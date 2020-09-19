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СМИ: охранник главы МИД Британии забыл заряженный пистолет в самолете
Охранник министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба случайно оставил заряженный пистолет на борту самолета, прибывшего в Лондон из Вашингтона,... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T14:48
2020-09-19T14:48
доминик рааб
северная ирландия
дэвид кэмерон
лондон
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.</strong> Охранник министра иностранных дел Великобритании <a href="http://ria.ru/person_dominik-raab/" target="_blank" data-auto="true">Доминика Рааба</a> случайно оставил заряженный пистолет на борту самолета, прибывшего в <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондон</a> из Вашингтона, сообщает таблоид <a href="https://www.thesun.co.uk/" target="_blank">Sun</a> со ссылкой на собственный источник.Инцидент произошел в пятницу утром в лондонском аэропорту Хитроу. В Вашингтон глава британского МИД летал для проведения переговоров с американскими коллегами по поводу Brexit и Северной Ирландии. Полиция Лондона подтвердила, что охранник, с которым произошел инцидент, на время расследования отстранен от выполнения оперативных обязанностей с применением оружия.Ранее похожий инцидент произошел с охранником бывшего премьер-министра Великобритании <a href="http://ria.ru/person_Dehvid_Kehmeron/" target="_blank" data-auto="true">Дэвида Кэмерона</a>. Как сообщала в феврале газета Sun, охранник экс-премьера забыл заряженное оружие в туалете самолета, летевшего из Нью-Йорка в Лондон. Пистолет нашел один из пассажиров лайнера.
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доминик рааб, северная ирландия, дэвид кэмерон, лондон, в мире

СМИ: охранник главы МИД Британии забыл заряженный пистолет в самолете

14:48 19.09.2020
876
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПистолет
Пистолет - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Пистолет. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Охранник министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба случайно оставил заряженный пистолет на борту самолета, прибывшего в Лондон из Вашингтона, сообщает таблоид Sun со ссылкой на собственный источник.
Инцидент произошел в пятницу утром в лондонском аэропорту Хитроу. В Вашингтон глава британского МИД летал для проведения переговоров с американскими коллегами по поводу Brexit и Северной Ирландии. Полиция Лондона подтвердила, что охранник, с которым произошел инцидент, на время расследования отстранен от выполнения оперативных обязанностей с применением оружия.
"Личный охранник (Рааба - ред.) разбирал паспорта и готовился к выходу Рааба с самолета. Неизвестно почему, он снял кобуру с заряженным "Глоком" внутри и положил ее на сиденье. Затем вместе с главой МИД он вышел, оставив оружие. Пришли уборщицы - и одна из них обнаружила оружие в кобуре. Понятное дело, она была шокирована и позвала на помощь, вызвали полицию", - сообщил изданию источник.
Ранее похожий инцидент произошел с охранником бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона. Как сообщала в феврале газета Sun, охранник экс-премьера забыл заряженное оружие в туалете самолета, летевшего из Нью-Йорка в Лондон. Пистолет нашел один из пассажиров лайнера.
Сотрудники полиции у входа в медицинский центр в Кливленде, штат Огайо, США - РИА Новости, 1920, 18.02.2020
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