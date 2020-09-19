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https://ria.ru/20200919/nazarov-1577484558.html
"Руки и ноги кричали". Юрий Назаров рассказал о первых симптомах COVID-19
Народный артист России Юрий Назаров, которого накануне выписали из больницы после выздоровления от COVID-19, рассказал газете "Вечерняя Москва" о самочувствии. РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T16:16
2020-09-19T19:25
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коронавирус covid-19
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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. </strong>Народный артист России Юрий Назаров, которого <a href="https://ria.ru/20200919/koronavirus-1577476018.html" target="_blank">накануне выписали из больницы</a> после выздоровления от COVID-19, рассказал газете <a href="https://vm.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Вечерняя Москва"</a> о самочувствии."Нормально себя чувствую, врачи вылечили, говорят, маленько еще немного поживу. Влили в меня плазму, лекарства, выявили в итоге отсутствие вируса — надоело ему бороться со мной", — сказал актер. Артиста госпитализировали с двусторонним воспалением легких 2 сентября. По его словам, вначале появилась боль в мышцах.Он отметил, что в вопросах медицины понимает не много, но врачи оказали ему большую помощь. Назаров — актер театра и кино, народный артист России. Окончил в 1960 году театральное училище имени Щукина, тогда же стал актером Театра имени Ленинского комсомола, с 1963 года играет в Театре-студии киноактера. Сыграл в более чем 200 фильмах, среди которых "Последние залпы", "Нет неизвестных солдат", "Баллада о комиссаре", во втором фильме "Прорыв" киноэпопеи "Освобождение" и других.
https://radiosputnik.ria.ru/20200917/skabeeva-1577407629.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия

"Руки и ноги кричали". Юрий Назаров рассказал о первых симптомах COVID-19

16:16 19.09.2020 (обновлено: 19:25 19.09.2020)
20667
© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкАктер Юрий Назаров
Актер Юрий Назаров - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Народный артист России Юрий Назаров, которого накануне выписали из больницы после выздоровления от COVID-19, рассказал газете "Вечерняя Москва" о самочувствии.
"Нормально себя чувствую, врачи вылечили, говорят, маленько еще немного поживу. Влили в меня плазму, лекарства, выявили в итоге отсутствие вируса — надоело ему бороться со мной", — сказал актер.
Телеведущая Ольга Скабеева - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
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"Довольно страшно". Скабеева перечислила симптомы перенесенного COVID-19
Артиста госпитализировали с двусторонним воспалением легких 2 сентября. По его словам, вначале появилась боль в мышцах.

"Руки, ноги, спина — все криком кричали. Покричали да успокоились. Потом температура 38 с чем-то поднялась, держалась дня четыре, вызвали скорую, увезли меня в больницу, а там потихоньку лечить начали", — добавил Назаров.

Он отметил, что в вопросах медицины понимает не много, но врачи оказали ему большую помощь.
Назаров — актер театра и кино, народный артист России. Окончил в 1960 году театральное училище имени Щукина, тогда же стал актером Театра имени Ленинского комсомола, с 1963 года играет в Театре-студии киноактера.
Сыграл в более чем 200 фильмах, среди которых "Последние залпы", "Нет неизвестных солдат", "Баллада о комиссаре", во втором фильме "Прорыв" киноэпопеи "Освобождение" и других.
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