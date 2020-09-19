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https://ria.ru/20200919/neft-1577494809.html
Ливийская NOC возобновила добычу нефти
Ливийская нефтяная компания снимает режим чрезвычайной ситуации на месторождениях и в портах, что позволяет возобновить добычу и экспорт нефти, сообщается в... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T21:57
2020-09-19T22:23
национальная нефтяная компания ливии (noc)
акиля салех
халифа хафтар
ливия
в мире
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<strong>БЕЙРУТ, 19 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Nacionalnaja_neftjanaja_kompanija_Livii_NOC" target="_blank">Ливийская нефтяная компания</a> снимает режим чрезвычайной ситуации на месторождениях и в портах, что позволяет возобновить добычу и экспорт нефти, сообщается в заявлении компании."Снимается режим ЧС на безопасных месторождениях и в портах. Распоряжения доведены до всех работающих организаций, а также до администраций, связанных с государственными нефтяными структурами. Они должны приступить к своим прямым обязанностям и начать добычу и экспорт",- отмечается в заявлении.Режим ЧС будет сохраняться на месторождениях, где подтверждено присутствие каких либо вооруженных формирований, которые могут препятствовать работе национальной нефтяной компании.Руководство нефтекомпании отметило, что на первом месте стоит безопасность ее сотрудников, работающих на местах, а также призвало не политизировать работу организации, в задачи которой входит решение технических задач, связанных исключительно с нефтью."Национальная нефтяная компания подтверждает свою приверженность работе по самым высоким международным стандартам и прозрачности своих торговых операций", - написано в коммюнике.Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА), маршал <a href="http://ria.ru/person_KHalifa_KHaftar/" target="_blank" data-auto="true">Халифа Хафтар</a> ранее заявил о возобновлении добычи и экспорта нефти из портов <a href="http://ria.ru/location_Libya/" target="_blank" data-auto="true">Ливии</a> после многомесячной приостановки. Большинство нефтяных месторождений и портов Ливии были закрыты с января из-за блокировки нефтяных объектов на фоне военных действий. В августе спикер заседающего на востоке Ливии парламента <a href="http://ria.ru/person_Akilja_Salekh/" target="_blank" data-auto="true">Акиля Салех</a> также говорил, что в стране возобновится добыча и экспорт нефти. По его словам, "поступления от нее будут заморожены на специальном счете до достижения политического урегулирования". МИД России приветствовал решение о возобновлении добычи нефти в Ливии.
https://ria.ru/20200710/1574160328.html
https://ria.ru/20200919/neft-1577478457.html
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национальная нефтяная компания ливии (noc), акиля салех, халифа хафтар, ливия, в мире

Ливийская NOC возобновила добычу нефти

21:57 19.09.2020 (обновлено: 22:23 19.09.2020)
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСитуация в Ливии
Ситуация в Ливии - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости / Андрей Стенин
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БЕЙРУТ, 19 сен - РИА Новости. Ливийская нефтяная компания снимает режим чрезвычайной ситуации на месторождениях и в портах, что позволяет возобновить добычу и экспорт нефти, сообщается в заявлении компании.
"Снимается режим ЧС на безопасных месторождениях и в портах. Распоряжения доведены до всех работающих организаций, а также до администраций, связанных с государственными нефтяными структурами. Они должны приступить к своим прямым обязанностям и начать добычу и экспорт",- отмечается в заявлении.
Танкер с нефтью в порту - РИА Новости, 1920, 10.07.2020
10 июля, 12:11
Ливия сняла режим "форс мажора" со всех портов для экспорта нефти
Режим ЧС будет сохраняться на месторождениях, где подтверждено присутствие каких либо вооруженных формирований, которые могут препятствовать работе национальной нефтяной компании.
Руководство нефтекомпании отметило, что на первом месте стоит безопасность ее сотрудников, работающих на местах, а также призвало не политизировать работу организации, в задачи которой входит решение технических задач, связанных исключительно с нефтью.
"Национальная нефтяная компания подтверждает свою приверженность работе по самым высоким международным стандартам и прозрачности своих торговых операций", - написано в коммюнике.
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА), маршал Халифа Хафтар ранее заявил о возобновлении добычи и экспорта нефти из портов Ливии после многомесячной приостановки. Большинство нефтяных месторождений и портов Ливии были закрыты с января из-за блокировки нефтяных объектов на фоне военных действий. В августе спикер заседающего на востоке Ливии парламента Акиля Салех также говорил, что в стране возобновится добыча и экспорт нефти. По его словам, "поступления от нее будут заморожены на специальном счете до достижения политического урегулирования". МИД России приветствовал решение о возобновлении добычи нефти в Ливии.
Работник на нефтеперерабатывающем заводе Брега, восточная Ливия. 26 февраля 2011 - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
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Россия приветствовала решение о возобновлении добычи нефти в Ливии
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Национальная нефтяная компания Ливии (NOC)Акиля СалехХалифа ХафтарЛивияВ мире
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