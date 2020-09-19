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https://ria.ru/20200919/poroshenko-1577483396.html
Порошенко заявил о "мировом рекорде" по заведенным против него делам
Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что развитие вооруженных сил не в приоритете нынешних украинских... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T15:44
2020-09-19T16:11
европейская солидарность
петр порошенко
владимир зеленский
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 19 сен – РИА Новости.</strong> Бывший президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>, лидер партии "<a href="http://ria.ru/organization_Blok_Petra_Poroshenko/" target="_blank" data-auto="true">Европейская солидарность</a>" Петр Порошенко заявил, что развитие вооруженных сил не в приоритете нынешних украинских властей, о чем, по его словам, свидетельствует в том числе сокращение расходов на армию в проекте бюджета на 2021 год."Вынуждены признать, эта власть не любит армию. Это заключается не только в том, что сократили расходы на армию Украины, которая находится в состоянии войны", - цитирует <a href="http://ria.ru/person_Petr_Poroshenko/" target="_blank">Порошенко </a>пресс-служба его политсилы.Порошенко подчеркнул, что при этом президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> увеличивает финансирование силовых органов, "которые все чаще в ручном режиме используются для преследования оппозиции, волонтеров и патриотов"."На армию и на солдата у них денег нет, а на силовые структуры есть. На 40% выросли расходы на Госбюро расследований. Почему выросли расходы? Потому что их очень любят, а любят за то, что они установили мировой рекорд Гиннесса - против Петра Порошенко возбуждено 58 уголовных дел, больше всего в мире", - заявил экс-президент.Он утверждает, что таким образом власть подрывает позиции Украины в международных судах.
https://ria.ru/20200916/tramp-1577314375.html
https://ria.ru/20200804/1575357109.html
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европейская солидарность, петр порошенко, владимир зеленский, украина, в мире

Порошенко заявил о "мировом рекорде" по заведенным против него делам

15:44 19.09.2020 (обновлено: 16:11 19.09.2020)
1362
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко во время акции протеста против законопроекта Бужанского о продлении преподавания на русском языке в школах Украины
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко во время акции протеста против законопроекта Бужанского о продлении преподавания на русском языке в школах Украины - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 19 сен – РИА Новости. Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что развитие вооруженных сил не в приоритете нынешних украинских властей, о чем, по его словам, свидетельствует в том числе сокращение расходов на армию в проекте бюджета на 2021 год.
"Вынуждены признать, эта власть не любит армию. Это заключается не только в том, что сократили расходы на армию Украины, которая находится в состоянии войны", - цитирует Порошенко пресс-служба его политсилы.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 13:28
На Украине опубликовали запись разговора Порошенко и Байдена о Трампе
Порошенко подчеркнул, что при этом президент Владимир Зеленский увеличивает финансирование силовых органов, "которые все чаще в ручном режиме используются для преследования оппозиции, волонтеров и патриотов".
"На армию и на солдата у них денег нет, а на силовые структуры есть. На 40% выросли расходы на Госбюро расследований. Почему выросли расходы? Потому что их очень любят, а любят за то, что они установили мировой рекорд Гиннесса - против Петра Порошенко возбуждено 58 уголовных дел, больше всего в мире", - заявил экс-президент.
Он утверждает, что таким образом власть подрывает позиции Украины в международных судах.
Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда - РИА Новости, 1920, 04.08.2020
4 августа, 15:50
Украинский экс-депутат обвинил Порошенко во внедрении иностранных агентов
4410023
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Европейская солидарностьПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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