17:52
2020-09-19T18:32
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. </strong>Известную белорусскую активистку, 73-летнюю Нину Багинскую не задерживали после несанкционированной акции протеста в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, она отпущена по дороге, в отделение милиции ее не доставляли, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.Ранее Багинскую завели в автозак на "женском марше" протеста, проходившем в белорусской столице."Багинская отпущена, не задерживали", - сказал собеседник агентства.В субботу в Минске состоялся оппозиционный "женский марш", его участницы были одеты в красно-белые и блестящие одежды. В ходе акции, по данным ГУВД, были задержаны несколько человек "за участие в несанкционированном массовом мероприятии".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что выборы выиграла Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко. <strong>Все новости <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200919/zaderzhaniya-1577485620.html
Все они одним миром мазаны, эти протестуны
59
У неё справка явно есть. Диагностировать её даже в отсутствие профильного образования нетрудно.
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минск
белоруссия
РИА Новости
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минск, белоруссия, в мире

Известную активистку Багинскую завели в автозак на акции в Минске

17:52 19.09.2020 (обновлено: 18:32 19.09.2020)
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© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк Активистка Нина Багинская на марше оппозиции в Минске
 Активистка Нина Багинская на марше оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости / Виктор Толочко
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Известную белорусскую активистку, 73-летнюю Нину Багинскую не задерживали после несанкционированной акции протеста в Минске, она отпущена по дороге, в отделение милиции ее не доставляли, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
Ранее Багинскую завели в автозак на "женском марше" протеста, проходившем в белорусской столице.
"Багинская отпущена, не задерживали", - сказал собеседник агентства.
В субботу в Минске состоялся оппозиционный "женский марш", его участницы были одеты в красно-белые и блестящие одежды. В ходе акции, по данным ГУВД, были задержаны несколько человек "за участие в несанкционированном массовом мероприятии".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что выборы выиграла Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко.
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Женский марш в Минске - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
Вчера, 16:45Протесты в Белоруссии
В Минске на женской акции протеста прошли задержания
1162012419
Обсудить9
Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Все они одним миром мазаны, эти протестуны
19 сентября, 18:04
Александр НевскийАлександр Невский
46000112
У неё справка явно есть. Диагностировать её даже в отсутствие профильного образования нетрудно.
19 сентября, 17:54
Александр АникинАлександр Аникин
3710028
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