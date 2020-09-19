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Туризм
https://ria.ru/20200919/oae-1577470856.html
Названо самое популярное у россиян направление для отдыха в зимний сезон
Эксперты назвали самое популярное у российских туристов направление для одыха в зимний сезон — это ОАЭ, сообщает АТОР. РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T12:14
2020-09-19T12:14
туризм
коронавирус covid-19
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
азия
оаэ
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<strong>МОСКВА, 19 сен – РИА Новости.</strong> Эксперты назвали самое популярное у российских туристов направление для одыха в зимний сезон — это ОАЭ, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52758.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.Участники рынка отмечают активный интерес к турам в Эмираты уже сейчас и прогнозируют стабильный спрос в ближайшие месяцы.По прибытии в ОАЭ гости из России должны сдать тест на COVID-19. "Его результаты готовы в течение пяти-шести часов. За это время туристы успевают доехать до отелей и комфортно разместиться", – рассказывает гендиректор туркомпании Дмитрий Арутюнов<strong>.</strong>Большинство бронирований пока приходится на ближайшие даты. "Есть сдерживающий фактор —слухи о "новых волнах" коронавируса. Но уже есть и те, кто оплачивает поездки на ноябрь и декабрь. Тем более, что акции и спецпредложения от отелей делают стоимость туров на пиковые даты более привлекательной", – говорит эксперт.Большую долю путешественников, которые отправляются сейчас в ОАЭ, составляют те, кто не смог воспользоваться путевками весной из-за пандемии и связанных с ней ограничений."Мы подсчитали, что лететь туда в ближайшие даты хотят до трети туристов, чей отдых был перенесен", – отмечает Артур Мурадян, гендиректор одного из туроператоров.Спрос тормозит только небольшая емкость перевозки. Сейчас между Россией и ОАЭ выполняется всего четыре полета в неделю: два – российской авиакомпанией и два – эмиратской. Туроператоры рассчитывают, что количество рейсов будет увеличено.Участники рынка ожидают, что в зимнем сезоне ОАЭ станут основным пляжным направлением. Правда, при условии, что не произойдет позитивных перемен в Азии.
https://ria.ru/20200917/shtrafy-1577315809.html
https://ria.ru/20200907/emiraty-1576672010.html
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Новости
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коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, азия, оаэ

Названо самое популярное у россиян направление для отдыха в зимний сезон

12:14 19.09.2020
1177
© Depositphotos / cherkasВерблюды в Дубае, ОАЭ
Верблюды в Дубае, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© Depositphotos / cherkas
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Эксперты назвали самое популярное у российских туристов направление для одыха в зимний сезон — это ОАЭ, сообщает АТОР.
Участники рынка отмечают активный интерес к турам в Эмираты уже сейчас и прогнозируют стабильный спрос в ближайшие месяцы.
По прибытии в ОАЭ гости из России должны сдать тест на COVID-19. "Его результаты готовы в течение пяти-шести часов. За это время туристы успевают доехать до отелей и комфортно разместиться", – рассказывает гендиректор туркомпании Дмитрий Арутюнов.
Большинство бронирований пока приходится на ближайшие даты. "Есть сдерживающий фактор —слухи о "новых волнах" коронавируса. Но уже есть и те, кто оплачивает поездки на ноябрь и декабрь. Тем более, что акции и спецпредложения от отелей делают стоимость туров на пиковые даты более привлекательной", – говорит эксперт.
Большую долю путешественников, которые отправляются сейчас в ОАЭ, составляют те, кто не смог воспользоваться путевками весной из-за пандемии и связанных с ней ограничений.
"Мы подсчитали, что лететь туда в ближайшие даты хотят до трети туристов, чей отдых был перенесен", – отмечает Артур Мурадян, гендиректор одного из туроператоров.
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Спрос тормозит только небольшая емкость перевозки. Сейчас между Россией и ОАЭ выполняется всего четыре полета в неделю: два – российской авиакомпанией и два – эмиратской. Туроператоры рассчитывают, что количество рейсов будет увеличено.
Участники рынка ожидают, что в зимнем сезоне ОАЭ станут основным пляжным направлением. Правда, при условии, что не произойдет позитивных перемен в Азии.
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ТуризмКоронавирус COVID-19ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмАзияОАЭ
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