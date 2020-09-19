https://ria.ru/20200919/oruzheynik-1577480720.html
Путин в День оружейника провел видеовстречу с ракетостроителем Ефремовым
Президент России Владимир Путин в День оружейника по видеосвязи провел встречу с конструктором ракетной и ракетно-космической техники Гербертом Ефремовым. РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T13:56
2020-09-19T13:56
2020-09-19T16:25
мгту имени баумана
владимир путин
нпо машиностроения
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576991164_0:98:3072:1826_1400x0_80_0_0_8be10c297c97100361ed52bd3d3214a8.jpg
<strong>МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в День оружейника по видеосвязи провел встречу с конструктором ракетной и ракетно-космической техники Гербертом Ефремовым.Ефремов - почетный генеральный конструктор "<a href="http://ria.ru/organization_NPO_Mashinostroenija/" target="_blank" data-auto="true">НПО машиностроения</a>", ракетостроитель, профессор МГТУ имени Баумана.Он участвовал в создании противокорабельных комплексов "Прогресс", "Малахит", "Вулкан", "Оникс", морской крылатой ракеты "Яхонт", автоматических космических станций "Алмаз" и "Алмаз-1", ракеты-носителя "Стрела", малых космических аппаратов "Кондор-Э" и "Руслан", а также многих других видов вооружений.
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576991164_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_ddae6fc0df3f23efa8d272fab8dd4d3d.jpg
Автор "Авангарда" попросил Путина закрыть связь для "деловых слов"
Автор «Авангарда» попросил Путина закрыть связь, чтобы обсудить пару вопросов
2020-09-19T13:56
true
PT0M17S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, мгту имени баумана, владимир путин, нпо машиностроения, общество