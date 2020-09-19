https://ria.ru/20200919/noyabr-1577482168.html
В ЕС рассказали, когда перестанут считать Лукашенко президентом
В Европарламенте заявили, что перестанут считать Александра Лукашенко главой Белоруссии с 5 ноября. РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T14:48
2020-09-19T14:48
2020-09-19T23:41
протесты в белоруссии
светлана тихановская
европарламент
александр лукашенко
мид белоруссии
вячеслав володин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577434268_0:0:2960:1666_1400x0_80_0_0_db550738c9baee07486399cc71f90b02.jpg
<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости</strong>. В <a href="http://ria.ru/organization_Evroparlament/" target="_blank" data-auto="true">Европарламенте</a> заявили, что перестанут считать <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> главой Белоруссии с 5 ноября. "Когда <…> истечет срок полномочий действующего авторитарного лидера Александра Лукашенко, парламент больше не будет признавать его президентом страны", — говорится в резолюции.В этом документе Европарламент также признал координационный совет белорусской оппозиции "временным представителем народа" и поддержал проведение новых выборов. Также в ЕП поддержали возможные санкции в отношении Лукашенко.В <a href="http://ria.ru/organization_MID_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Белоруссии</a> заявили, что разочарованы действиями Европарламента. Также в министерстве отметили, что структура, которая позиционирует себя в качестве объективно и демократичной, не нашла в себе политической воли "заглянуть дальше своего носа". В Совете республики назвали принятие резолюции вмешательством во внутренние дела государства. Аналогичным образом охарактеризовал документ и спикер <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Володин</a>. Он назвал резолюцию попыткой подменить органы власти в стране.Массовые акции протеста в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> начались 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция отказалась признавать официальные результаты и считает победителем <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлану Тихановскую</a>.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200918/demokratiya-1577454567.html
https://ria.ru/20200917/vybory-1577412153.html
Гоша Бахтин
Пара вопросов. Володин окончательно с катушек съехал? Какую власть подменить? Уголовника, которому светит смертная казнь за незаконное удержание власти? А МИД Беларуси, видимо, решил в уровне развития быть на уровне с российским МИДом и Захаровой в частности. То есть на уровне развития пятилетнего ребенка.
449
Арсений Новиков
Напугали ежа голой попой......
290
74
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577434268_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_01c086f5ba3d3c96b911b4215f7da797.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, европарламент, александр лукашенко, мид белоруссии, вячеслав володин, в мире