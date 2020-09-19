https://ria.ru/20200919/pesnya-1577482822.html

Анита Цой объяснила участие в клипе с цитатой Лукашенко

Певица Анита Цой, участвовавшая в записи песни, в которой цитировались слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, рассказала в Instagram, что стать... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T15:21

2020-09-19T15:21

2020-09-19T17:26

шоу-бизнес

анита цой

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.</strong> Певица <a href="http://ria.ru/person_Anita_Cojj/" target="_blank" data-auto="true">Анита Цой</a>, участвовавшая в записи песни, в которой цитировались слова президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, рассказала в <a href="https://www.instagram.com/anitatsoy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>, что стать частью проекта ее подтолкнула собственная гражданская позиция."Мое участие в записи песни и клипа "Любимую не отдают" — это моя добрая воля,​ это мой бескорыстный вклад в поддержку мирного урегулирования нынешних волнений на дружественной нам белорусской земле", — написала она.Цой подчеркнула, что исполнила свою партию для того, чтобы поддержать жителей Белоруссии и показать любовь к республике. Она отметила, что желает мира белорусским гражданам вне зависимости от политических убеждений. Кроме того, певица призвала "добиться спокойствия в стране" и перейти к диалогу, так как в противном случае разногласия могут привести к расколу в обществе.​"Русские, украинцы и белорусы — это один народ. При этом я уверена, что белорусский народ сам разберется и определит свою судьбу", — добавила она.Композицию под названием "Любимую не отдают" записали популярные белорусские и российские исполнители, среди которых — Ирина Дорофеева, Александр Солодуха, <a href="http://ria.ru/person_ruslan-alekhno/" target="_blank">Руслан Алехно</a>, <a href="http://ria.ru/person_Anita_Cojj/" target="_blank">Анита Цой</a>, <a href="http://ria.ru/person_Filipp_Kirkorov/" target="_blank">Филипп Киркоров</a>, <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bujjnov/" target="_blank">Александр Буйнов</a>, <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Baskov/" target="_blank">Николай Басков</a>, <a href="http://ria.ru/person_Diana_Gurckaja/" target="_blank">Диана Гурцкая</a>. Название песни взято из послания к народу и парламенту, с которым Лукашенко выступил 4 августа. Тогда он сказал: "Беларусь наша, она любимая, а любимую не отдают".

https://ria.ru/20200918/pesnya-1577437340.html

https://ria.ru/20200918/pesnya-1577433378.html

Olga Mironova Бывают люди корыстные, а бывают просто неумные 15

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, анита цой, александр лукашенко, белоруссия, в мире