Кравчук о партии Порошенко: "Мы разгребаем то, что они натворили"
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КИЕВ, 19 сен – РИА Новости. Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" "приватизировала патриотизм", однако ничего серьезного не сделала для установления мира в регионе, будучи при власти.
"Вот, например, фракция "Европейская Солидарность", которая приватизировала патриотизм и считает, что только они — патриоты, а все остальные - враги. Нам сейчас приходится разгребать то, что они натворили. А сегодня они уже учителя и рассказывают, как надо делать. Почему они ничего не сделали серьезного для установления мира за пять лет, имея власть?" - сказал Кравчук в интервью изданию "Страна.UA", комментируя, какие политсилы в стране ориентируются не на национальные интересы страны.
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Ранее парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом они не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Согласно принятому постановлению, выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украинско-российской границей. В июле полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявлял, что постановление Верховной рады о проведении местных выборов противоречит минским соглашениям.