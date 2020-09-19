https://ria.ru/20200919/pozner-1577479788.html

Познер назвал санкции против России "наказанием" за речь Путина

Введение западными странами санкций против России стало наказанием за речь президента Владимира Путина в 2007 году в Мюнхене. Такое мнение выразил телеведущий... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T13:20

2020-09-19T13:20

2020-09-19T13:27

россия

владимир познер

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 19 сен —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Введение западными странами санкций против России стало наказанием за речь президента Владимира Путина в 2007 году в Мюнхене. Такое мнение <a href="https://pozneronline.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">выразил </a>телеведущий Владимир Познер."С того самого времени, как российское руководство в лице В.В. Путина заявило о том, что оно не принимает политику однополярного мира, что у России есть свои национальные и геополитические интересы, что Россия не будет, условно говоря, плясать под американскую дудку <…> с тех самых пор Запад "наказывает" Путина и, соответственно, вводит санкции против России", — пояснил ведущий. По его мнению, для этого годятся любые поводы. Познер подчеркнул, что не является ни сторонником, ни противником президента, а стремится к объективной оценке. В феврале 2007 года <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a> выступил на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности. В своей речи он затронул вопрос однополярности современной политики, отметив ее неприемлемость для мира в целом, и России в частности. <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Pozner/" target="_blank">Владимир Познер</a> имеет гражданство трех стран: России, США и Франции. Он жил в Соединенных Штатах в 1991-1997 годах. Там он работал на телеканале CNBC, после чего вернулся в Россию.

https://ria.ru/20200904/pozner-1576725378.html

Ольга Занкова Познер не противник Путина - он ВРАГ России 783

ivanignat5519 Тоже маразм посетил! Россию наказывают за то, что она Россия!!! А не за слова путина!!! 712

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир познер, владимир путин, общество