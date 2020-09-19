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Артист из "Кривого зеркала" рассказал о проблемах с коллекторами
Юморист Александр Морозов, известный по передаче "Кривое зеркало", рассказал порталу "Собеседник", как из-за пандемии коронавируса чуть не остался без крыши над РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T11:33
2020-09-19T16:16
россия
шоу-бизнес
звенигород
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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.</strong> Юморист Александр Морозов, известный по передаче "Кривое зеркало", рассказал порталу <a href="https://sobesednik.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Собеседник"</a>, как из-за пандемии коронавируса чуть не остался без крыши над головой, а банк натравил на него коллекторов. Пять лет назад артист приобрел в ипотеку двухкомнатную квартиру в Звенигороде, за которую платил 18 тысяч рублей в месяц. До карантина он вовремя вносил все платежи, однако весной все выступления отменились и юморист остался без заработка.Угрозы и преследования достигли такого уровня, что артист обратился за помощью в СМИ. Когда в банке узнали об освещении дела на телевидении, они предоставили отсрочку платежа. В сентябре она закончилась. "Слава богу, сейчас я нахожусь на первых своих гастролях после пандемии и смогу заплатить. Но что будет дальше — непонятно, больше пока никаких выступлений не запланировано. &lt;…&gt; Так что, возможно, придется снова сидеть и курить бамбук", — добавил Морозов.
https://ria.ru/20200717/1574473477.html
Петросян миллиардер, а его работник концы с концами сводит. Соберитесь всей актерской труппой и спросите у него, где ваши деньги.
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россия
звенигород
РИА Новости
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россия, шоу-бизнес, звенигород

Артист из "Кривого зеркала" рассказал о проблемах с коллекторами

11:33 19.09.2020 (обновлено: 16:16 19.09.2020)
10069
© РИА Новости / Александр ВильфЮморист Александр Морозов
Юморист Александр Морозов - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Юморист Александр Морозов, известный по передаче "Кривое зеркало", рассказал порталу "Собеседник", как из-за пандемии коронавируса чуть не остался без крыши над головой, а банк натравил на него коллекторов.
Пять лет назад артист приобрел в ипотеку двухкомнатную квартиру в Звенигороде, за которую платил 18 тысяч рублей в месяц. До карантина он вовремя вносил все платежи, однако весной все выступления отменились и юморист остался без заработка.

"Я стал просить банк об ипотечных каникулах, но они мне мало того что отказали, так еще и коллекторов на меня натравили! Мне звонили какие-то женщины, угрожали, обзывали по-всякому. Я им говорил: "Не кричите на меня. Я артист!" А они: "Нам наплевать, кто ты такой!" — признался Морозов.

Угрозы и преследования достигли такого уровня, что артист обратился за помощью в СМИ. Когда в банке узнали об освещении дела на телевидении, они предоставили отсрочку платежа. В сентябре она закончилась.
"Слава богу, сейчас я нахожусь на первых своих гастролях после пандемии и смогу заплатить. Но что будет дальше — непонятно, больше пока никаких выступлений не запланировано. <…> Так что, возможно, придется снова сидеть и курить бамбук", — добавил Морозов.
Сотрудница в операционном зале банка - РИА Новости, 1920, 17.07.2020
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Коллекторы рассказали о "золотых правилах" для берущих кредит
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РоссияШоу-бизнесЗвенигород
Популярные комментарии
Петросян миллиардер, а его работник концы с концами сводит. Соберитесь всей актерской труппой и спросите у него, где ваши деньги.
19 сентября, 13:19
А Александр Великий
1320001
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