https://ria.ru/20200919/neft-1577478457.html
Россия приветствовала решение о возобновлении добычи нефти в Ливии
Российский МИД приветствует решение о возобновлении добычи нефти в Ливии. РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T12:16
2020-09-19T12:16
2020-09-19T12:16
халифа хафтар
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
триполи
ливия
катар
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.</strong> Российский МИД приветствует решение о возобновлении добычи нефти в <a href="http://ria.ru/location_Libya/" target="_blank" data-auto="true">Ливии</a>.По ее словам, "предполагается, что доходы от ее реализации будут справедливо распределяться между всеми регионами страны"."Для урегулирования спорных вопросов представители Правительства национального согласия в лице заместителя его председателя Ахмед Майтига и командования ЛНА подписали соглашение о формировании специальной комиссии", - добавила Захарова.Ранее командующий ЛНА маршал <a href="http://ria.ru/person_KHalifa_KHaftar/" target="_blank" data-auto="true">Халифа Хафтар</a> заявил о возобновлении добычи и экспорта нефти из портов Ливии после многомесячной приостановки. Большинство нефтяных месторождений и портов Ливии были закрыты с января из-за блокировки нефтяных объектов на фоне военных действий в стране.В августе спикер заседающего на востоке Ливии парламента Агила Салех заявил, что в стране возобновляется добыча и экспорт нефти. При этом, по его словам, "поступления от нее будут заморожены на специальном счете до достижения политического урегулирования".По данным Ливийской национальной нефтяной компании (NOC) на 15 сентября, потери бюджета в результате остановки добычи нефти в Ливии достигли 9,8 миллиарда долларов.В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> и Катар, а ЛНА - Египет и <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a>.
https://ria.ru/20200916/liviya-1577284208.html
https://ria.ru/20200916/liviya-1577360984.html
4
триполи
ливия
катар
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
халифа хафтар, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), триполи, ливия, катар, в мире
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.
Российский МИД приветствует решение о возобновлении добычи нефти в Ливии
.
"Действительно, по поступающей информации командование Ливийской национальной армии (ЛНА) после консультаций с Палатой депутатов (ливийский парламент), подотчетным ей правительством во главе с Абдаллой Тини, шейхами ряда племен, а также представителями руководства западноливийской администрации приняло решение о возобновлении экспорта нефти сроком на один месяц", - заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя появившуюся информацию о возобновлении экспорта ливийской нефти.
По ее словам, "предполагается, что доходы от ее реализации будут справедливо распределяться между всеми регионами страны".
"Приветствуем это решение. Рассматриваем его как первый шаг на пути укрепления доверия между противоборствующими ливийскими сторонами и налаживания конструктивного сотрудничества на благо всех ливийцев с целью преодоления последствий гражданского конфликта и восстановления единства страны", - сказала она.
"Для урегулирования спорных вопросов представители Правительства национального согласия в лице заместителя его председателя Ахмед Майтига и командования ЛНА подписали соглашение о формировании специальной комиссии", - добавила Захарова.
Ранее командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар
заявил о возобновлении добычи и экспорта нефти из портов Ливии после многомесячной приостановки. Большинство нефтяных месторождений и портов Ливии были закрыты с января из-за блокировки нефтяных объектов на фоне военных действий в стране.
В августе спикер заседающего на востоке Ливии парламента Агила Салех заявил, что в стране возобновляется добыча и экспорт нефти. При этом, по его словам, "поступления от нее будут заморожены на специальном счете до достижения политического урегулирования".
По данным Ливийской национальной нефтяной компании (NOC) на 15 сентября, потери бюджета в результате остановки добычи нефти в Ливии достигли 9,8 миллиарда долларов.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция
и Катар, а ЛНА - Египет и ОАЭ
.