https://ria.ru/20200919/posylka-1577495498.html

ФБР сообщило о расследовании отправки Трампу посылки с ядом рицином

ФБР заявило о проведении расследования после сообщений об отправке яда президенту США Дональду Трампу, хотя и не подтвердило детали происшествия. РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T22:57

2020-09-19T22:57

2020-09-20T00:51

сша

фбр

дональд трамп

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 19 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a> заявило о проведении расследования после сообщений об отправке яда президенту <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональду Трампу</a>, хотя и не подтвердило детали происшествия.Сильнодействующий яд рицин обнаружен в посылке, направленной на имя президента Дональда Трампа, сообщил телеканал CNN со ссылкой на два источника в правоохранительных органах.По его данным, два теста правоохранительных органов подтвердили наличие рицина. Вся почта, адресованная Белому дому, перед доставкой проверяется вне резиденции президента США.

https://ria.ru/20200728/1575063602.html

Сергей Курнин Леша отправил из Томска... 53

Андрей Быстров Опять Новичёк, к гадалке не надо ходить 🤣 41

53

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, фбр, дональд трамп, в мире