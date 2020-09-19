https://ria.ru/20200919/nazarov-1577484558.html

"Руки и ноги кричали". Юрий Назаров рассказал о первых симптомах COVID-19

Народный артист России Юрий Назаров, которого накануне выписали из больницы после выздоровления от COVID-19, рассказал газете "Вечерняя Москва" о самочувствии. РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T16:16

2020-09-19T16:16

2020-09-19T19:25

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/64174/20/641742007_0:191:1359:955_1400x0_80_0_0_e5e6330ddf76aa3636e280180e062a5d.jpg

<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. </strong>Народный артист России Юрий Назаров, которого <a href="https://ria.ru/20200919/koronavirus-1577476018.html" target="_blank">накануне выписали из больницы</a> после выздоровления от COVID-19, рассказал газете <a href="https://vm.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Вечерняя Москва"</a> о самочувствии."Нормально себя чувствую, врачи вылечили, говорят, маленько еще немного поживу. Влили в меня плазму, лекарства, выявили в итоге отсутствие вируса — надоело ему бороться со мной", — сказал актер. Артиста госпитализировали с двусторонним воспалением легких 2 сентября. По его словам, вначале появилась боль в мышцах.Он отметил, что в вопросах медицины понимает не много, но врачи оказали ему большую помощь. Назаров — актер театра и кино, народный артист России. Окончил в 1960 году театральное училище имени Щукина, тогда же стал актером Театра имени Ленинского комсомола, с 1963 года играет в Театре-студии киноактера. Сыграл в более чем 200 фильмах, среди которых "Последние залпы", "Нет неизвестных солдат", "Баллада о комиссаре", во втором фильме "Прорыв" киноэпопеи "Освобождение" и других.

https://radiosputnik.ria.ru/20200917/skabeeva-1577407629.html

https://ria.ru/20200723/1574779803.html

8

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия