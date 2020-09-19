https://ria.ru/20200919/profsoyuzy-1577479583.html
Школьникам необходимо прививать ценности профсоюзов, заявил Кравцов
Школьникам необходимо прививать те ценности, которые несут профсоюзы, - социальная справедливость, отстаивание своих прав, заявил министр просвещения Сергей... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T13:04
2020-09-19T13:04
2020-09-19T13:04
сергей кравцов
михаил шмаков
федерация независимых профсоюзов россии
общество
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<strong>МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.</strong> Школьникам необходимо прививать те ценности, которые несут профсоюзы, - социальная справедливость, отстаивание своих прав, заявил министр просвещения <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кравцов</a>.Как добавил глава <a href="http://ria.ru/organization_Federacija_nezavisimykh_profsojuzov_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ФНПР</a> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_SHmakov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Шмаков</a>, в школах в начале года уже проходят уроки от профсоюзов, в частности, такая практика есть в ряде московских школ.
https://ria.ru/20200917/obuchenie-1577378239.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей кравцов, михаил шмаков, федерация независимых профсоюзов россии, общество