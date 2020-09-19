https://ria.ru/20200919/pamyatnik-1577484699.html

В Тюмени открыт парк дружбы между Россией и Республикой Корея

Парк дружбы между Россией и Республикой Корея, созданный к 30-летию установления дипотношений между двумя странами, открыт в новом микрорайоне Тюмени, который... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T16:18

2020-09-19T16:18

2020-09-19T16:18

тюменская область

россия

валерий фальков

александр моор

южная корея

тюменская область

тюмень

общество

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<strong>ТЮМЕНЬ, 19 сен - РИА Новости.</strong> Парк дружбы между <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">Россией </a>и <a href="https://ria.ru/location_Republic_of_Korea" target="_blank">Республикой Корея</a>, созданный к 30-летию установления дипотношений между двумя странами, открыт в новом микрорайоне <a href="http://ria.ru/location_Tjumen/" target="_blank" data-auto="true">Тюмени</a>, который строится в районе озера Алебашево, сообщает пресс-служба губернатора <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a>.В церемонии приняли участие губернатор Тюменской области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Moor/" target="_blank" data-auto="true">Александр Моор</a>, генеральный консул посольства Республики Корея в России Пак Хо и министр науки и высшего образования РФ <a href="http://ria.ru/person_valeriy-falkov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Фальков</a>."У Тюменской области и Республики Корея сложились взаимовыгодные партнерские взаимоотношения, у нас есть хорошие перспективы для их дальнейшего развития. Мы приложим для этого все усилия. А парк российско-корейской дружбы совершенно точно станет центром и изюминкой нового комфортного микрорайона, местом притяжения для горожан и туристов", - привели в пресс-службе слова губернатора на церемонии открытия. Как отметил глава Минобрнауки, совместно с Республикой Корея реализуются множество интересных проектов в сфере образования, науки и высоких технологий. "Этот парк будет символизировать еще более теплые и дружеские взаимоотношения между нашими народами", - сказал Фальков.Глава региона и почетные гости приняли участие в благотворительной акции по посадке деревьев в новом парке. Все средства, собранные в ходе акции, будут передаваться в региональный фонд "Ключ к жизни", задача которого - обеспечить лечение тяжелобольных детей в лучших медицинских центрах мира.Парк построен по инициативе и на средства тюменского предпринимателя, почетного консула Республики Корея в Тюменской области Игоря Самкаева.

https://ria.ru/20200918/tyumen-1577438588.html

https://realty.ria.ru/20200915/tyumen-1577246217.html

россия

южная корея

тюменская область

тюмень

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, валерий фальков, александр моор, южная корея, тюменская область, тюмень, общество