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ФБР сообщило о расследовании отправки Трампу посылки с ядом рицином
ФБР заявило о проведении расследования после сообщений об отправке яда президенту США Дональду Трампу, хотя и не подтвердило детали происшествия. РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T22:57
2020-09-20T00:51
сша
фбр
дональд трамп
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 19 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a> заявило о проведении расследования после сообщений об отправке яда президенту <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональду Трампу</a>, хотя и не подтвердило детали происшествия.Сильнодействующий яд рицин обнаружен в посылке, направленной на имя президента Дональда Трампа, сообщил телеканал CNN со ссылкой на два источника в правоохранительных органах.По его данным, два теста правоохранительных органов подтвердили наличие рицина. Вся почта, адресованная Белому дому, перед доставкой проверяется вне резиденции президента США.
https://ria.ru/20200728/1575063602.html
Леша отправил из Томска...
53
Опять Новичёк, к гадалке не надо ходить 🤣
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53
сша
РИА Новости
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60
сша, фбр, дональд трамп, в мире

ФБР сообщило о расследовании отправки Трампу посылки с ядом рицином

22:57 19.09.2020 (обновлено: 00:51 20.09.2020)
7254
© REUTERS / Alexander DragoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© REUTERS / Alexander Drago
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 сен — РИА Новости. ФБР заявило о проведении расследования после сообщений об отправке яда президенту США Дональду Трампу, хотя и не подтвердило детали происшествия.

"ФБР и наши партнеры в Секретной службе США и службе почтовой инспекции ведут расследование относительно подозрительного письма, посланного на почтовый адрес правительственного объекта США. В настоящий момент угрозы общественной безопасности нет", — говорится в заявлении вашингтонского офиса ФБР.

Сильнодействующий яд рицин обнаружен в посылке, направленной на имя президента Дональда Трампа, сообщил телеканал CNN со ссылкой на два источника в правоохранительных органах.
По его данным, два теста правоохранительных органов подтвердили наличие рицина. Вся почта, адресованная Белому дому, перед доставкой проверяется вне резиденции президента США.
Президент США Дональд Трамп на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.07.2020
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Обсудить53
СШАФБРДональд ТрампВ мире
Популярные комментарии
Леша отправил из Томска...
19 сентября, 23:14
Сергей КурнинСергей Курнин
8390105
Опять Новичёк, к гадалке не надо ходить 🤣
19 сентября, 23:13
Андрей БыстровАндрей Быстров
10281101
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