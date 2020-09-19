https://ria.ru/20200919/oruzheynik-1577480720.html

Путин в День оружейника провел видеовстречу с ракетостроителем Ефремовым

Президент России Владимир Путин в День оружейника по видеосвязи провел встречу с конструктором ракетной и ракетно-космической техники Гербертом Ефремовым. РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T13:56

2020-09-19T13:56

2020-09-19T16:25

мгту имени баумана

владимир путин

нпо машиностроения

общество

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<strong>МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в День оружейника по видеосвязи провел встречу с конструктором ракетной и ракетно-космической техники Гербертом Ефремовым.Ефремов - почетный генеральный конструктор "<a href="http://ria.ru/organization_NPO_Mashinostroenija/" target="_blank" data-auto="true">НПО машиностроения</a>", ракетостроитель, профессор МГТУ имени Баумана.Он участвовал в создании противокорабельных комплексов "Прогресс", "Малахит", "Вулкан", "Оникс", морской крылатой ракеты "Яхонт", автоматических космических станций "Алмаз" и "Алмаз-1", ракеты-носителя "Стрела", малых космических аппаратов "Кондор-Э" и "Руслан", а также многих других видов вооружений.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Автор "Авангарда" попросил Путина закрыть связь для "деловых слов" Автор «Авангарда» попросил Путина закрыть связь, чтобы обсудить пару вопросов 2020-09-19T13:56 true PT0M17S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, мгту имени баумана, владимир путин, нпо машиностроения, общество