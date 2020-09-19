https://ria.ru/20200919/pistolet-1577482137.html

СМИ: охранник главы МИД Британии забыл заряженный пистолет в самолете

Охранник министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба случайно оставил заряженный пистолет на борту самолета, прибывшего в Лондон из Вашингтона,... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T14:48

2020-09-19T14:48

2020-09-19T14:48

доминик рааб

северная ирландия

дэвид кэмерон

лондон

в мире

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<strong>МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.</strong> Охранник министра иностранных дел Великобритании <a href="http://ria.ru/person_dominik-raab/" target="_blank" data-auto="true">Доминика Рааба</a> случайно оставил заряженный пистолет на борту самолета, прибывшего в <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондон</a> из Вашингтона, сообщает таблоид <a href="https://www.thesun.co.uk/" target="_blank">Sun</a> со ссылкой на собственный источник.Инцидент произошел в пятницу утром в лондонском аэропорту Хитроу. В Вашингтон глава британского МИД летал для проведения переговоров с американскими коллегами по поводу Brexit и Северной Ирландии. Полиция Лондона подтвердила, что охранник, с которым произошел инцидент, на время расследования отстранен от выполнения оперативных обязанностей с применением оружия.Ранее похожий инцидент произошел с охранником бывшего премьер-министра Великобритании <a href="http://ria.ru/person_Dehvid_Kehmeron/" target="_blank" data-auto="true">Дэвида Кэмерона</a>. Как сообщала в феврале газета Sun, охранник экс-премьера забыл заряженное оружие в туалете самолета, летевшего из Нью-Йорка в Лондон. Пистолет нашел один из пассажиров лайнера.

https://radiosputnik.ria.ru/20200218/1564922808.html

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северная ирландия

лондон

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

доминик рааб, северная ирландия, дэвид кэмерон, лондон, в мире