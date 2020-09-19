https://ria.ru/20200919/koronavirus-1577476018.html

Актера Юрия Назарова выписали из больницы после лечения от COVID-19

Народного артиста России Юрия Назарова, госпитализированного с коронавирусом, выписали из больницы, он дома, чувствует себя хорошо, сообщила РИА Новости его... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T10:41

2020-09-19T10:41

2020-09-19T10:41

культура

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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<strong>МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.</strong> Народного артиста России Юрия Назарова, госпитализированного с коронавирусом, выписали из больницы, он дома, чувствует себя хорошо, сообщила РИА Новости его дочь актриса Татьяна Назарова.Ранее сообщалось, что Назаров госпитализирован с коронавирусом в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в состоянии средней тяжести, у него было двустороннее воспаление легких.Назаров - актер театра и кино, народный артист России. Окончил в 1960-м году <a href="http://ria.ru/organization_Uchilishhe_imeni_SHHukina/" target="_blank" data-auto="true">Театральное училище имени Щукина</a>, тогда же стал актером театра имени Ленинского комсомола, с 1963 года играет в Театре-студии киноактера. Сыграл более чем в 200 фильмах, среди которых "Последние залпы", "Нет неизвестных солдат", "Баллада о комиссаре", во втором фильме "Прорыв" киноэпопеи "Освобождение" и других.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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