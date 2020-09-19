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Путин в День оружейника провел видеовстречу с ракетостроителем Ефремовым
Президент России Владимир Путин в День оружейника по видеосвязи провел встречу с конструктором ракетной и ракетно-космической техники Гербертом Ефремовым. РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T13:56
2020-09-19T16:25
мгту имени баумана
владимир путин
нпо машиностроения
общество
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<strong>МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в День оружейника по видеосвязи провел встречу с конструктором ракетной и ракетно-космической техники Гербертом Ефремовым.Ефремов - почетный генеральный конструктор "<a href="http://ria.ru/organization_NPO_Mashinostroenija/" target="_blank" data-auto="true">НПО машиностроения</a>", ракетостроитель, профессор МГТУ имени Баумана.Он участвовал в создании противокорабельных комплексов "Прогресс", "Малахит", "Вулкан", "Оникс", морской крылатой ракеты "Яхонт", автоматических космических станций "Алмаз" и "Алмаз-1", ракеты-носителя "Стрела", малых космических аппаратов "Кондор-Э" и "Руслан", а также многих других видов вооружений.
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Автор "Авангарда" попросил Путина закрыть связь для "деловых слов"
Автор «Авангарда» попросил Путина закрыть связь, чтобы обсудить пару вопросов
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видео, мгту имени баумана, владимир путин, нпо машиностроения, общество
Путин в День оружейника провел видеовстречу с ракетостроителем Ефремовым
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День оружейника по видеосвязи провел встречу с конструктором ракетной и ракетно-космической техники Гербертом Ефремовым.
2020-09-19T13:56
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Путин в День оружейника провел видеовстречу с ракетостроителем Ефремовым

13:56 19.09.2020 (обновлено: 16:25 19.09.2020)
3856
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День оружейника по видеосвязи провел встречу с конструктором ракетной и ракетно-космической техники Гербертом Ефремовым.
Ефремов - почетный генеральный конструктор "НПО машиностроения", ракетостроитель, профессор МГТУ имени Баумана.
Он участвовал в создании противокорабельных комплексов "Прогресс", "Малахит", "Вулкан", "Оникс", морской крылатой ракеты "Яхонт", автоматических космических станций "Алмаз" и "Алмаз-1", ракеты-носителя "Стрела", малых космических аппаратов "Кондор-Э" и "Руслан", а также многих других видов вооружений.
9303007
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МГТУ имени БауманаВладимир ПутинНПО МашиностроенияОбщество
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