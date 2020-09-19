https://ria.ru/20200919/neft-1577478457.html

Россия приветствовала решение о возобновлении добычи нефти в Ливии

Российский МИД приветствует решение о возобновлении добычи нефти в Ливии. РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T12:16

2020-09-19T12:16

2020-09-19T12:16

халифа хафтар

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

триполи

ливия

катар

в мире

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<strong>МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.</strong> Российский МИД приветствует решение о возобновлении добычи нефти в <a href="http://ria.ru/location_Libya/" target="_blank" data-auto="true">Ливии</a>.По ее словам, "предполагается, что доходы от ее реализации будут справедливо распределяться между всеми регионами страны"."Для урегулирования спорных вопросов представители Правительства национального согласия в лице заместителя его председателя Ахмед Майтига и командования ЛНА подписали соглашение о формировании специальной комиссии", - добавила Захарова.Ранее командующий ЛНА маршал <a href="http://ria.ru/person_KHalifa_KHaftar/" target="_blank" data-auto="true">Халифа Хафтар</a> заявил о возобновлении добычи и экспорта нефти из портов Ливии после многомесячной приостановки. Большинство нефтяных месторождений и портов Ливии были закрыты с января из-за блокировки нефтяных объектов на фоне военных действий в стране.В августе спикер заседающего на востоке Ливии парламента Агила Салех заявил, что в стране возобновляется добыча и экспорт нефти. При этом, по его словам, "поступления от нее будут заморожены на специальном счете до достижения политического урегулирования".По данным Ливийской национальной нефтяной компании (NOC) на 15 сентября, потери бюджета в результате остановки добычи нефти в Ливии достигли 9,8 миллиарда долларов.В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> и Катар, а ЛНА - Египет и <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a>.

https://ria.ru/20200916/liviya-1577284208.html

https://ria.ru/20200916/liviya-1577360984.html

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триполи

ливия

катар

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

халифа хафтар, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), триполи, ливия, катар, в мире