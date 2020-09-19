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https://ria.ru/20200919/molchanov-1577481556.html
Обвиняемого в убийстве двух девочек в Рыбинске арестовали
Рыбинский городской суд распорядился поместить под стражу обвиняемого в убийстве и изнасиловании двух девочек 8 и 13 лет Виталия Молчанова, сообщила журналистам РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T14:24
2020-09-19T14:27
убийство двух девочек в рыбинске
россия
ярославская область
рыбинск
происшествия
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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сен – РИА Новости.</strong> Рыбинский городской суд распорядился поместить под стражу обвиняемого в убийстве и изнасиловании двух девочек 8 и 13 лет Виталия Молчанова, сообщила журналистам пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/organization_JAroslavskijj_oblastnojj_sud/" target="_blank" data-auto="true">Ярославского областного суда</a> Ольга Козлова.В <a href="http://ria.ru/location_Rybinsk/" target="_blank" data-auto="true">Рыбинске</a> 15 сентября были убиты сестры 8 и 13 лет, их тела мать обнаружила, вернувшись с работы. Возбуждены уголовные дела об убийстве двоих детей, совершенном с особой жестокостью, и изнасиловании. Подозреваемый - сожитель матери девочек Виталий Молчанов, к которому она с детьми переехала около полутора месяцев назад из <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a> после знакомства по интернету. По данным следствия, мужчина в 2019 году освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства.Полиция задержала Молчанова 18 сентября в Рыбинске, подозреваемый прятался в зарослях травы рядом с дачами и гаражами. Он признался в совершении преступления. Ему предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Убийство", "Изнасилование", "Насильственные действия сексуального характера".
https://ria.ru/20200918/ubiystvo-1577446694.html
россия
ярославская область
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убийство двух девочек в рыбинске, россия, ярославская область, рыбинск, происшествия

Обвиняемого в убийстве двух девочек в Рыбинске арестовали

14:24 19.09.2020 (обновлено: 14:27 19.09.2020)
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© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкПодозреваемый в убийстве двух девочек в Рыбинске Виталий Молчанов
Подозреваемый в убийстве двух девочек в Рыбинске Виталий Молчанов - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости / СК РФ
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Рыбинский городской суд распорядился поместить под стражу обвиняемого в убийстве и изнасиловании двух девочек 8 и 13 лет Виталия Молчанова, сообщила журналистам пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.

"Постановлением Рыбинского городского суда Ярославской области от 19 сентября 2020 года удовлетворено ходатайство следователя в отношении Виталия Молчанова… Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток - до 15 ноября 2020 года", - сказала Козлова.

В Рыбинске 15 сентября были убиты сестры 8 и 13 лет, их тела мать обнаружила, вернувшись с работы. Возбуждены уголовные дела об убийстве двоих детей, совершенном с особой жестокостью, и изнасиловании. Подозреваемый - сожитель матери девочек Виталий Молчанов, к которому она с детьми переехала около полутора месяцев назад из Омской области после знакомства по интернету. По данным следствия, мужчина в 2019 году освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства.
Полиция задержала Молчанова 18 сентября в Рыбинске, подозреваемый прятался в зарослях травы рядом с дачами и гаражами. Он признался в совершении преступления. Ему предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Убийство", "Изнасилование", "Насильственные действия сексуального характера".
Виталий Молчанов - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября, 15:25
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Убийство двух девочек в РыбинскеРоссияЯрославская областьРыбинскПроисшествия
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