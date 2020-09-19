https://ria.ru/20200919/pesnya-1577482822.html
Анита Цой объяснила участие в клипе с цитатой Лукашенко
Певица Анита Цой, участвовавшая в записи песни, в которой цитировались слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, рассказала в Instagram, что стать... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T15:21
2020-09-19T15:21
2020-09-19T17:26
шоу-бизнес
анита цой
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577444981_227:0:2179:1098_1400x0_80_0_0_c83f8b73b0af182969c55daa92035dbe.jpg
<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.</strong> Певица <a href="http://ria.ru/person_Anita_Cojj/" target="_blank" data-auto="true">Анита Цой</a>, участвовавшая в записи песни, в которой цитировались слова президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, рассказала в <a href="https://www.instagram.com/anitatsoy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>, что стать частью проекта ее подтолкнула собственная гражданская позиция."Мое участие в записи песни и клипа "Любимую не отдают" — это моя добрая воля, это мой бескорыстный вклад в поддержку мирного урегулирования нынешних волнений на дружественной нам белорусской земле", — написала она.Цой подчеркнула, что исполнила свою партию для того, чтобы поддержать жителей Белоруссии и показать любовь к республике. Она отметила, что желает мира белорусским гражданам вне зависимости от политических убеждений. Кроме того, певица призвала "добиться спокойствия в стране" и перейти к диалогу, так как в противном случае разногласия могут привести к расколу в обществе."Русские, украинцы и белорусы — это один народ. При этом я уверена, что белорусский народ сам разберется и определит свою судьбу", — добавила она.Композицию под названием "Любимую не отдают" записали популярные белорусские и российские исполнители, среди которых — Ирина Дорофеева, Александр Солодуха, <a href="http://ria.ru/person_ruslan-alekhno/" target="_blank">Руслан Алехно</a>, <a href="http://ria.ru/person_Anita_Cojj/" target="_blank">Анита Цой</a>, <a href="http://ria.ru/person_Filipp_Kirkorov/" target="_blank">Филипп Киркоров</a>, <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bujjnov/" target="_blank">Александр Буйнов</a>, <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Baskov/" target="_blank">Николай Басков</a>, <a href="http://ria.ru/person_Diana_Gurckaja/" target="_blank">Диана Гурцкая</a>. Название песни взято из послания к народу и парламенту, с которым Лукашенко выступил 4 августа. Тогда он сказал: "Беларусь наша, она любимая, а любимую не отдают".
https://ria.ru/20200918/pesnya-1577437340.html
https://ria.ru/20200918/pesnya-1577433378.html
Olga Mironova
Бывают люди корыстные, а бывают просто неумные
15
Александр Невский
А бывают честные, которые не юлят и отстаивают свою непродажную позицию. Как Анита Цой.
15
21
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577444981_471:0:1935:1098_1400x0_80_0_0_124ab9e63bbfd70b5fc813aa3042c8e2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, анита цой, александр лукашенко, белоруссия, в мире