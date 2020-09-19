Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200919/protest-1577485394.html
Силовики окружили участников акции протеста в Минске
Силовики взяли в кольцо участников несанкционированной акции в Минске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T16:39
2020-09-19T17:32
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/13/1577484448_0:0:3027:1703_1400x0_80_0_0_2fde1d2fbe2bee1f6dc7e0084b78fe71.jpg
<strong>МИНСК, 19 сен - РИА Новости.</strong> Силовики взяли в кольцо участников несанкционированной акции в <a href="https://ria.ru/location_Minsk" target="_blank">Минске</a>, передает корреспондент РИА Новости.Автозаки появились, когда колонна протестующих подошла к улице Якуба Коласа.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии </a>9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что выборы выиграла Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200919/belorussiya-1577458448.html
3
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/13/1577484448_59:0:2788:2047_1400x0_80_0_0_b9c6cf793ef8f8a2706bef7e62de4751.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минск, белоруссия, в мире

Силовики окружили участников акции протеста в Минске

16:39 19.09.2020 (обновлено: 17:32 19.09.2020)
5196
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники марша оппозиции в Минске
Участники марша оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 19 сен - РИА Новости. Силовики взяли в кольцо участников несанкционированной акции в Минске, передает корреспондент РИА Новости.
Автозаки появились, когда колонна протестующих подошла к улице Якуба Коласа.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что выборы выиграла Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Сторонники президента Белоруссии Александра Лукашенко на форуме Союза женщин в Минске - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
Вчера, 08:00Протесты в Белоруссии
Отгородиться от соседей. Зачем Лукашенко закрывает Белоруссию
129102420
Обсудить3
Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Сотрудники правоохранительных органов и участники акции протеста в Минске
В Витебске задержали напавшего на милиционеров участника протестов
Сотрудники правоохранительных органов во время воскресной несанкционированной акции протеста в Минске
Участницы женского марша в Минске отбили мотоциклиста у силовиков
Участники марша оппозиции в Минске
В Минске протестующие попытались отобрать микрофон у журналистки
Акция в поддержку действующей власти в Минске
В МИД прокомментировали планы ЕС ввести санкции против Белоруссии
Женский марш в Минске
В Минске на женской акции протеста прошли задержания
Татьяна Брухунова
Жена Петросяна объяснила призыв "рожать от слесарей"
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус)
Глава Европарламента принял российских пранкеров за Тихановскую
Актер Юрий Назаров
"Руки и ноги кричали". Юрий Назаров рассказал о первых симптомах COVID-19
Здание МИД России
МИД обвинил Евросоюз в нарушении Устава ООН
Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
Россия призвала Евросоюз пересмотреть курс по отношению к Минску
Испытания ракетного комплекса Авангард
Путин раскрыл имя автора гиперзвукового боевого блока "Авангард"
Скриншот клипа Любимую не отдают
Анита Цой объяснила участие в клипе с цитатой Лукашенко
Женский марш в Минске
В Минске трем женщинам стало плохо на акции протеста
Участники несанкционированной акции оппозиции в Минске
При КС белорусской оппозиции создадут группу для переговоров с властями
Журналист, телеведущий и писатель Владимир Познер на презентации своей книги Прощание с иллюзиями в магазине Библио-Глобус в Москве
Познер назвал санкции против России "наказанием" за речь Путина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:44Пушков рассказал, как победа Байдена на выборах в США отразится на России
02:07Вирусолог рассказал о своеобразности распространения COVID-19 в России
02:02В Совфеде назвали риски для Европы при отказе от "Северного потока — 2"
02:00Назван способ сэкономить на врачах и таблетках
01:32Депутат Рады заявил об отвращении от позиции Киева по Белоруссии
01:21В Нигерии 15 человек погибли при падении автобуса в реку
00:39В Подмосковье состоялся фестиваль фейерверков "Ростех"
23:45Сестра ведущего "Русского лото" опровергла сообщения о его смерти
23:24В ДНР заявили об обстреле окраин Донецка
23:11Ведущий "Русского лото" Михаил Борисов попал в больницу
23:03В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом
22:57ФБР сообщило о расследовании отправки Трампу посылки с ядом рицином
22:52На востоке Москвы перевернулась машина скорой помощи
22:37Четыре человека погибли в ДТП под Воронежем
22:20Возможный преемник Меркель выступил за заморозку "Северного потока — 2"
22:10Представитель TikTok прокомментировал решение США о запрете приложения
21:57Ливийская NOC возобновила добычу нефти
21:48СМИ узнали о свадьбе Натальи Водяновой и миллиардера Арно
21:42Ефремов заинтересовался книгами о тюремной жизни
21:25В МВД Белоруссии прокомментировали утечку данных силовиков
Лента новостейМолния