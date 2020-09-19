https://ria.ru/20200919/oae-1577470856.html

Названо самое популярное у россиян направление для отдыха в зимний сезон

Эксперты назвали самое популярное у российских туристов направление для одыха в зимний сезон — это ОАЭ, сообщает АТОР. РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T12:14

2020-09-19T12:14

2020-09-19T12:14

туризм

коронавирус covid-19

туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

азия

оаэ

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<strong>МОСКВА, 19 сен – РИА Новости.</strong> Эксперты назвали самое популярное у российских туристов направление для одыха в зимний сезон — это ОАЭ, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52758.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.Участники рынка отмечают активный интерес к турам в Эмираты уже сейчас и прогнозируют стабильный спрос в ближайшие месяцы.По прибытии в ОАЭ гости из России должны сдать тест на COVID-19. "Его результаты готовы в течение пяти-шести часов. За это время туристы успевают доехать до отелей и комфортно разместиться", – рассказывает гендиректор туркомпании Дмитрий Арутюнов<strong>.</strong>Большинство бронирований пока приходится на ближайшие даты. "Есть сдерживающий фактор —слухи о "новых волнах" коронавируса. Но уже есть и те, кто оплачивает поездки на ноябрь и декабрь. Тем более, что акции и спецпредложения от отелей делают стоимость туров на пиковые даты более привлекательной", – говорит эксперт.Большую долю путешественников, которые отправляются сейчас в ОАЭ, составляют те, кто не смог воспользоваться путевками весной из-за пандемии и связанных с ней ограничений."Мы подсчитали, что лететь туда в ближайшие даты хотят до трети туристов, чей отдых был перенесен", – отмечает Артур Мурадян, гендиректор одного из туроператоров.Спрос тормозит только небольшая емкость перевозки. Сейчас между Россией и ОАЭ выполняется всего четыре полета в неделю: два – российской авиакомпанией и два – эмиратской. Туроператоры рассчитывают, что количество рейсов будет увеличено.Участники рынка ожидают, что в зимнем сезоне ОАЭ станут основным пляжным направлением. Правда, при условии, что не произойдет позитивных перемен в Азии.

https://ria.ru/20200917/shtrafy-1577315809.html

https://ria.ru/20200907/emiraty-1576672010.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, азия, оаэ