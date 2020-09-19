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https://ria.ru/20200919/oppozitsiya-1577487796.html
В Минске задержали участников акции протеста
Несанкционированный "женский марш" в центре Минска завершился, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T18:00
2020-09-19T20:38
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 19 сен - РИА Новости.</strong> Несанкционированный "женский марш" в центре Минска завершился, передает корреспондент РИА Новости.На перекрестке улиц Сурганова и Якуба Коласа силовики задержали несколько десятков участников "марша". Затем колонна автозаков с задержанными уехала с места. После этого протестующие выстроились в цепь с флагами вдоль улицы.Позднее два микроавтобуса с омоновцами вернулись, и задержания продолжились. В том числе был задержан молодой человек в жилетке "Пресса" со штативом. Остальные участники разбежались, "марш" фактически завершился.Ранее корреспонденты РИА Новости сообщали, что участницы "женского марша" собрались в центре <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>. Акция стартовала у Комаровского рынка, который стал традиционной точкой сбора оппозиции. Многие из женщин-протестующих были одеты в яркое или имели блестящий макияж.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.
https://ria.ru/20200919/belorussiya-1577458448.html
Все когда нибудь кончается, даже критические дни...
58
Теперь домой. Скоро вечером по "Беларусь 1" мексиканский сериал. В прошлой серии Хуанита Тихановуайдо подставила Марию Жозе Колеснанда и та оказалась в тюрьме.
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минск
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минск, белоруссия, в мире

В Минске задержали участников акции протеста

18:00 19.09.2020 (обновлено: 20:38 19.09.2020)
5956
© Sputnik / Виктор ТолочкоУчастники марша оппозиции в Минске
Участники марша оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Читать ria.ru в
МИНСК, 19 сен - РИА Новости. Несанкционированный "женский марш" в центре Минска завершился, передает корреспондент РИА Новости.
На перекрестке улиц Сурганова и Якуба Коласа силовики задержали несколько десятков участников "марша". Затем колонна автозаков с задержанными уехала с места. После этого протестующие выстроились в цепь с флагами вдоль улицы.
Позднее два микроавтобуса с омоновцами вернулись, и задержания продолжились. В том числе был задержан молодой человек в жилетке "Пресса" со штативом. Остальные участники разбежались, "марш" фактически завершился.
Ранее корреспонденты РИА Новости сообщали, что участницы "женского марша" собрались в центре Минска. Акция стартовала у Комаровского рынка, который стал традиционной точкой сбора оппозиции. Многие из женщин-протестующих были одеты в яркое или имели блестящий макияж.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.
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Обсудить19
МинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Все когда нибудь кончается, даже критические дни...
19 сентября, 18:13
Нефертити Васильевна ФишманНефертити Васильевна Фишман
36120019
Теперь домой. Скоро вечером по "Беларусь 1" мексиканский сериал. В прошлой серии Хуанита Тихановуайдо подставила Марию Жозе Колеснанда и та оказалась в тюрьме.
19 сентября, 18:06
Александр АникинАлександр Аникин
18310007
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