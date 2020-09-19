https://ria.ru/20200919/oppozitsiya-1577487796.html

В Минске задержали участников акции протеста

Несанкционированный "женский марш" в центре Минска завершился, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T18:00

2020-09-19T18:00

2020-09-19T20:38

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 19 сен - РИА Новости.</strong> Несанкционированный "женский марш" в центре Минска завершился, передает корреспондент РИА Новости.На перекрестке улиц Сурганова и Якуба Коласа силовики задержали несколько десятков участников "марша". Затем колонна автозаков с задержанными уехала с места. После этого протестующие выстроились в цепь с флагами вдоль улицы.Позднее два микроавтобуса с омоновцами вернулись, и задержания продолжились. В том числе был задержан молодой человек в жилетке "Пресса" со штативом. Остальные участники разбежались, "марш" фактически завершился.Ранее корреспонденты РИА Новости сообщали, что участницы "женского марша" собрались в центре <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>. Акция стартовала у Комаровского рынка, который стал традиционной точкой сбора оппозиции. Многие из женщин-протестующих были одеты в яркое или имели блестящий макияж.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.

https://ria.ru/20200919/belorussiya-1577458448.html

Нефертити Васильевна Фишман Все когда нибудь кончается, даже критические дни... 58

Александр Аникин Теперь домой. Скоро вечером по "Беларусь 1" мексиканский сериал. В прошлой серии Хуанита Тихановуайдо подставила Марию Жозе Колеснанда и та оказалась в тюрьме. 56

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире