https://ria.ru/20200919/prezident-1577471450.html
Президент Бразилии назвал самоизоляцию проявлением слабости
Самоизоляция во время пандемии коронавируса - это мера для слабых, считает президент Бразилии Жаир Болсонару. РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T02:46
2020-09-19T02:46
2020-09-19T02:46
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
жаир болсонару
рио-де-жанейро (город)
бразилия
в мире
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<strong>РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 сен - РИА Новости.</strong> Самоизоляция во время пандемии коронавируса - это мера для слабых, считает президент Бразилии <a href="http://ria.ru/person_ZHair_Bolsonaru/" target="_blank" data-auto="true">Жаир Болсонару</a>.Болсонару добавил, что вирус - это реальность, с которой надо было столкнуться, а не от которой надо было прятаться.Президент <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank">Бразилии</a>, сам перенесший коронавирус, не раз критиковал карантинные меры, а также меры, ограничивающие торговлю и услуги в бразильских штатах для борьбы с распространением COVID-19.Число погибших от коронавируса нового типа в Бразилии выросло до 135 793, всего с начала эпидемии зафиксировали 4 495 183 случая инфицирования.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200801/1575245454.html
3
рио-де-жанейро (город)
бразилия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, жаир болсонару, рио-де-жанейро (город), бразилия, в мире