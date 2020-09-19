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https://ria.ru/20200919/myasnikov-1577486811.html
Мясников рассказал, как "отсрочить смерть"
Врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" призвал зрителей не бояться, поскольку это поможет им жить дольше. РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T17:22
2020-09-19T19:01
александр мясников (врач)
россия
здоровье - общество
китай
израиль
общество
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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости</strong>. Врач <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> в эфире телеканала <a href="https://russia.tv/" target="_blank">"Россия 1"</a> призвал зрителей не бояться, поскольку это поможет им жить дольше."Вы знаете факт? Вот серьезный факт, что ты можешь отсрочить смерть. Статистика показывает, что в <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиле</a> перед Пасхой — самый святой для них праздник — смертность у стариков падает, а после Пасхи опять растет. То есть они ждут праздника, и поскольку они его ждут даже при неизлечимых болезнях, — живут дольше", — сказал он.По словам специалиста, то же самое наблюдается и в <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китае</a> перед Новым годом по лунному календарю."То есть когда ты чего-то ждешь, ты перестаешь бояться, ты ждешь — ты, соответственно, и живешь", — резюмировал Мясников.При этом он добавил, что не стоит опасаться даже хронических болезней, которые назвал "платой за долгожительство".
https://ria.ru/20200919/son-1577472610.html
В общем ждем Китайской Пасхи..
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россия
китай
израиль
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александр мясников (врач), россия, здоровье - общество, китай, израиль, общество

Мясников рассказал, как "отсрочить смерть"

17:22 19.09.2020 (обновлено: 19:01 19.09.2020)
48671
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" призвал зрителей не бояться, поскольку это поможет им жить дольше.
"Вы знаете факт? Вот серьезный факт, что ты можешь отсрочить смерть. Статистика показывает, что в Израиле перед Пасхой — самый святой для них праздник — смертность у стариков падает, а после Пасхи опять растет. То есть они ждут праздника, и поскольку они его ждут даже при неизлечимых болезнях, — живут дольше", — сказал он.
Пробуждение - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
Вчера, 07:14
Мясников назвал улучшающие сон продукты
По словам специалиста, то же самое наблюдается и в Китае перед Новым годом по лунному календарю.
"То есть когда ты чего-то ждешь, ты перестаешь бояться, ты ждешь — ты, соответственно, и живешь", — резюмировал Мясников.
При этом он добавил, что не стоит опасаться даже хронических болезней, которые назвал "платой за долгожительство".
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Александр Мясников (врач)РоссияЗдоровье - ОбществоКитайИзраильОбщество
Популярные комментарии
В общем ждем Китайской Пасхи..
19 сентября, 17:26
Avangard PoseidonovichAvangard Poseidonovich
8251002
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