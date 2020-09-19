https://ria.ru/20200919/obstrel-1577496080.html
В ДНР заявили об обстреле окраин Донецка
Украинские силовики в субботу обстреляли окраины Донецка из стрелкового оружия, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T23:24
2020-09-19T23:24
2020-09-19T23:24
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
украина
в мире
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<strong>ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости.</strong> Украинские силовики в субботу обстреляли окраины <a href="http://ria.ru/location_Donetsk/" target="_blank" data-auto="true">Донецка</a> из стрелкового оружия, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Донецкой народной республики</a> в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Сегодня наблюдатели зафиксировали обстрел со стороны вооруженных формирований <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>. В 20.45 (совпадает с мск) по направлению населённый пункт Пески – населённый пункт Весёлое (окраины Донецка - ред.)зафиксировано 15 выстрелов из стрелкового оружия", - сказал представитель ведомства.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ЛНР</a> и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> обсуждается, в том числе в ходе встреч в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20200918/donbass-1577448038.html
https://ria.ru/20200916/donbass-1577342084.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, украина, в мире