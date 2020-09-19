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Школьникам необходимо прививать ценности профсоюзов, заявил Кравцов
Школьникам необходимо прививать те ценности, которые несут профсоюзы, - социальная справедливость, отстаивание своих прав, заявил министр просвещения Сергей... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T13:04
2020-09-19T13:04
сергей кравцов
михаил шмаков
федерация независимых профсоюзов россии
общество
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<strong>МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.</strong> Школьникам необходимо прививать те ценности, которые несут профсоюзы, - социальная справедливость, отстаивание своих прав, заявил министр просвещения <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кравцов</a>.Как добавил глава <a href="http://ria.ru/organization_Federacija_nezavisimykh_profsojuzov_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ФНПР</a> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_SHmakov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Шмаков</a>, в школах в начале года уже проходят уроки от профсоюзов, в частности, такая практика есть в ряде московских школ.
https://ria.ru/20200917/obuchenie-1577378239.html
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РИА Новости
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сергей кравцов, михаил шмаков, федерация независимых профсоюзов россии, общество

Школьникам необходимо прививать ценности профсоюзов, заявил Кравцов

13:04 19.09.2020
4934
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Школьникам необходимо прививать те ценности, которые несут профсоюзы, - социальная справедливость, отстаивание своих прав, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
"Нам нужно вообще эти идеи… доносить до наших школьников. Потому что идея социальной справедливости, равенства, отстаивания своих прав, это важно прививать", - сказал Кравцов во время выступления на заседании генерального совета Федерации независимых профсоюзов России, посвящённом 30-летию организации.
Как добавил глава ФНПР Михаил Шмаков, в школах в начале года уже проходят уроки от профсоюзов, в частности, такая практика есть в ряде московских школ.
Ученики во время урока - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 12:30
Кравцов оценил возможность перевода школ на дистанционное обучение
141612241
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Сергей КравцовМихаил ШмаковФедерация независимых профсоюзов РоссииОбщество
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