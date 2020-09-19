https://ria.ru/20200919/posylka-1577495498.html
ФБР сообщило о расследовании отправки Трампу посылки с ядом рицином
ФБР заявило о проведении расследования после сообщений об отправке яда президенту США Дональду Трампу, хотя и не подтвердило детали происшествия. РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T22:57
2020-09-19T22:57
2020-09-20T00:51
сша
фбр
дональд трамп
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 19 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a> заявило о проведении расследования после сообщений об отправке яда президенту <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональду Трампу</a>, хотя и не подтвердило детали происшествия.Сильнодействующий яд рицин обнаружен в посылке, направленной на имя президента Дональда Трампа, сообщил телеканал CNN со ссылкой на два источника в правоохранительных органах.По его данным, два теста правоохранительных органов подтвердили наличие рицина. Вся почта, адресованная Белому дому, перед доставкой проверяется вне резиденции президента США.
https://ria.ru/20200728/1575063602.html
Сергей Курнин
Леша отправил из Томска...
53
Андрей Быстров
Опять Новичёк, к гадалке не надо ходить 🤣
41
53
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, фбр, дональд трамп, в мире