В Минске задержали участников акции протеста
18:00 19.09.2020 (обновлено: 20:38 19.09.2020)
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© Sputnik / Виктор ТолочкоУчастники марша оппозиции в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 19 сен - РИА Новости. Несанкционированный "женский марш" в центре Минска завершился, передает корреспондент РИА Новости.
На перекрестке улиц Сурганова и Якуба Коласа силовики задержали несколько десятков участников "марша". Затем колонна автозаков с задержанными уехала с места. После этого протестующие выстроились в цепь с флагами вдоль улицы.
Позднее два микроавтобуса с омоновцами вернулись, и задержания продолжились. В том числе был задержан молодой человек в жилетке "Пресса" со штативом. Остальные участники разбежались, "марш" фактически завершился.
Ранее корреспонденты РИА Новости сообщали, что участницы "женского марша" собрались в центре Минска. Акция стартовала у Комаровского рынка, который стал традиционной точкой сбора оппозиции. Многие из женщин-протестующих были одеты в яркое или имели блестящий макияж.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.
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