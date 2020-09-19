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https://ria.ru/20200919/pozner-1577479788.html
Познер назвал санкции против России "наказанием" за речь Путина
Введение западными странами санкций против России стало наказанием за речь президента Владимира Путина в 2007 году в Мюнхене. Такое мнение выразил телеведущий... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T13:20
2020-09-19T13:27
россия
владимир познер
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 19 сен —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Введение западными странами санкций против России стало наказанием за речь президента Владимира Путина в 2007 году в Мюнхене. Такое мнение <a href="https://pozneronline.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">выразил </a>телеведущий Владимир Познер."С того самого времени, как российское руководство в лице В.В. Путина заявило о том, что оно не принимает политику однополярного мира, что у России есть свои национальные и геополитические интересы, что Россия не будет, условно говоря, плясать под американскую дудку &lt;…&gt; с тех самых пор Запад "наказывает" Путина и, соответственно, вводит санкции против России", — пояснил ведущий. По его мнению, для этого годятся любые поводы. Познер подчеркнул, что не является ни сторонником, ни противником президента, а стремится к объективной оценке. В феврале 2007 года <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a> выступил на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности. В своей речи он затронул вопрос однополярности современной политики, отметив ее неприемлемость для мира в целом, и России в частности. <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Pozner/" target="_blank">Владимир Познер</a> имеет гражданство трех стран: России, США и Франции. Он жил в Соединенных Штатах в 1991-1997 годах. Там он работал на телеканале CNBC, после чего вернулся в Россию.
https://ria.ru/20200904/pozner-1576725378.html
Познер не противник Путина - он ВРАГ России
783
Тоже маразм посетил! Россию наказывают за то, что она Россия!!! А не за слова путина!!!
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россия
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россия, владимир познер, владимир путин, общество

Познер назвал санкции против России "наказанием" за речь Путина

13:20 19.09.2020 (обновлено: 13:27 19.09.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЖурналист, телеведущий и писатель Владимир Познер на презентации своей книги "Прощание с иллюзиями" в магазине "Библио-Глобус" в Москве
Журналист, телеведущий и писатель Владимир Познер на презентации своей книги Прощание с иллюзиями в магазине Библио-Глобус в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Введение западными странами санкций против России стало наказанием за речь президента Владимира Путина в 2007 году в Мюнхене. Такое мнение выразил телеведущий Владимир Познер.
"С того самого времени, как российское руководство в лице В.В. Путина заявило о том, что оно не принимает политику однополярного мира, что у России есть свои национальные и геополитические интересы, что Россия не будет, условно говоря, плясать под американскую дудку <…> с тех самых пор Запад "наказывает" Путина и, соответственно, вводит санкции против России", — пояснил ведущий.
Телеведущий Владимир Познер на закрытом показе документального фильма Ян Карский. Праведник мира лауреата премии Эмми Славомира Грюнберга в Еврейском музее и центре толерантности в Москве - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
4 сентября, 11:18
Познер рассказал о жалости к США
По его мнению, для этого годятся любые поводы.
Познер подчеркнул, что не является ни сторонником, ни противником президента, а стремится к объективной оценке.

"Я готов где угодно и перед кем угодно доказать, что дела обстоят именно так, как я написал", —добавил телеведущий.

В феврале 2007 года Владимир Путин выступил на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности. В своей речи он затронул вопрос однополярности современной политики, отметив ее неприемлемость для мира в целом, и России в частности.
Владимир Познер имеет гражданство трех стран: России, США и Франции. Он жил в Соединенных Штатах в 1991-1997 годах. Там он работал на телеканале CNBC, после чего вернулся в Россию.
63284413377947
Обсудить276
РоссияВладимир ПознерВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Познер не противник Путина - он ВРАГ России
19 сентября, 13:24
О Ольга Занкова
669733470
Тоже маразм посетил! Россию наказывают за то, что она Россия!!! А не за слова путина!!!
19 сентября, 13:22
iivanignat5519
638823061
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