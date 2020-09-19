Обвиняемого в убийстве двух девочек в Рыбинске арестовали
14:24 19.09.2020 (обновлено: 14:27 19.09.2020)
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© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкПодозреваемый в убийстве двух девочек в Рыбинске Виталий Молчанов
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Рыбинский городской суд распорядился поместить под стражу обвиняемого в убийстве и изнасиловании двух девочек 8 и 13 лет Виталия Молчанова, сообщила журналистам пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.
"Постановлением Рыбинского городского суда Ярославской области от 19 сентября 2020 года удовлетворено ходатайство следователя в отношении Виталия Молчанова… Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток - до 15 ноября 2020 года", - сказала Козлова.
В Рыбинске 15 сентября были убиты сестры 8 и 13 лет, их тела мать обнаружила, вернувшись с работы. Возбуждены уголовные дела об убийстве двоих детей, совершенном с особой жестокостью, и изнасиловании. Подозреваемый - сожитель матери девочек Виталий Молчанов, к которому она с детьми переехала около полутора месяцев назад из Омской области после знакомства по интернету. По данным следствия, мужчина в 2019 году освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства.
Полиция задержала Молчанова 18 сентября в Рыбинске, подозреваемый прятался в зарослях травы рядом с дачами и гаражами. Он признался в совершении преступления. Ему предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Убийство", "Изнасилование", "Насильственные действия сексуального характера".
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