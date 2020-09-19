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https://ria.ru/20200919/poroshenko-1577490376.html
Кравчук о партии Порошенко: "Мы разгребаем то, что они натворили"
Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что партия экс-президента Украины РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T19:24
2020-09-19T19:24
ситуация на украине
европейская солидарность
леонид кравчук
верховная рада украины
в мире
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<strong>КИЕВ, 19 сен – РИА Новости.</strong> Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске и первый президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Kravchuk/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Кравчук</a> заявил, что партия экс-президента Украины <a href="http://ria.ru/person_Petr_Poroshenko/" target="_blank" data-auto="true">Петра Порошенко</a> "Европейская солидарность" "приватизировала патриотизм", однако ничего серьезного не сделала для установления мира в регионе, будучи при власти.Ранее парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом они не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и <a href="http://ria.ru/location_Luhansk_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Луганской областей</a>. Согласно принятому постановлению, выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украинско-российской границей. В июле полпред РФ в контактной группе по Донбассу <a href="http://ria.ru/person_Boris_Gryzlov/" target="_blank" data-auto="true">Борис Грызлов</a> заявлял, что постановление <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> о проведении местных выборов противоречит минским соглашениям.
https://ria.ru/20200901/donbass-1576541567.html
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ситуация на украине, европейская солидарность, леонид кравчук, верховная рада украины, в мире

Кравчук о партии Порошенко: "Мы разгребаем то, что они натворили"

19:24 19.09.2020
4941
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛеонид Кравчук
Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 19 сен – РИА Новости. Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" "приватизировала патриотизм", однако ничего серьезного не сделала для установления мира в регионе, будучи при власти.

"Вот, например, фракция "Европейская Солидарность", которая приватизировала патриотизм и считает, что только они — патриоты, а все остальные - враги. Нам сейчас приходится разгребать то, что они натворили. А сегодня они уже учителя и рассказывают, как надо делать. Почему они ничего не сделали серьезного для установления мира за пять лет, имея власть?" - сказал Кравчук в интервью изданию "Страна.UA", комментируя, какие политсилы в стране ориентируются не на национальные интересы страны.

Ученики на торжественной линейке в киевской школе - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 08:00
Украина доказала: Донбасс был прав, отделившись от нее
Ранее парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом они не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Согласно принятому постановлению, выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украинско-российской границей. В июле полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявлял, что постановление Верховной рады о проведении местных выборов противоречит минским соглашениям.
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Ситуация на УкраинеЕвропейская солидарностьЛеонид КравчукВерховная Рада УкраиныВ мире
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