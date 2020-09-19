https://ria.ru/20200919/neft-1577494809.html

Ливийская NOC возобновила добычу нефти

Ливийская нефтяная компания снимает режим чрезвычайной ситуации на месторождениях и в портах, что позволяет возобновить добычу и экспорт нефти, сообщается в... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T21:57

2020-09-19T21:57

2020-09-19T22:23

национальная нефтяная компания ливии (noc)

акиля салех

халифа хафтар

ливия

в мире

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<strong>БЕЙРУТ, 19 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Nacionalnaja_neftjanaja_kompanija_Livii_NOC" target="_blank">Ливийская нефтяная компания</a> снимает режим чрезвычайной ситуации на месторождениях и в портах, что позволяет возобновить добычу и экспорт нефти, сообщается в заявлении компании."Снимается режим ЧС на безопасных месторождениях и в портах. Распоряжения доведены до всех работающих организаций, а также до администраций, связанных с государственными нефтяными структурами. Они должны приступить к своим прямым обязанностям и начать добычу и экспорт",- отмечается в заявлении.Режим ЧС будет сохраняться на месторождениях, где подтверждено присутствие каких либо вооруженных формирований, которые могут препятствовать работе национальной нефтяной компании.Руководство нефтекомпании отметило, что на первом месте стоит безопасность ее сотрудников, работающих на местах, а также призвало не политизировать работу организации, в задачи которой входит решение технических задач, связанных исключительно с нефтью."Национальная нефтяная компания подтверждает свою приверженность работе по самым высоким международным стандартам и прозрачности своих торговых операций", - написано в коммюнике.Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА), маршал <a href="http://ria.ru/person_KHalifa_KHaftar/" target="_blank" data-auto="true">Халифа Хафтар</a> ранее заявил о возобновлении добычи и экспорта нефти из портов <a href="http://ria.ru/location_Libya/" target="_blank" data-auto="true">Ливии</a> после многомесячной приостановки. Большинство нефтяных месторождений и портов Ливии были закрыты с января из-за блокировки нефтяных объектов на фоне военных действий. В августе спикер заседающего на востоке Ливии парламента <a href="http://ria.ru/person_Akilja_Salekh/" target="_blank" data-auto="true">Акиля Салех</a> также говорил, что в стране возобновится добыча и экспорт нефти. По его словам, "поступления от нее будут заморожены на специальном счете до достижения политического урегулирования". МИД России приветствовал решение о возобновлении добычи нефти в Ливии.

https://ria.ru/20200710/1574160328.html

https://ria.ru/20200919/neft-1577478457.html

ливия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

национальная нефтяная компания ливии (noc), акиля салех, халифа хафтар, ливия, в мире