Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20200919/pamyatnik-1577484699.html
В Тюмени открыт парк дружбы между Россией и Республикой Корея
Парк дружбы между Россией и Республикой Корея, созданный к 30-летию установления дипотношений между двумя странами, открыт в новом микрорайоне Тюмени, который... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T16:18
2020-09-19T16:18
тюменская область
россия
валерий фальков
александр моор
южная корея
тюменская область
тюмень
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572690155_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_e2eda299494171c4e2289dcfc6aa7a85.jpg
<strong>ТЮМЕНЬ, 19 сен - РИА Новости.</strong> Парк дружбы между <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">Россией </a>и <a href="https://ria.ru/location_Republic_of_Korea" target="_blank">Республикой Корея</a>, созданный к 30-летию установления дипотношений между двумя странами, открыт в новом микрорайоне <a href="http://ria.ru/location_Tjumen/" target="_blank" data-auto="true">Тюмени</a>, который строится в районе озера Алебашево, сообщает пресс-служба губернатора <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a>.В церемонии приняли участие губернатор Тюменской области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Moor/" target="_blank" data-auto="true">Александр Моор</a>, генеральный консул посольства Республики Корея в России Пак Хо и министр науки и высшего образования РФ <a href="http://ria.ru/person_valeriy-falkov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Фальков</a>."У Тюменской области и Республики Корея сложились взаимовыгодные партнерские взаимоотношения, у нас есть хорошие перспективы для их дальнейшего развития. Мы приложим для этого все усилия. А парк российско-корейской дружбы совершенно точно станет центром и изюминкой нового комфортного микрорайона, местом притяжения для горожан и туристов", - привели в пресс-службе слова губернатора на церемонии открытия. Как отметил глава Минобрнауки, совместно с Республикой Корея реализуются множество интересных проектов в сфере образования, науки и высоких технологий. "Этот парк будет символизировать еще более теплые и дружеские взаимоотношения между нашими народами", - сказал Фальков.Глава региона и почетные гости приняли участие в благотворительной акции по посадке деревьев в новом парке. Все средства, собранные в ходе акции, будут передаваться в региональный фонд "Ключ к жизни", задача которого - обеспечить лечение тяжелобольных детей в лучших медицинских центрах мира.Парк построен по инициативе и на средства тюменского предпринимателя, почетного консула Республики Корея в Тюменской области Игоря Самкаева.
https://ria.ru/20200918/tyumen-1577438588.html
https://realty.ria.ru/20200915/tyumen-1577246217.html
россия
южная корея
тюменская область
тюмень
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572690155_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_27e09658c91254fec523a3994c469049.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, валерий фальков, александр моор, южная корея, тюменская область, тюмень, общество

В Тюмени открыт парк дружбы между Россией и Республикой Корея

16:18 19.09.2020
184
© РИА Новости / Юлия ЧестноваВид на реку Тура с моста Влюбленных в Тюмени
Вид на реку Тура с моста Влюбленных в Тюмени - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости / Юлия Честнова
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 19 сен - РИА Новости. Парк дружбы между Россией и Республикой Корея, созданный к 30-летию установления дипотношений между двумя странами, открыт в новом микрорайоне Тюмени, который строится в районе озера Алебашево, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.
В церемонии приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор, генеральный консул посольства Республики Корея в России Пак Хо и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Город Тюмень - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября, 13:17Тюменская область
В Тюмени откроют выставку малоэтажного строительства
"У Тюменской области и Республики Корея сложились взаимовыгодные партнерские взаимоотношения, у нас есть хорошие перспективы для их дальнейшего развития. Мы приложим для этого все усилия. А парк российско-корейской дружбы совершенно точно станет центром и изюминкой нового комфортного микрорайона, местом притяжения для горожан и туристов", - привели в пресс-службе слова губернатора на церемонии открытия.
Как отметил глава Минобрнауки, совместно с Республикой Корея реализуются множество интересных проектов в сфере образования, науки и высоких технологий. "Этот парк будет символизировать еще более теплые и дружеские взаимоотношения между нашими народами", - сказал Фальков.
Глава региона и почетные гости приняли участие в благотворительной акции по посадке деревьев в новом парке. Все средства, собранные в ходе акции, будут передаваться в региональный фонд "Ключ к жизни", задача которого - обеспечить лечение тяжелобольных детей в лучших медицинских центрах мира.
Парк построен по инициативе и на средства тюменского предпринимателя, почетного консула Республики Корея в Тюменской области Игоря Самкаева.
Строительство жилых домов - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 10:07
Банк "Дом.РФ" профинансирует строительство жилого квартала в Тюмени
300000
Обсудить0
Тюменская областьРоссияВалерий ФальковАлександр МоорЮжная КореяТюменская областьТюменьОбщество
Рекомендуем
Певица Анна Седокова
Анна Седокова "тайно" вышла замуж в третий раз
Актриса Шэрон Стоун
Снимок 62-летней Шэрон Стоун сравнили с кадром из "Основного инстинкта"
Певец Владимир Пресняков и его супруга певица Наталья Подольская
Беременная Подольская ответила хейтерам на критику фото голого живота
Яна Кошкина
Актриса Яна Кошкина опубликовала откровенное видео из бассейна
Проект федерального бюджета России на 2021–2023 годы
Проект федерального бюджета России на 2021–2023 годы
Испытания ракетного комплекса Авангард
Путин раскрыл имя автора гиперзвукового боевого блока "Авангард"
Алексей Навальный
Навальный сообщил о ходе своего восстановления
Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
В России впервые с июля выявили более 6 тысяч заразившихся коронавирусом
Женщина на удаленной работе у себя дома
Стало известно о предстоящих изменениях в Трудовом кодексе
Татьяна Брухунова
Жена Петросяна объяснила призыв "рожать от слесарей"
Скриншот клипа Любимую не отдают
Анита Цой объяснила участие в клипе с цитатой Лукашенко
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус)
Глава Европарламента принял российских пранкеров за Тихановскую
Эльман Пашаев
Адвокаты рассказали, что ждет Пашаева после лишения статуса
На месте строительства образовательного кампуса Калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана
Калужские власти рассказали о ходе строительства кампуса "Бауманки"
Ваенга необычно отреагировала на ошибку
"Это страшно!" Ваенга необычно отреагировала на ошибку в "Голосе 60+"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:44Пушков рассказал, как победа Байдена на выборах в США отразится на России
02:07Вирусолог рассказал о своеобразности распространения COVID-19 в России
02:02В Совфеде назвали риски для Европы при отказе от "Северного потока — 2"
02:00Назван способ сэкономить на врачах и таблетках
01:32Депутат Рады заявил об отвращении от позиции Киева по Белоруссии
01:21В Нигерии 15 человек погибли при падении автобуса в реку
00:39В Подмосковье состоялся фестиваль фейерверков "Ростех"
23:45Сестра ведущего "Русского лото" опровергла сообщения о его смерти
23:24В ДНР заявили об обстреле окраин Донецка
23:11Ведущий "Русского лото" Михаил Борисов попал в больницу
23:03В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом
22:57ФБР сообщило о расследовании отправки Трампу посылки с ядом рицином
22:52На востоке Москвы перевернулась машина скорой помощи
22:37Четыре человека погибли в ДТП под Воронежем
22:20Возможный преемник Меркель выступил за заморозку "Северного потока — 2"
22:10Представитель TikTok прокомментировал решение США о запрете приложения
21:57Ливийская NOC возобновила добычу нефти
21:48СМИ узнали о свадьбе Натальи Водяновой и миллиардера Арно
21:42Ефремов заинтересовался книгами о тюремной жизни
21:25В МВД Белоруссии прокомментировали утечку данных силовиков
Лента новостейМолния