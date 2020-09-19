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https://ria.ru/20200919/koronavirus-1577476018.html
Актера Юрия Назарова выписали из больницы после лечения от COVID-19
Народного артиста России Юрия Назарова, госпитализированного с коронавирусом, выписали из больницы, он дома, чувствует себя хорошо, сообщила РИА Новости его... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T10:41
2020-09-19T10:41
культура
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
москва
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<strong>МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.</strong> Народного артиста России Юрия Назарова, госпитализированного с коронавирусом, выписали из больницы, он дома, чувствует себя хорошо, сообщила РИА Новости его дочь актриса Татьяна Назарова.Ранее сообщалось, что Назаров госпитализирован с коронавирусом в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в состоянии средней тяжести, у него было двустороннее воспаление легких.Назаров - актер театра и кино, народный артист России. Окончил в 1960-м году <a href="http://ria.ru/organization_Uchilishhe_imeni_SHHukina/" target="_blank" data-auto="true">Театральное училище имени Щукина</a>, тогда же стал актером театра имени Ленинского комсомола, с 1963 года играет в Театре-студии киноактера. Сыграл более чем в 200 фильмах, среди которых "Последние залпы", "Нет неизвестных солдат", "Баллада о комиссаре", во втором фильме "Прорыв" киноэпопеи "Освобождение" и других.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва

Актера Юрия Назарова выписали из больницы после лечения от COVID-19

10:41 19.09.2020
143
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкАктер Юрий Назаров
Актер Юрий Назаров - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Актер Юрий Назаров. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Народного артиста России Юрия Назарова, госпитализированного с коронавирусом, выписали из больницы, он дома, чувствует себя хорошо, сообщила РИА Новости его дочь актриса Татьяна Назарова.
Ранее сообщалось, что Назаров госпитализирован с коронавирусом в Москве в состоянии средней тяжести, у него было двустороннее воспаление легких.
"Папа дома, выписали. Все всё сделали что могли. Больнице - сплошные благодарности, как и врачам, которые нам помогли. Теперь он две недели на карантине сидит дома. Все обошлось, он победил. Он до такой степени никогда не жалуется, что я, с его слов, могу только сказать, что чувствует он себя хорошо", - рассказала собеседница агентства.
Назаров - актер театра и кино, народный артист России. Окончил в 1960-м году Театральное училище имени Щукина, тогда же стал актером театра имени Ленинского комсомола, с 1963 года играет в Театре-студии киноактера. Сыграл более чем в 200 фильмах, среди которых "Последние залпы", "Нет неизвестных солдат", "Баллада о комиссаре", во втором фильме "Прорыв" киноэпопеи "Освобождение" и других.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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