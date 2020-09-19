https://ria.ru/20200919/pashaev-1577475811.html

Адвокаты рассказали, что ждет Пашаева после лишения статуса

Юристы в беседе с "360" рассказали о дальнейшей судьбе Эльмана Пашаева, которого накануне лишили на год статуса адвоката после высказываний о деле Михаила... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T10:35

2020-09-19T10:35

2020-09-19T11:02

эльман пашаев

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

федеральная палата адвокатов рф

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576940798_0:0:1235:695_1400x0_80_0_0_dd2753ab54b70b604a108b0eb818ef83.jpg

<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.</strong> Юристы в беседе с "<a href="https://360tv.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">360</a>" рассказали о дальнейшей судьбе <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a>, которого накануне лишили на год статуса адвоката после высказываний о деле <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>.Адвокат <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Nekrasov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Некрасов</a> рассказал, что решение по Пашаеву может повлиять на приговор Михаила Ефремова. Он пояснил, что первый принцип обжалования приговора при смене адвоката — "валить на предыдущего адвоката". Такой метод Некрасов назвал классическим. Кроме того, юрист напомнил о возможности восстановления статуса адвоката, а решение палаты можно оспорить в суде.При этом, как отметил Некрасов, Пашаеву нельзя заниматься уголовными делами.Адвокат Тимур Маршани также напомнил, что Пашаев может давать консультации и представлять интересы в суде как представитель по доверенности. Также Пашаев сможет выполнять функции юриста без представления интересов клиента в уголовном судопроизводстве.Маршани напомнил, что Пашаева восстановят в рядах адвокатуры через год.Накануне Адвокатская палата Северной Осетии лишила <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank">Эльмана Пашаева</a> статуса адвоката. Поводом для этого стали его публичные высказывания о деле Михаила Ефремова. Дисциплинарное производство возбудили по инициативе президента ФПА Юрия Пилипенко. В пресс-службе отметили, что дисциплинарное производство могло бы не состояться или закончиться другим наказанием "если бы не тот уровень скандализации, который задал сам Эльман Пашаев".Сам Пашаев ранее рассказал "360", что намерен заниматься гражданскими, арбитражными и семейными делами, так как для этого не требуется статус адвоката. Эльман Пашаев представлял интересы актера Михаила Ефремова по делу о ДТП, в котором погиб курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a>. Авария произошла 8 июня. Автомобиль актера выехал на встречную полосу и врезался в "Ладу", за рулем которой находился Захаров. В крови Ефремова нашли следы алкоголя и наркотиков. Артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима, а также на три года лишили водительских прав.Накануне новый адвокат артиста Владимир Васильев подал апелляционную жалобу в Мосгорсуд. Юрист попросил сократить в два раза срок заключения Ефремова и заменить срок на условный.

https://ria.ru/20200918/skuchat-1577464599.html

https://ria.ru/20200919/efremov-1577471147.html

4

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, федеральная палата адвокатов рф, происшествия