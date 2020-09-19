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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200919/prezident-1577471450.html
Президент Бразилии назвал самоизоляцию проявлением слабости
Самоизоляция во время пандемии коронавируса - это мера для слабых, считает президент Бразилии Жаир Болсонару. РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T02:46
2020-09-19T02:46
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
жаир болсонару
рио-де-жанейро (город)
бразилия
в мире
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<strong>РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 сен - РИА Новости.</strong> Самоизоляция во время пандемии коронавируса - это мера для слабых, считает президент Бразилии <a href="http://ria.ru/person_ZHair_Bolsonaru/" target="_blank" data-auto="true">Жаир Болсонару</a>.Болсонару добавил, что вирус - это реальность, с которой надо было столкнуться, а не от которой надо было прятаться.Президент <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank">Бразилии</a>, сам перенесший коронавирус, не раз критиковал карантинные меры, а также меры, ограничивающие торговлю и услуги в бразильских штатах для борьбы с распространением COVID-19.Число погибших от коронавируса нового типа в Бразилии выросло до 135 793, всего с начала эпидемии зафиксировали 4 495 183 случая инфицирования.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200801/1575245454.html
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коронавирус covid-19, жаир болсонару, рио-де-жанейро (город), бразилия, в мире

Президент Бразилии назвал самоизоляцию проявлением слабости

02:46 19.09.2020
1039
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Бразилии Жаир Болсонару во время саммита БРИКС
Президент Бразилии Жаир Болсонару во время саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 сен - РИА Новости. Самоизоляция во время пандемии коронавируса - это мера для слабых, считает президент Бразилии Жаир Болсонару.
"Вы не поддались этой глупости - "оставайся дома, а экономикой займемся позже" - это для слабых", - приводит слова президента портал G1. Болсонару общался с сельхозпроизводителями штата Мату-Гросу. Он поблагодарил их за то, что работа, несмотря на пандемию, продолжалась.
Болсонару добавил, что вирус - это реальность, с которой надо было столкнуться, а не от которой надо было прятаться.
Президент Бразилии, сам перенесший коронавирус, не раз критиковал карантинные меры, а также меры, ограничивающие торговлю и услуги в бразильских штатах для борьбы с распространением COVID-19.
Число погибших от коронавируса нового типа в Бразилии выросло до 135 793, всего с начала эпидемии зафиксировали 4 495 183 случая инфицирования.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президент Бразилии Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 01.08.2020
1 августа, 02:46Распространение нового коронавируса
Болсонару заявил, что все когда-нибудь заразятся коронавирусом
13821113
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Жаир БолсонаруРио-де-Жанейро (город)БразилияВ мире
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