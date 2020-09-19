https://ria.ru/20200919/prezident-1577471450.html

Президент Бразилии назвал самоизоляцию проявлением слабости

Самоизоляция во время пандемии коронавируса - это мера для слабых, считает президент Бразилии Жаир Болсонару. РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T02:46

2020-09-19T02:46

2020-09-19T02:46

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

жаир болсонару

рио-де-жанейро (город)

бразилия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156091/63/1560916364_0:17:2891:1643_1400x0_80_0_0_279cbc79b4c124d7c3d84366be415069.jpg

<strong>РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 сен - РИА Новости.</strong> Самоизоляция во время пандемии коронавируса - это мера для слабых, считает президент Бразилии <a href="http://ria.ru/person_ZHair_Bolsonaru/" target="_blank" data-auto="true">Жаир Болсонару</a>.Болсонару добавил, что вирус - это реальность, с которой надо было столкнуться, а не от которой надо было прятаться.Президент <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank">Бразилии</a>, сам перенесший коронавирус, не раз критиковал карантинные меры, а также меры, ограничивающие торговлю и услуги в бразильских штатах для борьбы с распространением COVID-19.Число погибших от коронавируса нового типа в Бразилии выросло до 135 793, всего с начала эпидемии зафиксировали 4 495 183 случая инфицирования.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200801/1575245454.html

3

рио-де-жанейро (город)

бразилия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, жаир болсонару, рио-де-жанейро (город), бразилия, в мире