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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200919/noyabr-1577482168.html
В ЕС рассказали, когда перестанут считать Лукашенко президентом
В Европарламенте заявили, что перестанут считать Александра Лукашенко главой Белоруссии с 5 ноября. РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T14:48
2020-09-19T23:41
протесты в белоруссии
светлана тихановская
европарламент
александр лукашенко
мид белоруссии
вячеслав володин
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости</strong>. В <a href="http://ria.ru/organization_Evroparlament/" target="_blank" data-auto="true">Европарламенте</a> заявили, что перестанут считать <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> главой Белоруссии с 5 ноября. "Когда &lt;…&gt; истечет срок полномочий действующего авторитарного лидера Александра Лукашенко, парламент больше не будет признавать его президентом страны", — говорится в резолюции.В этом документе Европарламент также признал координационный совет белорусской оппозиции "временным представителем народа" и поддержал проведение новых выборов. Также в ЕП поддержали возможные санкции в отношении Лукашенко.В <a href="http://ria.ru/organization_MID_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Белоруссии</a> заявили, что разочарованы действиями Европарламента. Также в министерстве отметили, что структура, которая позиционирует себя в качестве объективно и демократичной, не нашла в себе политической воли "заглянуть дальше своего носа". В Совете республики назвали принятие резолюции вмешательством во внутренние дела государства. Аналогичным образом охарактеризовал документ и спикер <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Володин</a>. Он назвал резолюцию попыткой подменить органы власти в стране.Массовые акции протеста в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> начались 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция отказалась признавать официальные результаты и считает победителем <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлану Тихановскую</a>.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200918/demokratiya-1577454567.html
https://ria.ru/20200917/vybory-1577412153.html
Пара вопросов. Володин окончательно с катушек съехал? Какую власть подменить? Уголовника, которому светит смертная казнь за незаконное удержание власти? А МИД Беларуси, видимо, решил в уровне развития быть на уровне с российским МИДом и Захаровой в частности. То есть на уровне развития пятилетнего ребенка.
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Напугали ежа голой попой......
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светлана тихановская, европарламент, александр лукашенко, мид белоруссии, вячеслав володин, в мире

В ЕС рассказали, когда перестанут считать Лукашенко президентом

14:48 19.09.2020 (обновлено: 23:41 19.09.2020)
102334
© REUTERS / Tut.ByПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© REUTERS / Tut.By
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В Европарламенте заявили, что перестанут считать Александра Лукашенко главой Белоруссии с 5 ноября.
"Когда <…> истечет срок полномочий действующего авторитарного лидера Александра Лукашенко, парламент больше не будет признавать его президентом страны", — говорится в резолюции.
Участники акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября, 16:47Протесты в Белоруссии
В Германии призвали не навязывать Белоруссии западное видение демократии
В этом документе Европарламент также признал координационный совет белорусской оппозиции "временным представителем народа" и поддержал проведение новых выборов. Также в ЕП поддержали возможные санкции в отношении Лукашенко.
В МИД Белоруссии заявили, что разочарованы действиями Европарламента. Также в министерстве отметили, что структура, которая позиционирует себя в качестве объективно и демократичной, не нашла в себе политической воли "заглянуть дальше своего носа". В Совете республики назвали принятие резолюции вмешательством во внутренние дела государства. Аналогичным образом охарактеризовал документ и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он назвал резолюцию попыткой подменить органы власти в стране.
Массовые акции протеста в Белоруссии начались 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция отказалась признавать официальные результаты и считает победителем Светлану Тихановскую.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 20:21Протесты в Белоруссии
Лукашенко заявил, что Белоруссия не нуждается в признании выборов
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяЕвропарламентАлександр ЛукашенкоМИД БелоруссииВячеслав ВолодинВ мире
Популярные комментарии
Пара вопросов. Володин окончательно с катушек съехал? Какую власть подменить? Уголовника, которому светит смертная казнь за незаконное удержание власти? А МИД Беларуси, видимо, решил в уровне развития быть на уровне с российским МИДом и Захаровой в частности. То есть на уровне развития пятилетнего ребенка.
19 сентября, 15:14
Гоша БахтинГоша Бахтин
7931015336
Напугали ежа голой попой......
19 сентября, 14:53
Арсений НовиковАрсений Новиков
2332700030
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