СМИ: охранник главы МИД Британии забыл заряженный пистолет в самолете
Пистолет. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Охранник министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба случайно оставил заряженный пистолет на борту самолета, прибывшего в Лондон из Вашингтона, сообщает таблоид Sun со ссылкой на собственный источник.
Инцидент произошел в пятницу утром в лондонском аэропорту Хитроу. В Вашингтон глава британского МИД летал для проведения переговоров с американскими коллегами по поводу Brexit и Северной Ирландии. Полиция Лондона подтвердила, что охранник, с которым произошел инцидент, на время расследования отстранен от выполнения оперативных обязанностей с применением оружия.
"Личный охранник (Рааба - ред.) разбирал паспорта и готовился к выходу Рааба с самолета. Неизвестно почему, он снял кобуру с заряженным "Глоком" внутри и положил ее на сиденье. Затем вместе с главой МИД он вышел, оставив оружие. Пришли уборщицы - и одна из них обнаружила оружие в кобуре. Понятное дело, она была шокирована и позвала на помощь, вызвали полицию", - сообщил изданию источник.
Ранее похожий инцидент произошел с охранником бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона. Как сообщала в феврале газета Sun, охранник экс-премьера забыл заряженное оружие в туалете самолета, летевшего из Нью-Йорка в Лондон. Пистолет нашел один из пассажиров лайнера.
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