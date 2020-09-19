https://ria.ru/20200919/parol-1577470171.html

Россиян научили секретам надежного пароля

Каким должен быть хороший пароль и как сохранить его в безопасности, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по конкурентной разведке, член Международного... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T02:00

2020-09-19T02:00

2020-09-19T10:41

международное общество профессионалов конкурентной разведки

евгений ющук

россия

технологии

общество

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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.</strong> Каким должен быть хороший пароль и как сохранить его в <a href="https://ria.ru/keyword_kiberbezopasnost/" target="_blank">безопасности</a>, рассказал в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200919/parol-1577442705.html" target="_blank">радио Sputnik</a> эксперт по конкурентной разведке, член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук.Придумывать пароль можно, ориентируясь на детали окружения и на ассоциации: любимые фразы, выражения. Такой пароль легко запомнить, но важно соблюдать несколько правил, рассказал Евгений Ющук."Пароль должен быть длинным, обычно он строится на фразе, которая пишется слитно, в середину закладываются цифры, специальные символы. Обязательно должны быть заглавные и строчные буквы, потому что подборщики паролей их воспринимают как два разных символа из двух разных рядов. Условно говоря фразу "КудаИдемМысПятачкомбольшойбольшой@секрет!!!" будет достаточно сложно взломать. Но пароль нужно периодически менять, и на разных ресурсах должны быть разные пароли", – рассказал радио Sputnik Евгений Ющук.И тут встает вопрос, как все это держать в голове. Такое мало кому под силу. На помощь могут прийти приложения, которые сами генерируют пароли и хранят их. Однако тут тоже есть свои минусы, предупредил эксперт.Помочь могут проверенные способы — записать пароль на бумажку или использовать почту для восстановления."Держать бумажку с паролем в сейфе спасает, потому что это украсть нельзя ниоткуда, кроме сейфа физически. Но учитывая, что пароль нельзя повторять на разных ресурсах и надо периодически менять, эту бумажку придется постоянно обновлять. Почта для восстановления паролей даст эффект, если это отдельная почта, которую вы нигде не светите", — рассказал Евгений Ющук радио Sputnik.

https://ria.ru/20200918/moshenniki-1577417992.html

https://ria.ru/20200916/sotsset-1577293899.html

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россия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международное общество профессионалов конкурентной разведки, евгений ющук, россия, технологии, общество