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https://ria.ru/20200919/pesnya-1577482822.html
Анита Цой объяснила участие в клипе с цитатой Лукашенко
Певица Анита Цой, участвовавшая в записи песни, в которой цитировались слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, рассказала в Instagram, что стать... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T15:21
2020-09-19T17:26
шоу-бизнес
анита цой
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.</strong> Певица <a href="http://ria.ru/person_Anita_Cojj/" target="_blank" data-auto="true">Анита Цой</a>, участвовавшая в записи песни, в которой цитировались слова президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, рассказала в <a href="https://www.instagram.com/anitatsoy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>, что стать частью проекта ее подтолкнула собственная гражданская позиция."Мое участие в записи песни и клипа "Любимую не отдают" — это моя добрая воля,​ это мой бескорыстный вклад в поддержку мирного урегулирования нынешних волнений на дружественной нам белорусской земле", — написала она.Цой подчеркнула, что исполнила свою партию для того, чтобы поддержать жителей Белоруссии и показать любовь к республике. Она отметила, что желает мира белорусским гражданам вне зависимости от политических убеждений. Кроме того, певица призвала "добиться спокойствия в стране" и перейти к диалогу, так как в противном случае разногласия могут привести к расколу в обществе.​"Русские, украинцы и белорусы — это один народ. При этом я уверена, что белорусский народ сам разберется и определит свою судьбу", — добавила она.Композицию под названием "Любимую не отдают" записали популярные белорусские и российские исполнители, среди которых — Ирина Дорофеева, Александр Солодуха, <a href="http://ria.ru/person_ruslan-alekhno/" target="_blank">Руслан Алехно</a>, <a href="http://ria.ru/person_Anita_Cojj/" target="_blank">Анита Цой</a>, <a href="http://ria.ru/person_Filipp_Kirkorov/" target="_blank">Филипп Киркоров</a>, <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bujjnov/" target="_blank">Александр Буйнов</a>, <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Baskov/" target="_blank">Николай Басков</a>, <a href="http://ria.ru/person_Diana_Gurckaja/" target="_blank">Диана Гурцкая</a>. Название песни взято из послания к народу и парламенту, с которым Лукашенко выступил 4 августа. Тогда он сказал: "Беларусь наша, она любимая, а любимую не отдают".
https://ria.ru/20200918/pesnya-1577437340.html
https://ria.ru/20200918/pesnya-1577433378.html
Бывают люди корыстные, а бывают просто неумные
15
А бывают честные, которые не юлят и отстаивают свою непродажную позицию. Как Анита Цой.
15
21
белоруссия
РИА Новости
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шоу-бизнес, анита цой, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Анита Цой объяснила участие в клипе с цитатой Лукашенко

15:21 19.09.2020 (обновлено: 17:26 19.09.2020)
6095
© aura.by/YoutubeСкриншот клипа "Любимую не отдают"
Скриншот клипа Любимую не отдают - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© aura.by/Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Певица Анита Цой, участвовавшая в записи песни, в которой цитировались слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, рассказала в Instagram, что стать частью проекта ее подтолкнула собственная гражданская позиция.
"Мое участие в записи песни и клипа "Любимую не отдают" — это моя добрая воля,​ это мой бескорыстный вклад в поддержку мирного урегулирования нынешних волнений на дружественной нам белорусской земле", — написала она.
Киркоров, Басков и Цой процитировали Лукашенко в новой песне - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября, 13:10
Автор песни с цитатой Лукашенко объяснил участие в клипе россиян
Цой подчеркнула, что исполнила свою партию для того, чтобы поддержать жителей Белоруссии и показать любовь к республике. Она отметила, что желает мира белорусским гражданам вне зависимости от политических убеждений. Кроме того, певица призвала "добиться спокойствия в стране" и перейти к диалогу, так как в противном случае разногласия могут привести к расколу в обществе.
​"Русские, украинцы и белорусы — это один народ. При этом я уверена, что белорусский народ сам разберется и определит свою судьбу", — добавила она.
Композицию под названием "Любимую не отдают" записали популярные белорусские и российские исполнители, среди которых — Ирина Дорофеева, Александр Солодуха, Руслан Алехно, Анита Цой, Филипп Киркоров, Александр Буйнов, Николай Басков, Диана Гурцкая. Название песни взято из послания к народу и парламенту, с которым Лукашенко выступил 4 августа. Тогда он сказал: "Беларусь наша, она любимая, а любимую не отдают".
Алена Ланская - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября, 12:05Протесты в Белоруссии
Белорусская певица рассказала о работе над песней с цитатой Лукашенко
122212648
Обсудить21
Шоу-бизнесАнита ЦойАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Бывают люди корыстные, а бывают просто неумные
19 сентября, 15:22
Olga MironovaOlga Mironova
401019
А бывают честные, которые не юлят и отстаивают свою непродажную позицию. Как Анита Цой.
19 сентября, 15:40
Александр НевскийАлександр Невский
1302000
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