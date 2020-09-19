https://ria.ru/20200919/myasnikov-1577486811.html

Мясников рассказал, как "отсрочить смерть"

Врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" призвал зрителей не бояться, поскольку это поможет им жить дольше. РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T17:22

2020-09-19T17:22

2020-09-19T19:01

александр мясников (врач)

россия

здоровье - общество

китай

израиль

общество

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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости</strong>. Врач <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> в эфире телеканала <a href="https://russia.tv/" target="_blank">"Россия 1"</a> призвал зрителей не бояться, поскольку это поможет им жить дольше."Вы знаете факт? Вот серьезный факт, что ты можешь отсрочить смерть. Статистика показывает, что в <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиле</a> перед Пасхой — самый святой для них праздник — смертность у стариков падает, а после Пасхи опять растет. То есть они ждут праздника, и поскольку они его ждут даже при неизлечимых болезнях, — живут дольше", — сказал он.По словам специалиста, то же самое наблюдается и в <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китае</a> перед Новым годом по лунному календарю."То есть когда ты чего-то ждешь, ты перестаешь бояться, ты ждешь — ты, соответственно, и живешь", — резюмировал Мясников.При этом он добавил, что не стоит опасаться даже хронических болезней, которые назвал "платой за долгожительство".

https://ria.ru/20200919/son-1577472610.html

Avangard Poseidonovich В общем ждем Китайской Пасхи.. 36

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россия

китай

израиль

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), россия, здоровье - общество, китай, израиль, общество