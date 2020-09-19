https://ria.ru/20200919/protest-1577487114.html

В Минске трем женщинам стало плохо на акции протеста

Трем участницам несанкционированного "женского марша" в Минске стало плохо, им оказана медицинская помощь, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T17:27

2020-09-19T17:27

2020-09-19T17:27

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 19 сен - РИА Новости.</strong> Трем участницам несанкционированного "женского марша" в Минске стало плохо, им оказана медицинская помощь, передает корреспондент РИА Новости.У одной из женщин произошел эпилептический припадок, на место прибыли два экипажа скорой помощи.Омоновцы задержали, по оценкам корреспондента, несколько десятков участниц "марша", он фактически завершился.Ранее корреспонденты РИА Новости сообщали, что участницы "женского марша" собрались в центре <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>. Акция стартовала у Комаровского рынка, который стал традиционной точкой сбора оппозиции. Многие из женщин-протестующих одеты в яркое или имеют блестящий макияж. Блестки - один из лейтмотивов этой акции протеста. Таким образом девушки, по их собственным словам, хотят привлечь внимание к себе и к своим лозунгам.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии </a>9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что выборы выиграла Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200919/zaderzhaniya-1577485620.html

https://ria.ru/20200918/belorussiya-1577437107.html

Игорь Земский Совершенно очевидно, что виновен в этом сами знаете, кто. Ввести санкции, запретить СП-2. 16

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире