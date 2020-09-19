https://ria.ru/20200919/osago-1577489993.html

Назван неожиданный фактор, влияющий на стоимость полиса ОСАГО

В России после вступления в силу поправок в закон об ОСАГО страховщики могут принимать в расчет дополнительные факторы, влияющие на стоимость полиса. Одним из... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T19:16

2020-09-19T19:16

2020-09-19T19:51

россия

осаго

авто

российский союз автостраховщиков

общество

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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. </strong>В России после вступления в силу поправок в закон об <a href="http://ria.ru/product_OSAGO/" target="_blank" data-auto="true">ОСАГО</a> страховщики могут принимать в расчет дополнительные факторы, влияющие на стоимость полиса. Одним из них может оказаться пол водителя, пишет <a href="https://www.kp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Комсомольская правда"</a>."В спорте есть отдельно женские и мужские соревнования, и это не считается дискриминацией, а считается отражением объективно существующих между людьми различий. Аналогично и страховщики вправе использовать те тарифные факторы, которые, согласно их статистике, объективно влияют на аварийность автовладельца", — заявил изданию исполнительный директор <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_Sojuz_Avtostrakhovshhikov/" target="_blank" data-auto="true">Российского союза автостраховщиков</a> Евгений Уфимцев.Он также добавил, что пол автомобилиста — не единственный необычный фактор ценообразования."К примеру, полис для владельца спортивного автомобиля красного цвета будет дороже, поскольку, по статистике, они ездят агрессивнее. При этом люди, у которых есть семья и дети, ездят аккуратнее", — заключил эксперт.Директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании "Согласие" Андрей Ковалев, в свою очередь, отметил, что различия в аварийности между мужчинами и женщинами действительно есть: последние чаще попадают в "мелкие" ДТП, в то время как мужчины провоцируют более серьезные аварии."По нашей статистике, женщины попадают в ДТП в среднем на пять-десять процентов чаще мужчин, но при этом у мужчин аварии более разрушительные. Средний убыток у них несколько больше", — сказал он.Эксперт добавил, что пол является малозначительным фактором и серьезного влияния на формирование тарифа на самом деле не оказывает.В августе в России вступили в силу поправки в закон об ОСАГО. Теперь для определения тарифа страховщики могут вводить и учитывать дополнительные личностные факторы для каждого водителя. Центробанк, в свою очередь, определил перечень критериев, которые страховые компании использовать не могут, — это явно дискриминирующие факторы, например, национальная, расовая и языковая принадлежность.

https://ria.ru/20200905/osago-1576820080.html

https://ria.ru/20200915/avto-1577284917.html

Кузьма Кузьмич Пол, цвет... Какая глупость. Учитывать всю историю нарушений ПДД за весь стаж, выводить среднегодовой показатель. Вот это куда актуальнее и правильней. 16

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, осаго, авто, российский союз автостраховщиков, общество