https://ria.ru/20200919/morozov-1577477196.html

Артист из "Кривого зеркала" рассказал о проблемах с коллекторами

Юморист Александр Морозов, известный по передаче "Кривое зеркало", рассказал порталу "Собеседник", как из-за пандемии коронавируса чуть не остался без крыши над РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T11:33

2020-09-19T11:33

2020-09-19T16:16

россия

шоу-бизнес

звенигород

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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.</strong> Юморист Александр Морозов, известный по передаче "Кривое зеркало", рассказал порталу <a href="https://sobesednik.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Собеседник"</a>, как из-за пандемии коронавируса чуть не остался без крыши над головой, а банк натравил на него коллекторов. Пять лет назад артист приобрел в ипотеку двухкомнатную квартиру в Звенигороде, за которую платил 18 тысяч рублей в месяц. До карантина он вовремя вносил все платежи, однако весной все выступления отменились и юморист остался без заработка.Угрозы и преследования достигли такого уровня, что артист обратился за помощью в СМИ. Когда в банке узнали об освещении дела на телевидении, они предоставили отсрочку платежа. В сентябре она закончилась. "Слава богу, сейчас я нахожусь на первых своих гастролях после пандемии и смогу заплатить. Но что будет дальше — непонятно, больше пока никаких выступлений не запланировано. <…> Так что, возможно, придется снова сидеть и курить бамбук", — добавил Морозов.

https://ria.ru/20200717/1574473477.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, шоу-бизнес, звенигород